"Policjantki i Policjanci", odcinek 1388: na komendzie zachodzą zmiany, które wystawiają na próbę lojalność Natalii wobec reszty zespołu

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" udowodnił, że twórcy wciąż potrafią mrozić krew w żyłach, i to dosłownie! Lena i Bartosz, podczas z pozoru rutynowej kontroli, dokonali makabrycznego odkrycia w zatrzymanym busie, znajdując w nim poćwiartowane ludzkie szczątki. Trop zaprowadził policjantów prosto na plan filmowy horroru, gdzie granica między fikcją a przerażającą rzeczywistością zaczęła się zacierać, a prawdziwa krew mieszała się ze sztuczną. W tle tych mrocznych wydarzeń, Sołtys coraz gorzej radził sobie ze swoimi osobistymi problemami. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie: czym zaskoczą nas twórcy tym razem?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1388 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń, które rozpoczną się od strzelaniny na ulicy, w wyniku której ranna zostanie młoda dziewczyna. Śledztwo w tej sprawie poprowadzą Marek i Daria, którzy od samego początku będą musieli działać pod ogromną presją ze strony rodziców ofiary. Wskazują oni na zaginionego chłopaka córki z kryminalną przeszłością jako głównego winowajcę. Mimo że wszystkie początkowe tropy zdają się potwierdzać tę wersję, dociekliwi funkcjonariusze nie spoczną na laurach i odkryją nowe, zaskakujące fakty, które całkowicie odmienią bieg dochodzenia. Równocześnie na komendzie zajdą zmiany, które wystawią na próbę lojalność Natalii wobec reszty zespołu.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1388 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji odcinek. Dramatyczne wydarzenia i skomplikowane śledztwo z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Zastanawiacie się, kiedy będzie można obejrzeć najnowsze losy wrocławskich funkcjonariuszy? Premierowa emisja odcinka 1388 serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się 25 marca 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to od lat jeden z ulubionych seriali widzów, który wciąga dynamiczną akcją i życiowymi problemami bohaterów. Produkcja doskonale balansuje między pełnymi napięcia interwencjami policyjnymi we Wrocławiu a prywatnymi perypetiami funkcjonariuszy. Śledzimy ich zmagania nie tylko na służbie, gdzie stawką bywa ludzkie życie, ale także po godzinach, gdy mierzą się z codziennymi dylematami. To właśnie ta mieszanka sprawia, że od serialu tak trudno się oderwać. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)