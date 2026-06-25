Marokańczycy piją w upały tylko to. Choć wydaje się to niedorzeczne, to ten gorący napar znakomicie ochłodzi ciało

Gdy upał doskwiera, większość z nas sięga po zimne napoje, szukając szybkiego ukojenia.

Tymczasem mieszkańcy najgorętszych regionów świata od wieków stosują zaskakującą metodę na ochłodę, która przeczy intuicji.

Odkryj ten sprawdzony sekret i dowiedz się, dlaczego gorący napój może być Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w walce z letnim skwarem.

Gdy temperatura za oknem przekracza 30 stopni Celsjusza, większość z nas instynktownie sięga po zimne napoje. Szklanka lodowatej wody, mrożona kawa czy schłodzony sok wydają się najlepszym sposobem na szybkie ochłodzenie organizmu. Tymczasem mieszkańcy wielu gorących regionów świata od pokoleń stosują zupełnie inną metodę - piją gorącą herbatę. Szczególnie popularny jest ten zwyczaj w krajach Afryki Północnej, gdzie podczas upalnych dni serwuje się aromatyczną herbatę z zielonych liści i świeżej mięty. Choć może wydawać się to paradoksalne, gorący napój może wspomagać naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu. Po jego wypiciu ciało zaczyna intensywniej się pocić, a parowanie potu z powierzchni skóry pomaga odprowadzać nadmiar ciepła. Choć może wydawać się to niedorzeczne, to eksperci zwracają uwagę, że bardzo zimne napoje dają jedynie krótkotrwałe uczucie ochłodzenia. Organizm musi bowiem wyrównać różnicę temperatur, co może prowadzić do dodatkowego obciążenia układu krążenia. W skrajnych przypadkach gwałtowne spożywanie lodowatych napojów podczas upału może wywołać nieprzyjemne reakcje, takie jak ból gardła.

Czy herbata jest zdrowa? Jakie właściwości lecznicze posiada herbata?

Marokańska herbata znakomicie schłodzi organizm

Choć gorąca herbata podczas fali upałów może wydawać się nietypowym wyborem, dla milionów ludzi na świecie jest sprawdzonym sposobem na radzenie sobie z wysokimi temperaturami. Jednym z najbardziej znanych napojów tego typu jest marokańska herbata miętowa Tuarega, przygotowywana na bazie zielonej herbaty, mięty i cukru. W kulturze marokańskiej jej podawanie jest symbolem gościnności i ważnym elementem spotkań rodzinnych oraz towarzyskich.

Jak przygotować marokańską herbatę miętową?

Składniki:

2 łyżeczki zielonej herbaty (najlepiej gunpowder),

duży pęczek świeżej mięty,

500 ml gorącej wody,

2–4 łyżeczki cukru (lub według uznania).

Sposób przygotowania:

Wsyp zieloną herbatę do czajniczka i zalej niewielką ilością gorącej wody. Po kilku sekundach odlej wodę – pozwoli to usunąć goryczkę i „obudzić” liście herbaty. Dodaj świeżą miętę oraz cukier. Zalej całość pozostałą gorącą wodą. Parz przez około 5 minut.

Przed podaniem delikatnie wymieszaj napar, a następnie przelej do szklanek.W Maroku herbatę często nalewa się z wysoko uniesionego czajniczka, dzięki czemu napój lekko się napowietrza i zyskuje charakterystyczną piankę.

Marokańska tradycja głosi, iż nie powinno się nigdy odmawiać, jeśli ktoś poczęstuje nas herbatą i najlepiej wypić 3 szklanki.

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