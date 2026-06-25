Małżeństwo Kingi i Janka już od jakiegoś czasu przechodziło poważny kryzys. Problemy zdrowotne, a także trudności zawodowe sprawiły, że kobieta nie poświęcała mężowi wystarczająco dużo uwagi. Słabszy moment pary wykorzystała Lilka, która pracowała z mężczyzną i od dawna pragnęła zniszczyć jego małżeństwo. Po suto zakrapianym wieczorze w barze, pijany Janek trafił do mieszkania charakteryzatorki. Kiedy do Kingi dotarła informacja o zdradzie męża, bez wahania zażądała rozwodu.

Janek próbował poukładać swoje życie na nowo. Chciał utrzymać w miarę poprawne relacje z byłą żoną i zaopiekować się Polą, która rzekomo była owocem jego przelotnego romansu z Lilką. Ojcostwo dało mu poczucie stabilizacji, jednak ta sielanka skończyła się w 4236. odcinku. Dawny znajomy z redakcji zasugerował, że dziecko wcale nie musi być jego.

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Wyniki badań DNA w 4245. odcinku "Pierwszej miłości". Janek dowie się, czy jest ojcem Poli

W powakacyjnym, 4244. odcinku widzowie będą świadkami dramatu na kilku płaszczyznach. Marysia i Kinga wezmą udział w zabawie w leśnym ośrodku, gdzie Kinga podczas szukania kwiatu paproci spotka przystojnego recepcjonistę Arka. W tym samym czasie Janek zmierzy się z niezwykle trudną sytuacją, przynosząc Lilce wyniki testów DNA. Dokumenty nie pozostawią złudzeń: mężczyzna nie jest biologicznym ojcem Poli. Zdemaskowana Lilka wpadnie w histerię, twierdząc, że o niczym nie wiedziała i będzie prosić Janka, by nie porzucał dziecka.

Janek z "Pierwszej miłości" ma do przekazania ważną wiadomość Kindze w 4245. odcinku

W 4245. odcinku Kacper zdecyduje się przyjechać po Kingę i Marysię, chcąc w ten sposób załagodzić spór z żoną. Opuszczając hotel, Kinga poprosi o numer telefonu przystojnego recepcjonistę. Tymczasem Janek, wściekły z powodu kłamstw Lilki, będzie czekał na byłą partnerkę pod domem we Wrocławiu. Mężczyzna będzie chciał przekazać jej istotne informacje przed zbliżającą się sprawą rozwodową. Widzowie dowiedzą się, czy zraniony Janek przyzna się do bycia oszukiwanym i czy po odkryciu, że Pola nie jest jego dzieckiem, poprosi Kingę o wycofanie pozwu rozwodowego i powrót.

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