"Akacjowa 38", odc. 915 - streszczenie. Co wydarzy się 20 lipca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 915 - streszczenie szczegółowe

Silvia wraca z Włoch. Pułkownik chce jej powiedzieć, że ślepnie, ale najpierw czyta list od córki, który daje jej nadzieję na stopniowe pojednanie. El Penia opowiada Florze, czym naraził się Hindusom do tego stopnia, że go chcą zabić. Celia przedstawia Silvii kuzynkę Lucię licząc, że się zaprzyjaźnią. Blanca podstępem zdobywa adres doktora Pallero, u którego Ursula ukryła Moisesa. Gdy Riera dociera na miejsce, okazuje się, że doktor właśnie umarł.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: