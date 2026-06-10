Nagłe zniknięcie Karoliny Kazanowej wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców Wadlewa. Sytuacja nabrała tempa w 4226. odcinku, kiedy do świetlicy zatelefonował niepełnosprawny Miron. Funkcjonariusze policji zignorowali ten ślad, ale sierżant Kargulewicz zdecydował się ponownie przesłuchać syna Zenka w 4232. odsłonie serialu. Ojciec tłumaczył nietypowe zachowanie chłopaka chorobą, jednak zdesperowany Miron uciekł z domu i rzucił się w lesie na poszukującego żony Seweryna. Przytłoczony agresją potomka i naciskami otoczenia Zenek ostatecznie pękł. W 4233. epizodzie zdradził Róży wszystkie mroczne szczegóły z tragicznej nocy zniknięcia Karoliny. Zszokowana kobieta nie miała litości i zażądała, aby mężczyzna w ciągu doby przyznał się do wszystkiego na policji. Zenek podjął najtrudniejszą decyzję, ale wkrótce sprawy znów przybrały całkowicie nieoczekiwany obrót.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

Pierwsza miłość, odcinek 4234: Zenek żegna się z Mironem

Zenek zmuszony jest do podjęcia najbardziej dramatycznej decyzji w swoim dotychczasowym życiu. Przepełniony emocjami postanawia definitywnie i ze łzami w oczach pożegnać się ze swoim synem Mironem. Sytuacja komplikuje się jednak w domu, gdy ojciec nagle słabnie i upada na podłogę.

Pierwsza miłość, odcinek 4234: Seweryn zidentyfikuje zwłoki Kazanowej?

W tym samym momencie fatalne informacje trafiają do załamanego Seweryna. Wrocławscy policjanci przekazują mu przerażające doniesienia o wyłowieniu z Odry ciała nieznanej kobiety. Wygląd denatki w stu procentach pasuje do rysopisu zaginionej Kazanowej. Zrozpaczony mąż natychmiast jedzie ze Śmiałkiem do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu, aby formalnie zidentyfikować znalezione zwłoki. Nadchodzące wydarzenia wywołują lawinę pytań o przyszłość bohaterów i prawdziwą tożsamość kobiety wyciągniętej z rzeki.

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Pierwsza miłość: Kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 4234?

Telewizyjny cykl „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera 4234. epizodu zaplanowana została na środę, 10 czerwca 2026 roku. Osoby bez dostępu do telewizora o tej konkretnej porze wcale nie muszą rezygnować z seansu. Wszystkie najnowsze i starsze odcinki udostępniono w ofercie serwisu streamingowego Polsat Box Go.

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Pierwsza miłość: Opis fabuły i obsada serialu Polsatu

„Pierwsza miłość” to popularna polska telenowela, której główna akcja rozgrywa się na ulicach Wrocławia. Scenariusz opowiada o losach Marysi i Pawła, a także życiowych rozterkach Alana, Kingi oraz reszty mieszkańców. Widzowie śledzą historię przepełnioną wzlotami, upadkami, namiętnością i nieoczekiwanymi zwrotami akcji, nierzadko z wątkami kryminalnymi. Cykl emitowany w Polsacie od 2004 roku wciąż przyciąga tłumy.

Na ekranie pojawiają się:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja