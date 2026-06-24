Szokujące odkrycie w serialu "Na Wspólnej". Zaskakująca prawda o Gregu

Nowy kolega w mieszkaniu Weroniki w 4245 odcinku "Na Wspólnej"

W nowym 4245 epizodzie "Na Wspólnej" (emisja we wtorek, 14.07.2026 o 20.15 w TVN) po wyczerpującej zmianie w klinice, Lew postanowi spędzić trochę czasu z Kalskim poza murami placówki. Zaprosi go do mieszkania Weroniki, nie przypuszczając, że jego ukochana ma już bardzo złe wspomnienia związane z Gregiem.

Ich pierwsze spotkanie w 4240 odcinku "Na Wspólnej" skończy się dla niej nieprzyjemnym incydentem, w którym to nowy lekarz zajmie jej wolne miejsce, by potem jeszcze ją zwyzywać.

25

Weronika zdemaskuje fałszywego lekarza w 4245 odcinku "Na Wspólnej"

Z każdym kolejnym dniem w "Na Wspólnej" Lew stanie się coraz bardziej zapatrzony w nowego pracownika szpitala. Pod jego wpływem zmieni codzienne nawyki, w tym dietę i aktywność fizyczną. Nalepa zacznie idealizować przyjaciela, a to kompletnie pokłóci się z rzeczywistością, z którą zderzyła się Weronika. Kobieta na własne oczy zobaczy, jak mężczyzna potrafi zachować się w stresującej sytuacji.

Podczas nieoczekiwanej wizyty w 4245 odcinku "Na Wspólnej" Greg będzie próbował udawać sympatycznego kompana. Weronika postanowi wyjawić Lwowi, w jaki sposób jej gość postąpił wobec niej na parkingu przed kliniką. Zaskoczona kobieta ujawni kłamstwa, jakich dopuścił się Kalski, aby odwrócić uwagę od swojego błędu.

Trudny wybór Nalepy w 4245 odcinku "Na Wspólnej"

Stając przed wyborem w w 4245 odcinku "Na Wspólnej" między zafascynowaniem kolegą z oddziału, a relacją z Weroniką, Lew znajdzie się w trudnym położeniu. Nalepa, który dotychczas uważał Kalskiego niemalże za autorytet, będzie musiał zdecydować, czy dać wiarę słowom ukochanej, czy stanąć w obronie lekarza.

Wydarzenia w nadchodzącym czasie przyniosą propozycję ze strony Grega, który spróbuje załagodzić sytuację organizując kolację. Czas pokaże, czy prawniczka zdecyduje się na ten krok, by dać mu szansę, czy może Lew sam stawi się na spotkaniu. O tym przekonają się fani produkcji "Na Wspólnej" wkrótce.