"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 864, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu marca.

"Na sygnale" odcinek 864 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 864. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Róży i Romka tym razem musi poradzić sobie z nastoletnim narkomanem, który w karetce wybucha nagle agresją. Później pacjentem ratowników zostaje znany aktor, który ma kaszel, duszności oraz pluje krwią - i nie chce, by o jego chorobie dowiedzieli się paparazzi. Róża szybko odkrywa, że mężczyzna mógł przedawkować testosteron... Tymczasem Piotr znów ma problemy, gdy po jednej z interwencji do bazy wpływa oficjalna skarga na jego brutalność. Kilka godzin później w kłopoty wpada także doktor Banach, gdy - w drodze do szpitala - zabiera chorego ze wznową raka mózgu na krótką wycieczkę, która kończy się w areszcie. W finale jeden z pacjentów oskarża o napaść także Potocką.

"Na sygnale" odcinek 864 - premiera i emisja

864. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 18 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 864. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Maria Wysocka, a w obsadzie znaleźli się: Adrianna Jagiełło, Izydor Łobacz, Dariusz Wieteska, Wojciech Kuliński i Kamil Wodka.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).