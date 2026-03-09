Sławomir Federowicz zagrał Cygana w "Uprowadzeniu Agaty" i nagle zniknął. Tak dziś wygląda aktor

"Uprowadzenie Agaty" opowiada losy młodego chłopaka, Cygana (Sławomir Federowicz), który na tydzień przed planowanym wyjściem z więzienia postanawia z niego uciec. Chłopak wyjaśnia współwięźniom, że musi wyjść, ponieważ się zakochał, choć jeszcze nie wie w kim, a ten tydzień może być najlepszy w jego życiu. Agata (Karolina Rosińska) jest córką prominentnego polityka, która po raz pierwszy w życiu jedzie na wakacje bez rodziców wraz z dwoma kolegami. Jeden z nich liczy, że po tym wyjeździe w końcu zostaną parą, jednak niespodziewanie dziewczyna na stacji spotyka Cygana i z miejsca się w sobie zakochują.

Taki obrót spraw nie podoba się rodzicom dziewczyny, którzy za wszelką cenę próbują ich rozdzielić. Dziewczyna zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, a chłopak ponownie ma trafić do więzienia. Młodzi zakochani postanawiają udziec i wziąć cygański ślub. W momencie, kiedy kupują w sklepie nóż, aby móc dokonać ślubu krwi, w telewizji emitowany jest apel rodziców dziewczyny, którzy oferują nagrodę osobie, która wskaże miejsce ich pobytu. W momencie, kiedy Cygan chce naciąć palec Agaty, aby przypieczętować ich miłość, zostaje zastrzelony przez snajperów.

Co dziś robi Sławomirem Federowicz, czyli Cygan z "Uprowadzenia Agaty"?

Rola Cygana była debiutem aktorskim Sławomira Federowicza, który przenikliwym spojrzeniem oczarował tysiące dziewczyn w Polsce. Przygodę rozpoczynał na deskach teatru, gdzie nie tylko grał, ale i śpiewał. Występował między innymi w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie czy Teatrze Dramatycznym w Opolu. Od 1999 roku występuje w Teatrze Narodowym w Warszawie. Próbował nawet zdawać do warszawskiej PWST, jednak po pierwszym egzaminie nie został przyjęty. Federowicz nie poddał się i ostatecznie został absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Mimo że film dał mu status gwiazdy, to Sławomir Federowicz żył raczej z dala od blasku fleszy, a później grywał raczej role epizodyczne. Mogliśmy go oglądać między innymi w filmie "Cwał", "Nic śmiesznego", "Musisz żyć", czy serialach "Na Wspólnej", "Kryminalni" i "Na dobre i na złe". Przez pewien czas prowadził także program "Przeklęte rewiry", który był emitowany w TVN Warszawa.

Dziś słynny filmowy Cygan żyje z dala od medialnego szumu. Nie pojawia się na imprezach branżowych ani na ściankach, nie jest także aktywny w mediach społecznościowych. Na jego profilu na Facebooku można znaleźć zaledwie kilka zdjęć.