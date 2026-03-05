"Sortownia", odcinek 2: gdy impreza wymyka się spod kontroli, losy Justyny i Jacka krzyżują się na SOR-ze

Spis treści
Emocje po premierowym odcinku serialu "Sortownia" jeszcze nie opadły, a już czas przygotować się na kolejną dawkę wrażeń z warszawskiego SOR-u. W ostatnim epizodzie byliśmy świadkami pierwszego wspólnego dyżuru Jacka i nowej lekarki, Olgi, która od samego początku musiała walczyć o zaufanie reszty personelu. Po pracy Jacek szukał wytchnienia w klubie go-go u boku Nicole, co pokazało nam jego bardziej skomplikowaną, prywatną stronę. Spokój nie trwał jednak długo, gdyż po powrocie do szpitala musiał zmierzyć się z pijanym kierowcą, a ta konfrontacja popchnęła go do podjęcia radykalnych działań. Jakby tego było mało, na oddziale pojawiła się również tajemnicza Justyna. Zobaczmy, jakie kolejne dramaty rozegrają się za drzwiami szpitala.
"Sortownia" odc. 2 - streszczenie
W drugim odcinku serialu "Sortownia" wydarzenia z udziałem pijanego kierowcy wciąż rezonują w umyśle Jacka, który staje się znacznie bardziej czujny wobec otaczającego go świata. W tym samym czasie Nicole i Igor dochodzą do ściany, czując się wyczerpani monotonią pracy w klubie Reni, co skłania kobietę do podjęcia decyzji o zmianie. Tymczasem Justyna, córka Jacka, poznaje nowych znajomych i rzuca się w wir miejskich imprez. Niestety, jedna z nich kończy się tragicznie, gdy jej nowy kolega po przedawkowaniu narkotyków trafia na SOR. To właśnie tam drogi Justyny i jej ojca niespodziewanie się krzyżują, a sam Jacek musi dodatkowo zmierzyć się z przypadkiem wyjątkowo agresywnego pacjenta.
"Sortownia" odc. 2 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują kontynuacji losów doktora Jacka Wolińskiego i jego mrocznego, podwójnego życia. Drugi odcinek z pewnością przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji i pogłębi moralne dylematy głównego bohatera. Dla wszystkich fanów, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, mamy wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja drugiego odcinka serialu "Sortownia" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 22:55 na antenie telewizji Polsat.
"Sortownia" - opis serialu i obsada
"Sortownia" to mroczny thriller medyczny, który wciąga od pierwszych minut, pokazując podwójne życie szanowanego lekarza. Za dnia Jacek Woliński ratuje ludzkie istnienia na SORze, by nocą zamienić się w sędziego i kata, wymierzającego sprawiedliwość tym, których system prawny zawiódł. Serial zmusza do refleksji nad granicą między dobrem a złem i stawia pytanie, czy cel uświęca środki, nawet jeśli tym środkiem jest odebranie życia. Produkcja z pewnością przypadnie do gustu fanom gęstych, psychologicznych historii. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:
- Andrzej Chyra (jako doktor Jacek Woliński)
- Natalia Jędruś (jako Justyna)
- Marcin Czarnik (jako Robert Tracz)
- Olga Goldys (jako Nicole)
- Jaśmina Polak (jako doktor Olga)
- Konrad Kąkol (jako Igor)
- Mariusz Bonaszewski (jako Wiktor Szmidt)
- Izabela Dąbrowska (jako pielęgniarka Beata)
- Kazimierz Mazur (jako aspirant Krzysztof Romanowski)
- Kamilla Baar (jako Agnieszka)