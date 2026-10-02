„M jak miłość”.Magda zajdzie w ciążę. Początkowo nie uwierzy w wynik testu

Magda w ciąży w 1950. odcinku "M jak miłość"

Największe marzenie Magdy w 1950. odcinku "M jak miłość" w końcu stanie się rzeczywistością. Budzyńska będzie w głębokim szoku, ponieważ niedawno przeszła badania z powodu niepokojących objawów, które przypisywała wahaniom hormonalnym. Choć borykała się z problemami z sercem, tym razem chodziło o typowo kobiece dolegliwości. Lekarz poinformował ją wówczas, że zbliża się u niej menopauza. Żona Andrzeja (Krystian Wieczorek) zaakceptowała już myśl, że z uwagi na wiek i przeszczep serca nie ma szans na macierzyństwo. Prawda okaże się jednak zupełnie inna.

Pierwsze objawy ciąży Magdy w 1950. odcinku "M jak miłość" jak zatrucie pokarmowe

Początkowe symptomy ciąży w 1950. odcinku "M jak miłość" do złudzenia będą przypominać zwykłe zatrucie. Serwis swiatseriali.interia.pl donosi, że Magda poczuje silne mdłości. Uzna jednak, że to efekt zjedzonej kolacji w grabińskim siedlisku. Tego samego dnia małżeństwo powróci do swojego dawnego domu, by wesprzeć nową klientkę Magdy – byłą więźniarkę Elżbietę, w którą wciela się Olga Szostak.

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Rodzina Budzyńskich się powiększy w 1950. odcinku "M jak miłość". Będzie mieli psa?

W 1950. odcinku "M jak miłość" Budzyńscy wrócą wspomnieniami do radosnych chwil spędzonych w siedlisku. To właśnie wtedy Magda zaproponuje, by ich rodzina zyskała nowego członka. Nie będzie jednak myśleć o dziecku, a o adopcji czworonoga ze schroniska. Andrzej przystanie na ten pomysł, gdy żona przekona go, że pies wniesie do ich domu mnóstwo szczęścia.

Nudności skłonią Magdę do wykonania testu ciążowego. Użyje tego, który znajdzie w swojej torebce. Zabierze go z kancelarii od Anity (Melania Grzesiewicz), która bezskutecznie stara się o potomstwo z Kamilem (Marcin Bosak). Budzyńska zrobi test tylko po to, by wykluczyć ciążę. Widok dwóch kresek całkowicie ją oszołomi.

– Nie, ja chyba zwariowałam… Przecież to niemożliwe! To jakiś żart, czy co?

Z niedowierzania, zaskoczona bohaterka zdecyduje się nie informować męża o pozytywnym wyniku. Będzie chciała mieć stuprocentową pewność i powtórzy test jeszcze kilka razy. Kiedy za każdym razem zobaczy dwie kreski, dotrze do niej, że ona i Andrzej wkrótce powitają na świecie upragnione maleństwo.

Kiedy 1950. odcinek "M jak miłość" w TVP2?

1950. odcinek „M jak miłość” stacja TVP2 wyemituje we wtorek, 20 października 2026 r., o godzinie 20:50.