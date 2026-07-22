"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 444

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-22 8:05

W 444. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mieszkańcy rezydencji otrzymają wiadomości, które mogą rozwiać narastający niepokój dotyczący losów bliskich im osób. Jana nieustannie liczy na sygnał od ukochanego mężczyzny i bacznie obserwuje każdą przesyłkę trafiającą do pałacu. Tymczasem Rómulo podejmuje starania, by przekonać Catalinę do powrotu w rodzinne strony.

W serialu "La Promesa - pałac tajemnic" ostatnie dni upłynęły pod znakiem wielkich oczekiwań, które brutalnie zweryfikowała rzeczywistość podczas fatalnej kolacji urodzinowej Manuela. Mimo starań Cruz, napięta atmosfera szybko udzieliła się wszystkim domownikom, a Petra wyjątkowo surowo traktowała służbę, ignorując przy tym prośby Ricarda o odrobinę wyrozumiałości dla Pii. Jana, mocno tęskniąc za ukochanym, przelewała swoje skrywane emocje na papier, natomiast Lope musiał poradzić sobie z wyjątkowo nieprzyjemną i niespodziewaną wizytą. Niepokój zapanował także u Lorenza, który odebrał bardzo złe wieści napływające bezpośrednio z frontu. Pora przekonać się, co przyniosą kolejne godziny w tej pełnej sekretów rezydencji.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 444 - streszczenie

Lorenzo otrzymuje od swojego przyjaciela przebywającego na froncie list, z którego wynika, że nazwiska Manuela i Curra nie widnieją na liście poległych żołnierzy. Ta wiadomość przywraca ich rodzinie nadzieję na to, że mężczyźni wciąż żyją i mogą wrócić do domu. W tym samym czasie Lope nie potrafi pogodzić się z faktem, że Vera zdecydowała się na związek z Santosem. Simona bardzo cierpi, ponieważ jej własna córka wyraźnie stara się unikać z nią jakiegokolwiek kontaktu. Rómulo próbuje wpłynąć na Catalinę, nakłaniając ją, by zdecydowała się na ponowne zamieszkanie w pałacowych murach. Spokój w rezydencji przerywa pojawienie się niezapowiedzianego gościa, a Jana w końcu odczytuje list, na który tak bardzo czekała od Manuela.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 444 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial cieszy się dużą popularnością wśród osób lubiących historie kostiumowe, dlatego warto zarezerwować sobie czas w środku tygodnia na poznanie dalszych losów mieszkańców rezydencji. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić skomplikowane relacje między arystokracją a ich służbą. Ten konkretny epizod zostanie zaprezentowany na antenie ogólnopolskiej w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 444. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 30 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami i rodzinnymi intrygami. Historia skupia się na losach młodej Jany, która zatrudnia się u arystokratów, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z przeszłości swojej rodziny. Romans z synem markiza sprawia jednak, że jej pierwotny plan zemsty staje pod dużym znakiem zapytania ze względu na różnice klasowe. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o zakazanej miłości i walce o sprawiedliwość w cieniu wielkiego majątku. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 444
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic