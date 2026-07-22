"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 444

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W serialu "La Promesa - pałac tajemnic" ostatnie dni upłynęły pod znakiem wielkich oczekiwań, które brutalnie zweryfikowała rzeczywistość podczas fatalnej kolacji urodzinowej Manuela. Mimo starań Cruz, napięta atmosfera szybko udzieliła się wszystkim domownikom, a Petra wyjątkowo surowo traktowała służbę, ignorując przy tym prośby Ricarda o odrobinę wyrozumiałości dla Pii. Jana, mocno tęskniąc za ukochanym, przelewała swoje skrywane emocje na papier, natomiast Lope musiał poradzić sobie z wyjątkowo nieprzyjemną i niespodziewaną wizytą. Niepokój zapanował także u Lorenza, który odebrał bardzo złe wieści napływające bezpośrednio z frontu. Pora przekonać się, co przyniosą kolejne godziny w tej pełnej sekretów rezydencji.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 444 - streszczenie
Lorenzo otrzymuje od swojego przyjaciela przebywającego na froncie list, z którego wynika, że nazwiska Manuela i Curra nie widnieją na liście poległych żołnierzy. Ta wiadomość przywraca ich rodzinie nadzieję na to, że mężczyźni wciąż żyją i mogą wrócić do domu. W tym samym czasie Lope nie potrafi pogodzić się z faktem, że Vera zdecydowała się na związek z Santosem. Simona bardzo cierpi, ponieważ jej własna córka wyraźnie stara się unikać z nią jakiegokolwiek kontaktu. Rómulo próbuje wpłynąć na Catalinę, nakłaniając ją, by zdecydowała się na ponowne zamieszkanie w pałacowych murach. Spokój w rezydencji przerywa pojawienie się niezapowiedzianego gościa, a Jana w końcu odczytuje list, na który tak bardzo czekała od Manuela.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 444 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial cieszy się dużą popularnością wśród osób lubiących historie kostiumowe, dlatego warto zarezerwować sobie czas w środku tygodnia na poznanie dalszych losów mieszkańców rezydencji. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić skomplikowane relacje między arystokracją a ich służbą. Ten konkretny epizod zostanie zaprezentowany na antenie ogólnopolskiej w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 444. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami i rodzinnymi intrygami. Historia skupia się na losach młodej Jany, która zatrudnia się u arystokratów, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z przeszłości swojej rodziny. Romans z synem markiza sprawia jednak, że jej pierwotny plan zemsty staje pod dużym znakiem zapytania ze względu na różnice klasowe. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o zakazanej miłości i walce o sprawiedliwość w cieniu wielkiego majątku. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)