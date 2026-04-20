Podwójne zaręczyny w "Barwach szczęścia". Radość zakochanych zrujnuje jedna noc

Romeo ponownie oświadczy się Ewie w 3376. odcinku "Barw szczęścia"

Włoch zdecyduje się na ponowne oświadczyny, ale tym razem podejdzie do sprawy z należytą powagą. W 3376. odsłonie serialu, emitowanej w piątek, 8 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2, chłopak wręczy ukochanej prawdziwy pierścionek zaręczynowy ze sklepu jubilerskiego, rezygnując z zakupów w wiejskim sklepiku w Borkach. Na przygotowaniach do tego wyjątkowego momentu przyłapie go Ewelina (Amelia Listwoń), która jeszcze do niedawna sama walczyła o jego uczucia.

Odkrycie prawdy mocno wstrząśnie dawną rywalką, jednak to nie ona zagrozi planom zakochanych. Na drodze nie stanie im również powracający do domu na święta Aleks (Hubert Wiatrowski), choć jego obecność wywoła wyraźne napięcie w relacjach z Romeem. Mimo tych drobnych niedogodności, młody Włoch nie zrezygnuje ze swoich zamiarów i w wigilijny wieczór zaprezentuje Ewie pierścionek.

Ewa zgodzi się na ślub. Babcia Elżbieta wkroczy do akcji

Reakcja Walawskiej w 3376. odcinku "Barw szczęścia" będzie do przewidzenia – dziewczyna z radością przyjmie ponowne oświadczyny swojego partnera. Cała sytuacja rozegra się w cieniu rosnącego niezadowolenia jej babci, Elżbiety (Marzena Trybała). Seniorka za wszelką cenę będzie starała się zniechęcić wnuczkę do kontynuowania tej relacji. Jej sprzeciw wyniknie ze zmian w zachowaniu Ewy, która nie tylko zapragnie wspólnego mieszkania i nocowania u partnera, ale również zacznie przesyłać mu swoje intymne fotografie, co w oczach starszej kobiety będzie już stanowić przekroczenie wszelkich granic.

Stanowcza postawa Elżbiety, by zakończyć ten związek, zderzy się z tajemnicą młodych. Kobieta nie będzie miała pojęcia, że para ma już za sobą jedne oświadczyny, a w wigilijną noc zaręczyła się po raz drugi, tym razem całkowicie oficjalnie. Świeżo upieczeni narzeczeni postanowią uczcić ten przełomowy moment w łóżku, co nieuchronnie doprowadzi do kolejnej eskalacji konfliktu.

Dramat w 3377. odcinku "Barw szczęścia". Nakrycie w sypialni

Kulminacja problemów nastąpi w 3377. odcinku produkcji. Seniorka przyłapie wnuczkę i jej narzeczonego w sypialni, co wywoła potężną awanturę. Elżbieta już wcześniej stanowczo zabroniła chłopakowi nocowania w jej domu przed zawarciem związku małżeńskiego. Zakochani zignorują ten zakaz, sprowadzając na siebie gniew oburzonej babci, która nie będzie tolerować łamania ustalonych zasad pod swoim dachem.

Przyszłość Ewy i Romea stanie pod ogromnym znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy w 3377. odcinku "Barw szczęścia" seniorka zdoła ostatecznie rozdzielić świeżo zaręczoną parę, czy może informacja o planowanym ślubie wpłynie na złagodzenie jej stanowiska. Widzowie dowiedzą się wkrótce, czy relacja przetrwa tę trudną próbę, czy też konflikt pokoleń doprowadzi do dramatycznego rozstania.