"Akacjowa 38", odc. 914 - streszczenie. Co wydarzy się 17 lipca 2026?

AR
2026-06-24 22:28

"Akacjowa 38" to popularny hiszpański serial emitowany na TVP1, przedstawiający życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie – pełne emocji, sekretów i nieoczekiwanych wydarzeń. Jak potoczą się losy bohaterów w 914. odcinku, który zostanie pokazany w piątek, 17 lipca 2026 roku?

Dwóch mężczyzn w eleganckich strojach siedzi przy stoliku na zewnątrz kawiarni lub sklepu. Jeden z długimi włosami, drugi w brązowym kapeluszu. Scena z serialu „Akacjowa 38”, której streszczenie odcinka 914 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

"Akacjowa 38", odcinek 914 - streszczenie szczegółowe

Jacinto broni Rosinę przed dwoma złodziejami, którzy trafiają za kratki. Całe poddasze cieszy się, że pułkownik nie zwolnił Agustiny. On zaś jest gotów na popełnienie samobójstwa. Lecz gdy naciska spust pistoletu okazuje się, że ktoś wyjął z niego kule. Na Akacjowej zjawia się niespodzianie piękna kuzynka Celii, Lucía. Diego otrzymuje telegram z sanatorium w Szwajcarii z odpowiedzią, że jego ojciec nigdy tam nie przebywał. Zaczyna nabierać podejrzeń. Samuel wpada w panikę.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 902
Galeria zdjęć 8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
Akacjowa 38
TVP