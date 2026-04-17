"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1410

Wrocławskie ulice rzadko bywają spokojne, o czym po raz kolejny przypomniał ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci". Tym razem Marek oraz Daria zajęli się sprawą włamania do nieczynnego warzywniaka, w którym znaleźli nieprzytomną młodą kobietę. Śledztwo szybko ujawniło skomplikowany konflikt biznesowy oraz rodzinne animozje, zwłaszcza gdy na jaw wyszło uczucie poszkodowanej do syna jednego z sąsiadów. Ojciec dziewczyny nie zamierzał jednak milczeć i od razu oskarżył o całe zajście swojego rynkowego konkurenta lub chłopaka córki. Poza służbą Marek postanowił w końcu wyjaśnić pewne sprawy i zaprosił Natalię na poważną rozmowę, chociaż ta mogła mieć na ten wieczór zupełnie inne zamierzenia. Trudne wybory i niejasne intencje sprawiły, że sytuacja stała się wyjątkowo zagmatwana, więc co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej historii?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1410 - streszczenie

Mikołaj i Miłosz zostają wezwani do gabinetu, w którym odkryto zwłoki szanowanego lekarza. Choć pracująca tam pielęgniarka twierdzi, że medyk był powszechnie lubiany, policjanci szybko znajdują dowody podważające tę wersję. Na szyi ofiary widoczne są ślady wkłucia, a na podłodze leży damska biżuteria. Żona denata, Marta, oświadcza śledczym, że znaleziona bransoletka nie należy do niej. Kobieta sugeruje jednak, że jej mąż dostawał groźby od mężczyzny, który obwiniał go o błąd w sztuce lekarskiej. Równolegle Białach decyduje się pomóc swojemu przyjacielowi, ignorując tym samym wyraźne polecenia i ostrzeżenia komendanta Witackiego.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1410 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane losami wrocławskich funkcjonariuszy nie muszą długo czekać na kolejną dawkę policyjnych spraw. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna sprawa prowadzona przez znane patrole budzi spore zainteresowanie. Produkcja regularnie pojawia się na antenie, prezentując zarówno zawodowe interwencje, jak i prywatne perypetie mundurowych. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 24 kwietnia 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która łączy w sobie dynamiczne interwencje z życiowymi problemami, ten tytuł jest właśnie dla Was. Razem z bohaterami przemierzamy ulice Wrocławia, zaglądając w miejsca, gdzie prawo jest łamane, ale też tam, gdzie mundurowi po prostu szukają odrobiny spokoju. To opowieść o trudnych wyborach, przyjaźniach oraz wyzwaniach, jakie stawia przed nami codzienna służba w policji. W tej produkcji zobaczycie zgrany zespół, który od lat przyciąga przed ekrany sporą grupę odbiorców. Obsada tego serialu to m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)