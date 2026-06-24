Barwy szczęścia. Aldona przejdzie metamorfozę? Elżbieta Romanowska zaskoczyła wyglądem na nowej sesji

Elżbieta Romanowska w nowej sesji do „Barw szczęścia”

Ekipa „Barw szczęścia” nie zwalnia tempa, przygotowując kolejne odcinki, a w internecie pojawiają się materiały z oficjalnych sesji promujących nowy sezon. Tym razem wzrok przyciągnęła Elżbieta Romanowska, która na planie zdjęciowym pokazała się w bardzo zmysłowym i kobiecym wydaniu.

Początkowo aktorka brała udział w sesji plenerowej, w której towarzyszył jej Jakub Wieczorek, grający serialowego Borysa. Fotografie robiono w otoczeniu natury, co nadało im typowo wakacyjnego charakteru. Uwiecznieni na zdjęciach bohaterowie emanowali radością i uczuciem, co natychmiast wywołało falę spekulacji wśród fanów. Następnie praca przeniosła się do wnętrza studia nagraniowego, gdzie aktorka pokazała swoje nowe, odświeżone oblicze.

Takiej odsłony Elżbiety Romanowskiej fani „Barw szczęścia” się nie spodziewali

Na nowych zdjęciach aktorka zachwyca subtelnym makijażem oraz pięknymi, układającymi się falami na włosach. Taki wizerunek dodał jej niezwykłej energii i młodzieńczego wdzięku, a szeroki uśmiech sprawiał, że wyglądała na osobę pełną życia. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do postaci Aldony, którą fani kojarzą jako mocno zapracowaną i ciągle borykającą się z problemami. Zazwyczaj na ekranie widzimy ją zmęczoną codziennością, a rzadko uśmiechniętą.

Co przyniesie nowy sezon „Barw szczęścia” dla Aldony?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile ta promocyjna sesja oddaje to, co wydarzy się w fabule nadchodzących epizodów. Możliwe, że scenarzyści zaplanowali dla bohaterki pozytywny przełom, dzięki któremu wreszcie poczuje się ona szczęśliwsza. Odmieniony wygląd aktorki zaintrygował miłośników serialu. Być może to właśnie taką radosną Aldonę zobaczymy w powakacyjnych odcinkach. Odpowiedzi na te pytania przyniosą jesienne premiery „Barw szczęścia”.

Barwy szczęścia. Nowy rozdział życia Kasi i Mariusza w Brzezinach. Powstały piękne ujęcia