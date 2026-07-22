Osoby urodzone w tych miesiącach żyją najdłużej. Zaskakujące wyniki badań naukowców

Naukowcy od lat badają, czy miesiąc urodzenia może wpływać na zdrowie i długość życia.

Badacze z USA ujawniają, że osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większe szanse na długowieczność.

Sprawdź, dlaczego miesiąc urodzenia może wpływać na długowieczność.

Badania prowadzone przez naukowców z USA przeanalizowały zależność między miesiącem urodzenia a odsetkiem osób, które dożyły stu lat. Objęły one 1574 osoby urodzone w latach 1880-1895, które dożyły wspomnianego wieku, a także ich rodzeństwo i współmałżonków. Taki sposób analizy pozwolił ograniczyć wpływ czynników genetycznych oraz podobnego środowiska rodzinnego. Po zestawieniu danych zauważono interesującą prawidłowość - większy odsetek stulatków stanowili ludzie urodzeni jesienią, zwłaszcza w miesiącach od września do listopada. Z kolei osoby urodzone wiosną (np. w marcu) pojawiały się w tej grupie nieco rzadziej.

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.

Miesiąc urodzenia a długowieczność. Czy tylko data urodzin determinuje długość naszego życia?

Specjaliści podkreślają, że zaobserwowana zależność może wynikać z warunków, jakie towarzyszyły ciąży i pierwszym miesiącom życia. Znaczenie mogą mieć między innymi sezonowa dostępność składników odżywczych, ilość promieni słonecznych wpływających na poziom witaminy D, częstotliwość infekcji czy warunki pogodowe. Wszystkie te elementy mogły oddziaływać na rozwój organizmu już na bardzo wczesnym etapie.

Jednocześnie autorzy badań zaznaczają, że miesiąc urodzenia jest jedynie jednym z wielu czynników analizowanych pod kątem długowieczności. O wiele większy wpływ na zdrowie mają codzienne nawyki. Odpowiednio zbilansowana dieta, regularny ruch, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek oraz systematyczne badania profilaktyczne pozostają najważniejszymi elementami sprzyjającymi długiemu życiu.

Naukowe obserwacje pokazują, że na proces starzenia wpływa wiele różnych czynników, które wzajemnie się uzupełniają. Choć nie mamy wpływu na miesiąc, w którym się urodziliśmy, możemy świadomie dbać o swoje zdrowie przez kolejne lata. To właśnie styl życia i troska o organizm w największym stopniu zwiększają szanse na zachowanie dobrej kondycji i długowieczność.

11