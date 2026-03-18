"Policjantki i Policjanci", odcinek 1388: na komendzie zachodzą zmiany, które wystawiają na próbę lojalność Natalii wobec reszty zespołu

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" udowodnił, że twórcy wciąż potrafią mrozić krew w żyłach, i to dosłownie! Lena i Bartosz, podczas z pozoru rutynowej kontroli, dokonali makabrycznego odkrycia w zatrzymanym busie, znajdując w nim poćwiartowane ludzkie szczątki. Trop zaprowadził policjantów prosto na plan filmowy horroru, gdzie granica między fikcją a przerażającą rzeczywistością zaczęła się zacierać, a prawdziwa krew mieszała się ze sztuczną. W tle tych mrocznych wydarzeń, Sołtys coraz gorzej radził sobie ze swoimi osobistymi problemami. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje jedno pytanie: czym zaskoczą nas twórcy tym razem?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1388 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń, które rozpoczną się od strzelaniny na ulicy, w wyniku której ranna zostanie młoda dziewczyna. Śledztwo w tej sprawie poprowadzą Marek i Daria, którzy od samego początku będą musieli działać pod ogromną presją ze strony rodziców ofiary. Wskazują oni na zaginionego chłopaka córki z kryminalną przeszłością jako głównego winowajcę. Mimo że wszystkie początkowe tropy zdają się potwierdzać tę wersję, dociekliwi funkcjonariusze nie spoczną na laurach i odkryją nowe, zaskakujące fakty, które całkowicie odmienią bieg dochodzenia. Równocześnie na komendzie zajdą zmiany, które wystawią na próbę lojalność Natalii wobec reszty zespołu.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1388 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji odcinek. Dramatyczne wydarzenia i skomplikowane śledztwo z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Zastanawiacie się, kiedy będzie można obejrzeć najnowsze losy wrocławskich funkcjonariuszy? Premierowa emisja odcinka 1388 serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się 25 marca 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to od lat jeden z ulubionych seriali widzów, który wciąga dynamiczną akcją i życiowymi problemami bohaterów. Produkcja doskonale balansuje między pełnymi napięcia interwencjami policyjnymi we Wrocławiu a prywatnymi perypetiami funkcjonariuszy. Śledzimy ich zmagania nie tylko na służbie, gdzie stawką bywa ludzkie życie, ale także po godzinach, gdy mierzą się z codziennymi dylematami. To właśnie ta mieszanka sprawia, że od serialu tak trudno się oderwać. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)