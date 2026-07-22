"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 994

Ostatnie dni z serialem "Dziedzictwo" obfitowały w dramatyczne momenty, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Poyraz w ostatniej chwili uratował Nanę przed więzieniem, przekonując policję, że strzał oddany pod wpływem narkotyków był jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Gdy po badaniach krwi prokurator wycofał oskarżenia, kobieta mogła oddać się opiece nad mężem w szpitalu, co wyraźnie nie spodobało się zazdrosnej Cennet. W międzyczasie İsl kontynuowała swoje gierki wymierzone w sprzątaczkę Aynur i sprowadziła dawną miłość Sinana, czyli Ezgi, jednak mężczyzna stanowczo odrzucił tę próbę powrotu do przeszłości. Na domiar złego szantażowany przez Burhana Semih ostatecznie stracił cierpliwość i postanowił przygotować na swojego prześladowcę śmiertelną pułapkę. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie niebezpieczne intrygi rozwiną się w kolejnej odsłonie tej opowieści.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Dziedzictwo" odc. 994 - streszczenie

Stan zdrowia Poyraza ulega stopniowej poprawie, co daje domownikom nadzieję na stabilizację sytuacji. Niestety, w relacjach rodzinnych wciąż iskrzy, gdyż Cennet otwarcie oskarża Nanę o wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na jej syna w ostatnim czasie. Matka mężczyzny idzie o krok dalej i kategorycznie żąda, aby kobieta zdecydowała się na rozwód i opuściła ich dom. Mimo silnej presji ze strony matki, Poyraz nie zamierza ulegać i wyraźnie staje murem za swoją żoną, udzielając jej pełnego wsparcia. Tymczasem Isl udaje się przekonać Ezgi, że uczucia Sinana są skierowane ku Aynur, co skłania dziewczynę do podjęcia bezwzględnych kroków w celu ochrony własnych interesów. Ezgi zaczyna realizować plan mający na celu upokorzenie rywalki, by skutecznie zniechęcić ją do dalszego kontaktu z Sinanem. Ostatecznie Poyraz pojawia się w domu i udaje mu się zażegnać konflikt z Cennet, doprowadzając do ich pogodzenia.

"Dziedzictwo" odc. 994 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów bohaterów tej popularnej tureckiej produkcji wymaga regularności, aby nie pominąć żadnego istotnego elementu układanki. Telewizja Polska dba o to, by nowe części opowieści trafiały do domów o stałych porach, co ułatwia planowanie popołudniowego odpoczynku przed ekranem. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Nany i Poyraza, warto zarezerwować sobie czas wolny w środku tygodnia. Kolejna odsłona tej historii zostanie zaprezentowana w czwartek, stanowiąc kontynuację wątków z poprzednich dni. Odcinek numer 994 serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany 30 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na antenie kanału TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to prawdziwy fenomen wśród zagranicznych produkcji, który wciąga kolejnymi wątkami dotyczącymi poświęcenia i trudnych życiowych wyborów. Przez lata obserwowaliśmy, jak opowieść zmieniała się po tragicznych stratach, ewoluując od losów Seher i Yamana aż do momentu, w którym Nana odnalazła spokój u boku Poyraza. To serial, który mimo rotacji w głównej obsadzie, wciąż potrafi zainteresować nowymi postaciami i ich skomplikowanymi relacjami. Luźna atmosfera tej sagi sprawia, że łatwo zanurzyć się w przedstawianym świecie pełnym rodzinnych tajemnic. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)