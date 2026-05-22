Dramatyczna sytuacja związana z nieobecnością żony Seweryna od wielu dni trzyma w napięciu wieś, która solidarnie ruszyła na poszukiwania zaginionej. Początkowe działania okazały się nieskuteczne, gdyż zarówno tajemnicza kartka z 4220. epizodu, jak i ślady odkryte w gospodarstwie Jadzi z odcinka 4219. Sytuacja ulega diametralnej zmianie za sprawą niedawnego incydentu w świetlicy. Zarejestrowane w 4225. odcinku połączenie z numerem ratunkowym rzuca nowe światło na tę sprawę i daje organom ścigania punkt zaczepienia.
Miron w kręgu podejrzeń policji w 4226. odcinku "Pierwszej miłości"
Funkcjonariusze natychmiast przystępują do weryfikacji tropu związanego z tajemniczym telefonem, siejąc niepokój w społeczności. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na zmagającego się z niepełnosprawnością intelektualną syna Zenka, który niezwykle emocjonalnie przeżywa zamieszanie wokół zniknięcia kobiety. Miron wykazuje silne przywiązanie do osobistych przedmiotów, a jego specyficzne reakcje budzą obawy śledczych. Na obecnym etapie policjanci nie mają jednak całkowitej pewności, czy nastolatek faktycznie ukrywa kluczowe dla sprawy fakty.
Emisja 4226. odcinka "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat
Wielbiciele popularnej produkcji mogą śledzić losy bohaterów w każdy dzień roboczy o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Premiera 4226. epizodu odbędzie się w czwartek, 28 maja 2026 roku. Fani niemogący obejrzeć telewizyjnej transmisji na żywo mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Kompletna biblioteka wszystkich dotychczasowych oraz premierowych odsłon serialu jest zawsze dostępna w ofercie platformy internetowej Polsat Box Go.
O czym opowiada "Pierwsza miłość" i kogo zobaczymy na ekranie?
Telewizyjny hit ze stolicy Dolnego Śląska zadebiutował na małym ekranie blisko dwadzieścia lat temu i wciąż gromadzi ogromną widownię. Scenarzyści od 2004 roku serwują widzom skomplikowane losy Marysi, Pawła, Kingi oraz Alana, nie stroniąc od wątków kryminalnych, niespodziewanych zdrad i ważnych problemów społecznych. Taka mieszanka emocjonalnych historii sprawia, że wrocławska produkcja wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.
W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler
- Karol Strasburger grający Karola Wekslera
- Michał Koterski odgrywający rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego
- Ewa Jakubowicz występująca jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler
- Michał Mikołajczak odgrywający postać Piotra Malczyka
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalena Wieczorek wcielająca się w Kalinę Korzeniowską
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz odgrywający Oskara Korzeniowskiego
- Honorata Witańska grająca Martę Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński występujący jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski w roli Jakuba Wenerskiego
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus wcielający się w Kazimierza Wąsa
- Delfina Wilkońska grająca Lucynę Bochenek
- Anna Jarosik odgrywająca Barbarę Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej
- Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego
- Alan Andersz grający Alana Korzeniowskiego
- Dariusz Wieteska odgrywający postać Arkadiusza Wolaka
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej
- Kamilla Baar wcielająca się w Sandrę Kubicką
- Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska występująca w roli Mai