"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1420

Ostatnie wydarzenia w serialu "Policjantki i Policjanci" przyniosły mroczną sprawę na zniszczonym polu, gdzie Mikołaj i Miłosz musieli zmierzyć się z oskarżeniami rolnika skierowanymi w stronę syna lokalnych bogaczy. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli porzucony samochód sportowy, w którym znajdowały się ślady krwi oraz karta z żądaniem okupu. Chłopak zniknął bez śladu, co skłoniło śledczych do postawienia tezy, że za porwaniem mogła stać zemsta okolicznych mieszkańców. Zrozpaczeni rodzice błagali o ratunek, a w międzyczasie Białach zdradził Góralowi szczegóły swojego planu przeciwko Kostyrze. Mikołaj nie miał jednak pojęcia, że jego przeciwnik był wyjątkowo czujny i mógł w każdej chwili przejrzeć tę skomplikowaną intrygę. Czas zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1420 - streszczenie

Lena i Bartosz zostają wezwani do biura nieruchomości, w którym roztrzęsiona pracownica imieniem Viola grozi, że wyskoczy przez okno. Szefowa biura sugeruje policjantom, że powodem tak drastycznego kroku mogą być poważne kłopoty w małżeństwie kobiety. Podczas przeszukania gabinetu Violi funkcjonariusze natrafiają na plastry zawierające silny opioid. Matka kobiety wyjaśnia później mundurowym, że jej córka zmaga się z depresją poporodową i uczęszcza na terapię, nie otrzymując przy tym żadnego wsparcia od swojego męża. W toku dalszych czynności wychodzi na jaw, że zgłoszeń dotyczących podobnych zatruć jest w okolicy znacznie więcej. Równolegle Bartek wpada na trop innej niepokojącej sprawy, odkrywając, że z lokalnego domu dziecka zniknęło dwóch chłopców.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Sympatycy wrocławskich funkcjonariuszy z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwinięcie wątków związanych z najnowszymi interwencjami Leny i Bartosza. Stacja przygotowała premierę tego odcinka na sam koniec tygodnia, co stanowi stały punkt w ramówce dla wielu osób śledzących losy mundurowych. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy Violi oraz zaginionych dzieci. Emisja 1420. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się 8 maja 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na antenie kanału TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial obyczajowy od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane realiami pracy dwóch patroli policji działających na terenie Wrocławia. Fabuła sprawnie łączy zawodowe interwencje, od interwencji domowych po pościgi za groźnymi przestępcami, z prywatnymi dylematami bohaterów starających się zachować równowagę między służbą a życiem rodzinnym. Często zaglądamy za kulisy ich codzienności, obserwując, jak mundurowi radzą sobie ze stresem i zmęczeniem po wyjątkowo ciężkich zmianach. Wrocławskie ulice są tu tłem dla skomplikowanych historii, w których stawką niejednokrotnie bywa ludzkie zdrowie oraz życie. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)