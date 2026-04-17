"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1410

Wrocławskie ulice rzadko bywają spokojne, o czym po raz kolejny przypomniał ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci". Tym razem Marek oraz Daria zajęli się sprawą włamania do nieczynnego warzywniaka, w którym znaleźli nieprzytomną młodą kobietę. Śledztwo szybko ujawniło skomplikowany konflikt biznesowy oraz rodzinne animozje, zwłaszcza gdy na jaw wyszło uczucie poszkodowanej do syna jednego z sąsiadów. Ojciec dziewczyny nie zamierzał jednak milczeć i od razu oskarżył o całe zajście swojego rynkowego konkurenta lub chłopaka córki. Poza służbą Marek postanowił w końcu wyjaśnić pewne sprawy i zaprosił Natalię na poważną rozmowę, chociaż ta mogła mieć na ten wieczór zupełnie inne zamierzenia. Trudne wybory i niejasne intencje sprawiły, że sytuacja stała się wyjątkowo zagmatwana, więc co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej historii?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1410 - streszczenie
Mikołaj i Miłosz zostają wezwani do gabinetu, w którym odkryto zwłoki szanowanego lekarza. Choć pracująca tam pielęgniarka twierdzi, że medyk był powszechnie lubiany, policjanci szybko znajdują dowody podważające tę wersję. Na szyi ofiary widoczne są ślady wkłucia, a na podłodze leży damska biżuteria. Żona denata, Marta, oświadcza śledczym, że znaleziona bransoletka nie należy do niej. Kobieta sugeruje jednak, że jej mąż dostawał groźby od mężczyzny, który obwiniał go o błąd w sztuce lekarskiej. Równolegle Białach decyduje się pomóc swojemu przyjacielowi, ignorując tym samym wyraźne polecenia i ostrzeżenia komendanta Witackiego.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1410 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby zainteresowane losami wrocławskich funkcjonariuszy nie muszą długo czekać na kolejną dawkę policyjnych spraw. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna sprawa prowadzona przez znane patrole budzi spore zainteresowanie. Produkcja regularnie pojawia się na antenie, prezentując zarówno zawodowe interwencje, jak i prywatne perypetie mundurowych. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 24 kwietnia 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 19:00.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji, która łączy w sobie dynamiczne interwencje z życiowymi problemami, ten tytuł jest właśnie dla Was. Razem z bohaterami przemierzamy ulice Wrocławia, zaglądając w miejsca, gdzie prawo jest łamane, ale też tam, gdzie mundurowi po prostu szukają odrobiny spokoju. To opowieść o trudnych wyborach, przyjaźniach oraz wyzwaniach, jakie stawia przed nami codzienna służba w policji. W tej produkcji zobaczycie zgrany zespół, który od lat przyciąga przed ekrany sporą grupę odbiorców. Obsada tego serialu to m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)