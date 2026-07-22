"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 444

W serialu "La Promesa - pałac tajemnic" ostatnie dni upłynęły pod znakiem wielkich oczekiwań, które brutalnie zweryfikowała rzeczywistość podczas fatalnej kolacji urodzinowej Manuela. Mimo starań Cruz, napięta atmosfera szybko udzieliła się wszystkim domownikom, a Petra wyjątkowo surowo traktowała służbę, ignorując przy tym prośby Ricarda o odrobinę wyrozumiałości dla Pii. Jana, mocno tęskniąc za ukochanym, przelewała swoje skrywane emocje na papier, natomiast Lope musiał poradzić sobie z wyjątkowo nieprzyjemną i niespodziewaną wizytą. Niepokój zapanował także u Lorenza, który odebrał bardzo złe wieści napływające bezpośrednio z frontu. Pora przekonać się, co przyniosą kolejne godziny w tej pełnej sekretów rezydencji.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 444 - streszczenie

Lorenzo otrzymuje od swojego przyjaciela przebywającego na froncie list, z którego wynika, że nazwiska Manuela i Curra nie widnieją na liście poległych żołnierzy. Ta wiadomość przywraca ich rodzinie nadzieję na to, że mężczyźni wciąż żyją i mogą wrócić do domu. W tym samym czasie Lope nie potrafi pogodzić się z faktem, że Vera zdecydowała się na związek z Santosem. Simona bardzo cierpi, ponieważ jej własna córka wyraźnie stara się unikać z nią jakiegokolwiek kontaktu. Rómulo próbuje wpłynąć na Catalinę, nakłaniając ją, by zdecydowała się na ponowne zamieszkanie w pałacowych murach. Spokój w rezydencji przerywa pojawienie się niezapowiedzianego gościa, a Jana w końcu odczytuje list, na który tak bardzo czekała od Manuela.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 444 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial cieszy się dużą popularnością wśród osób lubiących historie kostiumowe, dlatego warto zarezerwować sobie czas w środku tygodnia na poznanie dalszych losów mieszkańców rezydencji. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić skomplikowane relacje między arystokracją a ich służbą. Ten konkretny epizod zostanie zaprezentowany na antenie ogólnopolskiej w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 444. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami i rodzinnymi intrygami. Historia skupia się na losach młodej Jany, która zatrudnia się u arystokratów, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z przeszłości swojej rodziny. Romans z synem markiza sprawia jednak, że jej pierwotny plan zemsty staje pod dużym znakiem zapytania ze względu na różnice klasowe. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o zakazanej miłości i walce o sprawiedliwość w cieniu wielkiego majątku. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)