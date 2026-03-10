Barwy szczęścia, odcinek 3348: Zrozpaczona Malwina rozpoczyna batalię prawną. Chodzi o nieudany zabieg!

Emisja 3348. odcinka "Barw szczęścia". Data i godzina premiery w TVP2

W 3348. odsłonie telewizyjnego hitu bohaterka będzie musiała uporać się z komplikacjami, do których de facto sama doprowadzi. Zdecydowana na poprawę samopoczucia i wizerunku, dobrowolnie przekroczy próg lokalnego gabinetu odnowy. Pech sprawi, że powierzy swoje ciało w ręce wyjątkowo nieprofesjonalnej specjalistki. Finał tego niefortunnego spotkania przyniesie jej zdecydowanie więcej wymiernych szkód niż spodziewanych korzyści.

Tragiczne skutki mezoterapii. Natalia Zwoleńska wkracza do akcji

Błyskawicznie okaże się, że przeprowadzona w salonie mezoterapia zakończyła się absolutną katastrofą, a efekty są opłakane. Optymizm klientki natychmiast wyparuje, ustępując miejsca głębokiemu rozczarowaniu. Na ratunek poszkodowanej błyskawicznie pospieszą zaniepokojeni Herman oraz Natalia, którzy bez dłuższego wahania podejmą kroki zaradcze.

Zwoleńska zaoferuje bliskiej krewnej profesjonalne wsparcie, analizując tragiczne skutki wizyty u kosmetyczki z perspektywy przepisów prawa. Nie zaakceptuje faktu, że członek jej rodziny cierpi przez rażące błędy personelu. Oburzona prawniczka stanowczo weźmie sprawy w swoje ręce, zamierzając pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Ryzyko załamania nerwowego Malwiny

Przeszłość zdrowotna Brodzińskiej budzi uzasadniony niepokój, ponieważ stosunkowo niedawno leczyła się z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej. Dotychczasowe stany maniakalno-depresyjne udowodniły, że nawet trudniejszy moment u kosmetyczki stanowi potężne obciążenie psychiczne dla niej oraz całego otoczenia. Tym razem bohaterka ponownie znajdzie się w punkcie, gdzie pomocna dłoń Hermana i Natalii okaże się absolutnie fundamentalna.

Dobrą wiadomością w 3348. odcinku "Barw szczęścia" jest fakt, że dramatyczne wydarzenia nie zwiastują powrotu wspomnianego schorzenia dwubiegunowego. Mimo wszystko, fatalnie przeprowadzona procedura wywoła u żony Hermana gigantyczny stres. Natalia wytoczy prawnicze działa, aby ostatecznie wywalczyć sprawiedliwość dla swojej siostry.