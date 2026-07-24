"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 996

Wydarzenia na ekranie nabrały tempa w serialu "Dziedzictwo", serwując kilka naprawdę ciekawych zwrotów akcji. Nana z wielkim oddaniem opiekowała się rannym mężem, jednak Poyraz wykorzystał chwilę jej nieuwagi i wymknął się z domu, aby wraz ze swoimi ludźmi przesłuchać złapanego wspólnika Burhana. Podczas tego przesłuchania przestępca zdradził termin oraz miejsce planowanego spotkania Burhana z osobą, która miała dostarczyć mu gotówkę. W tym samym czasie Ibrahim postanowił nauczyć się roli ojca, więc całą swoją uwagę skupił na opiece nad małą rybką. Z kolei Aynur zmagała się z silną zazdrością o Ezgi, która w wyjątkowo wyrachowany sposób manipulowała emocjami Sinana. Warto zatem sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Dziedzictwo" odc. 996 - streszczenie

Po opuszczeniu szpitala Poyraz i Nana starają się zachować pozory przed Cennet, udając, że ich małżeństwo układa się pomyślnie. Ta specyficzna sytuacja zmusza ich do dzielenia wspólnego łóżka podczas nadchodzącej nocy. Z kolei Sinan szuka spokoju poza domem i postanawia zaprosić Aynur na kawę, aby odpocząć od panującej w sypialniach atmosfery. W innym wątku Semih przygotowuje intrygę skierowaną przeciwko Burhanowi, zamierzając wręczyć mu podrobione banknoty. Równocześnie Poyraz po kryjomu podejmuje kroki w celu schwytania przestępcy, prosząc Merta o pomoc w odciągnięciu Nany od domu.

"Dziedzictwo" odc. 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami tej opowieści powinny zarezerwować czas w letnie popołudnie. Emisja nowych wątków odbywa się regularnie na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców. Warto śledzić ramówkę, aby być na bieżąco z każdą nową sceną i napięciem między postaciami. Serial "Dziedzictwo" w odcinku 996 zostanie wyemitowany 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00 w stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach, rodzinnych tajemnicach i próbach odnalezienia szczęścia mimo przeciwności losu. Choć pierwsze sezony skupiały się na Seher i małym Yusufie, z biegiem czasu fabuła mocno ewoluowała i wprowadziła zupełnie nowe wątki romantyczne. Obecnie głównym motywem jest relacja Nany i Poyraza, która rodzi się w cieniu dramatycznych wydarzeń z przeszłości. To historia, w której lojalność wobec bliskich często zostaje poddana najcięższym próbom. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)

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