Pierwsza miłość, odcinek 4226: Syn Zenka na celowniku policji. Co chłopak ma wspólnego z zaginięciem Kazanowej? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-22 11:54

Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż spędza sen z powiek mieszkańcom Wadlewa, a śledztwo wkracza w decydującą fazę. Najnowszy odcinek "Pierwszej miłości" przynosi nieoczekiwany przełom, gdy policyjny trop z telefonu alarmowego prowadzi bezpośrednio do nastoletniego Mirona. Funkcjonariusze natychmiast biorą syna Zenka pod lupę, co wywołuje ogromne poruszenie i potęguje napięcie w całej lokalnej społeczności. Widzowie poznają dalsze losy bohaterów już w czwartek, 28 maja. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym streszczeniem tego emocjonującego epizodu.

Dramatyczna sytuacja związana z nieobecnością żony Seweryna od wielu dni trzyma w napięciu wieś, która solidarnie ruszyła na poszukiwania zaginionej. Początkowe działania okazały się nieskuteczne, gdyż zarówno tajemnicza kartka z 4220. epizodu, jak i ślady odkryte w gospodarstwie Jadzi z odcinka 4219. Sytuacja ulega diametralnej zmianie za sprawą niedawnego incydentu w świetlicy. Zarejestrowane w 4225. odcinku połączenie z numerem ratunkowym rzuca nowe światło na tę sprawę i daje organom ścigania punkt zaczepienia.

Miron w kręgu podejrzeń policji w 4226. odcinku "Pierwszej miłości"

Funkcjonariusze natychmiast przystępują do weryfikacji tropu związanego z tajemniczym telefonem, siejąc niepokój w społeczności. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na zmagającego się z niepełnosprawnością intelektualną syna Zenka, który niezwykle emocjonalnie przeżywa zamieszanie wokół zniknięcia kobiety. Miron wykazuje silne przywiązanie do osobistych przedmiotów, a jego specyficzne reakcje budzą obawy śledczych. Na obecnym etapie policjanci nie mają jednak całkowitej pewności, czy nastolatek faktycznie ukrywa kluczowe dla sprawy fakty.

Emisja 4226. odcinka "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat

Wielbiciele popularnej produkcji mogą śledzić losy bohaterów w każdy dzień roboczy o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Premiera 4226. epizodu odbędzie się w czwartek, 28 maja 2026 roku. Fani niemogący obejrzeć telewizyjnej transmisji na żywo mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Kompletna biblioteka wszystkich dotychczasowych oraz premierowych odsłon serialu jest zawsze dostępna w ofercie platformy internetowej Polsat Box Go.

O czym opowiada "Pierwsza miłość" i kogo zobaczymy na ekranie?

Telewizyjny hit ze stolicy Dolnego Śląska zadebiutował na małym ekranie blisko dwadzieścia lat temu i wciąż gromadzi ogromną widownię. Scenarzyści od 2004 roku serwują widzom skomplikowane losy Marysi, Pawła, Kingi oraz Alana, nie stroniąc od wątków kryminalnych, niespodziewanych zdrad i ważnych problemów społecznych. Taka mieszanka emocjonalnych historii sprawia, że wrocławska produkcja wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.

W serialu występują między innymi:

  • Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler
  • Karol Strasburger grający Karola Wekslera
  • Michał Koterski odgrywający rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego
  • Patryk Pniewski jako Krystian Domański
  • Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego
  • Ewa Jakubowicz występująca jako Amelia Reterska
  • Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler
  • Michał Mikołajczak odgrywający postać Piotra Malczyka
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego
  • Magdalena Wieczorek wcielająca się w Kalinę Korzeniowską
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Filip Gurłacz odgrywający Oskara Korzeniowskiego
  • Honorata Witańska grająca Martę Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński występujący jako Fabian Tomczak
  • Przemysław Sadowski w roli Jakuba Wenerskiego
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus wcielający się w Kazimierza Wąsa
  • Delfina Wilkońska grająca Lucynę Bochenek
  • Anna Jarosik odgrywająca Barbarę Sośniak
  • Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej
  • Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego
  • Alan Andersz grający Alana Korzeniowskiego
  • Dariusz Wieteska odgrywający postać Arkadiusza Wolaka
  • Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
  • Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej
  • Kamilla Baar wcielająca się w Sandrę Kubicką
  • Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed jako Melisa
  • Julia Kamińska występująca w roli Mai
