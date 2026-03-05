"Sortownia", odcinek 2: gdy impreza wymyka się spod kontroli, losy Justyny i Jacka krzyżują się na SOR-ze

Emocje po premierowym odcinku serialu "Sortownia" jeszcze nie opadły, a już czas przygotować się na kolejną dawkę wrażeń z warszawskiego SOR-u. W ostatnim epizodzie byliśmy świadkami pierwszego wspólnego dyżuru Jacka i nowej lekarki, Olgi, która od samego początku musiała walczyć o zaufanie reszty personelu. Po pracy Jacek szukał wytchnienia w klubie go-go u boku Nicole, co pokazało nam jego bardziej skomplikowaną, prywatną stronę. Spokój nie trwał jednak długo, gdyż po powrocie do szpitala musiał zmierzyć się z pijanym kierowcą, a ta konfrontacja popchnęła go do podjęcia radykalnych działań. Jakby tego było mało, na oddziale pojawiła się również tajemnicza Justyna. Zobaczmy, jakie kolejne dramaty rozegrają się za drzwiami szpitala.

"Sortownia" odc. 2 - streszczenie

W drugim odcinku serialu "Sortownia" wydarzenia z udziałem pijanego kierowcy wciąż rezonują w umyśle Jacka, który staje się znacznie bardziej czujny wobec otaczającego go świata. W tym samym czasie Nicole i Igor dochodzą do ściany, czując się wyczerpani monotonią pracy w klubie Reni, co skłania kobietę do podjęcia decyzji o zmianie. Tymczasem Justyna, córka Jacka, poznaje nowych znajomych i rzuca się w wir miejskich imprez. Niestety, jedna z nich kończy się tragicznie, gdy jej nowy kolega po przedawkowaniu narkotyków trafia na SOR. To właśnie tam drogi Justyny i jej ojca niespodziewanie się krzyżują, a sam Jacek musi dodatkowo zmierzyć się z przypadkiem wyjątkowo agresywnego pacjenta.

"Sortownia" odc. 2 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kontynuacji losów doktora Jacka Wolińskiego i jego mrocznego, podwójnego życia. Drugi odcinek z pewnością przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji i pogłębi moralne dylematy głównego bohatera. Dla wszystkich fanów, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, mamy wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja drugiego odcinka serialu "Sortownia" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 22:55 na antenie telewizji Polsat.

"Sortownia" - opis serialu i obsada

"Sortownia" to mroczny thriller medyczny, który wciąga od pierwszych minut, pokazując podwójne życie szanowanego lekarza. Za dnia Jacek Woliński ratuje ludzkie istnienia na SORze, by nocą zamienić się w sędziego i kata, wymierzającego sprawiedliwość tym, których system prawny zawiódł. Serial zmusza do refleksji nad granicą między dobrem a złem i stawia pytanie, czy cel uświęca środki, nawet jeśli tym środkiem jest odebranie życia. Produkcja z pewnością przypadnie do gustu fanom gęstych, psychologicznych historii. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:

Andrzej Chyra (jako doktor Jacek Woliński)

Natalia Jędruś (jako Justyna)

Marcin Czarnik (jako Robert Tracz)

Olga Goldys (jako Nicole)

Jaśmina Polak (jako doktor Olga)

Konrad Kąkol (jako Igor)

Mariusz Bonaszewski (jako Wiktor Szmidt)

Izabela Dąbrowska (jako pielęgniarka Beata)

Kazimierz Mazur (jako aspirant Krzysztof Romanowski)

Kamilla Baar (jako Agnieszka)