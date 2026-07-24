"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 996

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-24 8:12

W 996. odcinku serialu „Dziedzictwo” Nana i Poyraz zostają postawieni w niekomfortowej sytuacji tuż po powrocie ze szpitala. Przymusowe udawanie przed domownikami sprawia, że bohaterowie muszą spędzić ze sobą całą noc w jednej sypialni. W tym samym czasie Poyraz po cichu układa plan związany z ujęciem pewnego przestępcy, starając się jednocześnie ukryć swoje zamiary przed najbliższymi.

Wydarzenia na ekranie nabrały tempa w serialu "Dziedzictwo", serwując kilka naprawdę ciekawych zwrotów akcji. Nana z wielkim oddaniem opiekowała się rannym mężem, jednak Poyraz wykorzystał chwilę jej nieuwagi i wymknął się z domu, aby wraz ze swoimi ludźmi przesłuchać złapanego wspólnika Burhana. Podczas tego przesłuchania przestępca zdradził termin oraz miejsce planowanego spotkania Burhana z osobą, która miała dostarczyć mu gotówkę. W tym samym czasie Ibrahim postanowił nauczyć się roli ojca, więc całą swoją uwagę skupił na opiece nad małą rybką. Z kolei Aynur zmagała się z silną zazdrością o Ezgi, która w wyjątkowo wyrachowany sposób manipulowała emocjami Sinana. Warto zatem sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Dziedzictwo" odc. 996 - streszczenie

Po opuszczeniu szpitala Poyraz i Nana starają się zachować pozory przed Cennet, udając, że ich małżeństwo układa się pomyślnie. Ta specyficzna sytuacja zmusza ich do dzielenia wspólnego łóżka podczas nadchodzącej nocy. Z kolei Sinan szuka spokoju poza domem i postanawia zaprosić Aynur na kawę, aby odpocząć od panującej w sypialniach atmosfery. W innym wątku Semih przygotowuje intrygę skierowaną przeciwko Burhanowi, zamierzając wręczyć mu podrobione banknoty. Równocześnie Poyraz po kryjomu podejmuje kroki w celu schwytania przestępcy, prosząc Merta o pomoc w odciągnięciu Nany od domu.

"Dziedzictwo" odc. 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami tej opowieści powinny zarezerwować czas w letnie popołudnie. Emisja nowych wątków odbywa się regularnie na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców. Warto śledzić ramówkę, aby być na bieżąco z każdą nową sceną i napięciem między postaciami. Serial "Dziedzictwo" w odcinku 996 zostanie wyemitowany 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00 w stacji TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach, rodzinnych tajemnicach i próbach odnalezienia szczęścia mimo przeciwności losu. Choć pierwsze sezony skupiały się na Seher i małym Yusufie, z biegiem czasu fabuła mocno ewoluowała i wprowadziła zupełnie nowe wątki romantyczne. Obecnie głównym motywem jest relacja Nany i Poyraza, która rodzi się w cieniu dramatycznych wydarzeń z przeszłości. To historia, w której lojalność wobec bliskich często zostaje poddana najcięższym próbom. W serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Mężczyzna w okularach i niebieskiej koszuli w kratę patrzy w dół. O losach bohaterów serialu Dziedzictwo przeczytasz w Eska.
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