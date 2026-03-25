"Policjantki i Policjanci", odcinek 1393: Bartosz Sołtys musi podjąć trudną decyzję. Jego przełożony, Kostyra, zdobywa informacje, które mogą go skompromitować

Wrocławscy funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że nuda im nie grozi, a poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył fanom solidnej dawki emocji. Podczas patrolu Mikołaj Białach i Miłosz Bachleda spotkali przerażoną nastolatkę, Kornelię, która błagała o pomoc dla swojego nieprzytomnego ojca. Sytuacja okazała się znacznie poważniejsza, niż początkowo zakładano, gdyż w szpitalu lekarz stwierdził otrucie, a główną podejrzaną stała się chłodno reagująca żona ofiary. Również w życiu prywatnym bohaterów nie było spokojnie – romantyczny wieczór Górala i Tamary został niespodziewanie przerwany przez Jagnę. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: jakie wyzwania przyniesie im kolejny dzień służby?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1393 - streszczenie

W najnowszym epizodzie na patrol wyruszą podkomisarz Lena Szulc oraz posterunkowy Bartosz Sołtys. Ich dzień służby rozpocznie się od nietypowego zgłoszenia od Michaliny, zmartwionej matki popularnego stylisty fryzur, Felicja. Kobieta zgłasza zaginięcie syna, a jego asystentka Dolores i żona Marta potwierdzają, że od wczoraj nikt nie ma z nim kontaktu. Wkrótce policjanci odnajdują mężczyznę – jest nieprzytomny, dotkliwie pobity i ma na głowie wymalowanego czerwonego irokeza. Główne podejrzenia padają na klientki salonu, które darzyły charyzmatycznego fryzjera uczuciem wykraczającym poza relacje zawodowe. Tymczasem Bartosz Sołtys będzie musiał podjąć trudną decyzję, a jego przełożony, Kostyra, zdobędzie informacje, które mogą go skompromitować.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1393 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń i rozwiązanie nowej, intrygującej zagadki kryminalnej. Z pewnością nadchodzący odcinek dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić premiery, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Najnowszy, 1393. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, umiejętnie łącząc dynamiczne interwencje policyjne z osobistymi perypetiami bohaterów. Śledzimy w nim losy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy, którzy na co dzień mierzą się nie tylko z przestępcami, ale także z własnymi problemami i dylematami. To właśnie to połączenie pełnej napięcia akcji z wątkami obyczajowymi sprawia, że tak chętnie wracamy do świata naszych ulubionych postaci. W serialu występują m.in.: