Ślub Agaty i Rafała Konicy w "Na dobre i na złe". Ceremonia owiana wielką tajemnicą

Emisja 988 odcinka "Na dobre i na złe" na antenie TVP2

Zawarcie związku małżeńskiego przez Agatę i Rafała Konicę zaplanowano w 988. odcinku "Na dobre i na złe" na zaledwie kilkanaście dni po romantycznych oświadczynach, kiedy to znany ortopeda poprosił lekarkę o rękę przed wejściem do kliniki w Leśnej Górze.

Głównym powodem takiego pośpiechu jest silne pragnienie doktor Woźnickiej, aby w trybie przyspieszonym sformalizować adopcję małej Mani (którą gra Apolonia Szwed). Kobieta niezwykle mocno przywiązała się do przebywającej w domu dziecka dawnej pacjentki, traktując ją absolutnie jak własną córkę. Uczucie łączące lekarzy rozwinęło się w iście ekspresowym tempie, zwłaszcza że w serialu rzadko widywaliśmy ich w romantycznych uniesieniach, a przez bardzo długi czas przypominali raczej wyjątkowo zgrany duet dobrych przyjaciół.

Warto przy okazji przypomnieć szeroko komentowany wątek poboczny dotyczący zmiany płci potomka Rafała Konicy oraz Marty, którzy nawet po upływie długiego czasu nie potrafią pogodzić się z faktem, że ich dawna córka Jagoda to obecnie syn Adaś.

Przebieg ceremonii ślubnej Agaty i Rafała Konicy w "Na dobre i na złe"

Zastanawiacie się zapewne, jak będzie wyglądała ta wyjątkowa uroczystość w 988. odsłonie serialu i z jakiego powodu para utrzyma wszystko w sekrecie przed całą załogą medyczną z Leśnej Góry. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, przyszli małżonkowie postawią na wyjątkowo kameralną ceremonię w murach Urzędu Stanu Cywilnego. Co ciekawe, w dniu ślubu oboje normalnie pojawią się w pracy, planując wymianę obrączek zaraz po zakończeniu swoich obowiązków zawodowych na oddziale. Lekarze całkowicie zrezygnują z przekładania terminu, będąc w pełni przekonani o słuszności swojej decyzji i ogromnej potrzebie stworzenia prawdziwego, kochającego domu dla małej Mani.

W urzędowych wnętrzach, podczas 988. epizodu "Na dobre i na złe", nowożeńcom towarzyszyć będą wyłącznie oficjalni świadkowie. W te role wcielą się Maria (Sylwia Achu) oraz Michał (Mateusz Janicki). Na miejscu nie zabraknie również synów pana młodego, Jasia (Mateusz Bożek) i Adasia (Artur Sokólski), a także samej Mani, która absolutnie nie będzie potrafiła powstrzymać radości na myśl o posiadaniu pełnej rodziny z mamą, tatą oraz dwójką starszych braci.

Ślub Agaty i Konicy po dyżurze w Leśnej Górze

Same przygotowania logistyczne do tego wydarzenia w 988. odcinku telenoweli przysporzą głównym bohaterom sporo stresu, a wyjątkowo trudny dzień pracy w szpitalu dodatkowo da im w kość. Doktor Woźnicka zostanie zmuszona do przejęcia wszystkich przypadków medycznych doktor Igi Kaczorowskiej (w tej roli Anna Szymańczak), która w tym samym czasie wyląduje na stole operacyjnym z powodu tętniaka mózgu, a skomplikowany zabieg przeprowadzi chirurg Artur Bart (Piotr Głowacki).

W trakcie niezwykle intensywnej pracy Agata nagle zorientuje się, że uciekło jej mnóstwo czasu, co wywoła w niej ogromną panikę przed ewentualnym spóźnieniem na własny ślub. Na całe szczęście Rafał Konica obieca czuwać nad harmonogramem, zapewniając ukochaną z pełnym przekonaniem, że absolutnie żadne nagłe wypadki ani życiowe przeszkody nie zepsują ich wielkiego dnia.

- Bez obaw, pilnowałem czasu. Wyniósłbym cię siłą z oddziału, gdyby wybiła godzina -

Tymi słowami Rafał Konica skutecznie uspokoi swoją przerażoną narzeczoną na oddziale szpitala w Leśnej Górze.

- Zdążymy? -

Zaniepokojona lekarka wciąż będzie próbowała upewnić się co do ich punktualności.

- Zdążymy, zdążymy... Zresztą bez nas ta impreza po prostu się nie odbędzie -

Synowie Rafała Konicy i Mania na ceremonii ślubnej w "Na dobre i na złe"

Przed ostatecznym przypieczętowaniem związku w 988. odcinku "Na dobre i na złe", zebrani w budynku urzędu będą jeszcze wypatrywać przybycia Mani, którą dostarczy na miejsce wyznaczona pracownica placówki opiekuńczej. Podekscytowana dziewczynka wpadnie do sali dosłownie w ostatnim momencie, by od razu z uśmiechem rzucić się w ramiona swoich przyszłych opiekunów prawnych, podczas gdy w tłumie gości znajdą się również dwaj synowie lekarza, Jaś i Adaś.

Warto z tej okazji przypomnieć, że to właśnie chłopcy około cztery lata temu zainicjowali w serialu "Na dobre i na złe" śmiałe działania mające na celu zeswatanie ich samotnego ojca z życzliwą lekarką. Potomkowie Rafała bez cienia wątpliwości stwierdzili, że to właśnie Agata jest idealną kandydatką na macochę. Aby ostatecznie zbliżyć do siebie Konicę i Woźnicką, dzieci w ogóle nie wahały się zastosować sprytnego, małego podstępu, chociaż prawdziwe zakochiwanie się w sobie tej dwójki dorosłych wymagało nieco dłuższego czasu.