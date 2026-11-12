„Pierwsza miłość”, odcinek 4291. Janek pozna szokującą tajemnicę Maćka. Wyznanie syna Kingi zwali go z nóg

„Pierwsza miłość”. Pożegnalny list Maćka wywoła panikę wśród bliskich

Całe zamieszanie rozpocznie się od wiadomości, którą Maciek zostawi w rodzinnym domu. Początkowo Jolka (Justyna Zielska) oraz Tomek (Oskar Wojciechowski) zbagatelizują treść tej kartki, jednak brak powrotu chłopaka oraz zerwany z nim kontakt uświadomią im powagę sytuacji. Akcję poszukiwawczą skomplikuje fakt, że Kinga przebywa akurat na wyjeździe. Z tego powodu przerażeni Jolka i Tomek zwrócą się o wsparcie do Janka, który uruchomi swoje kontakty i poprosi zaprzyjaźnionego funkcjonariusza policji o zlokalizowanie telefonu zaginionego. Równolegle Maciek przekaże Julce nagranie wideo zawierające niespodziewaną deklarację. Wiadomość ta nabierze wyjątkowego kontekstu, ponieważ dziewczyna zmagała się ostatnio z falą hejtu oraz bezpodstawnymi oskarżeniami kierowanymi przez internetowego prześladowcę. Choć syn Kingi starał się być dla niej oparciem, najwyraźniej sam dźwigał brzemię, które pchnęło go do tak desperackiego kroku.

Odcinek 4291. „Pierwszej miłości”. Janek pozna prawdę, którą ukrywał Maciek

Zaangażowanie Janka przyniesie oczekiwany skutek i nastolatek wreszcie się odnajdzie. Rodzina natychmiast zażąda wyjaśnień dotyczących powodów jego ucieczki, lecz chłopak nie będzie skory do zwierzeń. Szczególny opór wywołają u niego natarczywe pytania Tomka, które sprawią jedynie, że Maciek jeszcze bardziej zamknie się w sobie. Zupełnie inną taktykę obierze Janek. Mężczyzna zrezygnuje z wywierania presji i postawi na spokojną rozmowę, budując u syna Kingi poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Takie podejście sprawi, że nastolatek w końcu pęknie i opowie o rzeczywistym przebiegu zdarzeń. Wyznanie chłopaka kompletnie zszokuje Janka. Wyjdzie wówczas na jaw, że za nagłym zniknięciem kryje się dramat znacznie przewyższający zwykłe rodzinne nieporozumienia czy typowy bunt nastolatka.

Maciek wyzna prawdę Julce w 4293. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

Sprawa znajdzie swoją kontynuację w 4293. odcinku „Pierwszej miłości”. Załamany i pełen skruchy Maciek nie zdoła osobiście opowiedzieć Tomkowi o swoich czynach, dlatego zamiast słownych wyjaśnień odtworzy mu przygotowane nagranie. Zarówno Janek, jak i Tomek okażą mu wsparcie, ale jednocześnie postawią sprawę jasno i zaznaczą, że nastolatek musi natychmiast przestać okłamywać Julkę. Pełen najgorszych przeczuć chłopak uda się na spotkanie z przyjaciółką. Będzie święcie przekonany, że po wysłuchaniu prawdy Julka całkowicie zerwie z nim kontakt. W tym samym czasie do domu wróci nieświadoma niczego Kinga, którą informacje o ostatnich wydarzeniach wprawią w całkowite osłupienie.

„Pierwsza miłość”. Kiedy i gdzie oglądać 4291. odcinek serialu?

Emisja 4291. odcinka serialu „Pierwsza miłość” zaplanowana została na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Wszystkie epizody udostępniane są także w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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