"Półbrat": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Po wielkim sukcesie "Reniferka" Richard Gadd wraca z kolejnym serialem, który - gwarantuję wam - znajdzie się w większości rankingów najlepszych seriali 2026 roku. Pierwszy odcinek "Półbrata" (ang. "Half Man") wylądował właśnie w bibliotece HBO Max.

"Półbrat" - o czym opowiada serial?

"Półbrat" to opowieść o niezwykle toksycznej relacji dwóch "braci", a jednocześnie rozprawa nad tym, co to właściwie oznacza być mężczyzną. W oficjalnym opisie czytamy: Niall i Ruben to bracia, choć nie łączą ich więzy krwi. Jeden jest zacięty i lojalny, drugi potulny i łagodny. Są nierozłączni. Związani ze sobą przez śmierć i okoliczności, mają tylko siebie nawzajem… Ale kiedy Ruben pojawia się na ślubie Nialla trzy dekady później, wszystko wydaje się inne. Jest nerwowy, chwiejny. Nie zachowuje się jak zwykle. I wkrótce następuje eksplozja przemocy, która prowadzi nas do podróży przez ich życie.

"Półbrat" - obsada

Główne role grają Richard Gadd (twórca serialu) oraz Jamie Bell jako Ruben i Niall. Młodsze wersje bohaterów grają Mitchell Robertson ("Curfew") i Stuart Campbell ("Zimowy monarcha"), a w obsadzie znaleźli się również Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan, and newcomers Charlotte Blackwood, Calum Manchip i Kate Robson-Stuart.

"Półbrat" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Półbrat" ukazuje się w piątki i liczy łącznie sześć odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w dniu 24 kwietnia, a ostatni obejrzymy pod koniec maja. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Półbrat", 1. odcinek – premiera 24 kwietnia,

"Półbrat", 2. odcinek – premiera 1 maja,

"Półbrat", 3. odcinek – premiera 8 maja,

"Półbrat", 4. odcinek – premiera 15 maja,

"Półbrat", 5. odcinek – premiera 22 maja,

"Półbrat", 6. odcinek – premiera 29 maja.