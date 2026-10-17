Na Wspólnej, odcinek 4312: Brutalny atak na Weronikę będzie miał tragiczne skutki. Kalski zniknie bez śladu [ZDJĘCIA]

Dramatyczny finał obrony. Weronika trafia do szpitala w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

Greg zaatakował Weronikę we wnętrzu jej domu w 4311. odcinku popularnego serialu. Prawniczka od dłuższego czasu angażowała się w ochronę Eweliny oraz Jagody, starając się zapewnić im bezpieczeństwo przed porywczym mężczyzną. Niestety, w wyniku tej interwencji sama doznała ciężkich obrażeń głowy i wylądowała na oddziale neurologicznym w krytycznym stanie.

W 4312. epizodzie los Weroniki mocno wstrząśnie jej otoczeniem. Lew z trudem będzie znosił cierpienie ukochanej żony, która, kierując się chęcią niesienia pomocy innym, ściągnęła na siebie gniew Kalskiego. Zamiast zaplanowanego ratunku dla uciśnionych kobiet, doszło do brutalnego starcia, którego skutki okazały się tragiczne dla samej Roztockiej.

Tadeusiak na tropie sprawcy. Ewelina pomaga policji w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

Ewelina głęboko przeżywa dramat Weroniki, ponieważ to właśnie prawniczka stała za nią murem, gdy ta starała się uwolnić z toksycznego związku z Gregiem. Świadomość, że jej obrończyni ucierpiała, jest dla niej wyjątkowo druzgocąca. Na tym jednak nie koniec problemów – Ewelina musi zmierzyć się z organami ścigania. Robert Tadeusiak rozpoczyna intensywne poszukiwania Kalskiego, który zniknął tuż po napaści, i wzywa kobietę na przesłuchanie, licząc na zdobycie kluczowych informacji o miejscu jego pobytu.

Rodzinne wsparcie w trudnych chwilach. Kacper przy Ewelinie w 4312. odcinku „Na Wspólnej”

Ewelina może jednak liczyć na oparcie w szpitalnych korytarzach, gdyż towarzyszy jej Kacper. Syn również jest głęboko poruszony obrażeniami Weroniki i agresywnym zachowaniem Grega. Wszyscy w napięciu obserwują sytuację, z niepokojem oczekując na wieści o stanie zdrowia zaatakowanej kobiety i ostateczne efekty dramatycznych wydarzeń.

Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej" Pytanie 1 z 15 Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska? "Ranczo" "M jak miłość" "Przyjaciółki" "Na Wspólnej" Następne pytanie

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