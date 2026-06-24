Rozczarowanie Krystyny w nowym odcinku "Na Wspólnej". Randka z forum jazzowego skończy się klapą

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-24 16:07

W 4247. odcinku „Na Wspólnej” Krystyna (Małgorzata Knothe) wreszcie spotka się z mężczyzną, poznanym w sieci. Nie będzie zdawać sobie jednak sprawy, że Janusz używa fałszywego imienia. Na randce pojawi się Juliusz (Daniel Olbrychski), z którym zdąży się już dwukrotnie pokłócić. Ich spotkanie zakończy się w nieoczekiwany sposób.

Rozczarowana Krystyna w pomarańczowym swetrze i apaszce siedzi przy stoliku w barze, patrząc w bok, podczas gdy Juliusz w brązowym płaszczu i kapeluszu odchodzi w tle. Dramatyczne zakończenie randki bohaterów serialu Na Wspólnej, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: TVN/Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Rozczarowanie Krystyny w nowym odcinku "Na Wspólnej". Randka z forum jazzowego skończy się klapą

Krystyna i Juliusz z "Na Wspólnej" idą na randkę. Nie wiedzą, z kim się spotkają

W 4247. odcinku serialu „Na Wspólnej” Krystyna i Juliusz wybiorą się na dawno planowane spotkanie. Oboje znajdą bratnią duszę na forum dla miłośników jazzu i po udanych rozmowach w internecie postanowią zobaczyć się na żywo. Wirtualna relacja zmieni zachowanie Agier na tyle, że zauważą to jej bliscy, a pobyt w sanatorium po operacji to tylko część tej metamorfozy.

Zarówno matka Łucji (Magdalena Kaczmarek), jak i ojciec Wojtka (Wojciech Błach) nie będą mieć pojęcia, że umówili się ze sobą nawzajem. Krystyna będzie spodziewać się spotkać Janusza, ponieważ Juliusz posłuży się w sieci fałszywym imieniem, co uśpi jej czujność.

Szok w barze Ziębów. Krystyna pozna prawdę o Juliuszu w 4247. odcinku

Kiedy w 4247. odcinku „Na Wspólnej” w barze Ziębów pojawi się Kwiatkowski, Krystyna przeżyje ogromne rozczarowanie. Wcześniej ostro skrytykuje go za flirt z dużo młodszą Andżelą (Joanna Opozda), a tuż przed spotkaniem pokłóci się pod salonem fryzjerskim. Odkrycie, że mężczyzna z forum ją oszukał, tylko pogorszy sytuację.

Z powodu wcześniejszych konfliktów i zupełnie innych oczekiwań, randka zakończy się fiaskiem. Atmosfera będzie tak napięta, że Juliusz ostatecznie opuści lokal, zostawiając oburzoną Krystynę samą.

Co dalej z relacją Agier i Kwiatkowskiego? Kolejne odcinki "Na Wspólnej" przyniosą odpowiedź

Pozostaje pytanie, czy niefortunne spotkanie w 4247. odcinku „Na Wspólnej” przekreśli ich znajomość, czy też po opadnięciu emocji postanowią dać sobie drugą szansę. W końcu w internecie potrafili znaleźć wspólny język.

Czy Krystyna i Juliusz spróbują odbudować relację po fatalnym początku, czy też zrezygnują z dalszych kontaktów? Widzowie dowiedzą się tego z kolejnych odcinków serialu.

Na Wspólnej, odcinek 4247: Fatalna randka Krystyny i Juliusza! Poda się za kogoś innego - ZDJĘCIA
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