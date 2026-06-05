Fani "Pierwszej miłości" z pewnością mają w pamięci wyjątkowo burzliwą przeszłość Pawła, którego gra Mateusz Kościukiewicz, oraz Mariusza, w którego wciela się Mariusz Bąkowski. Bracia od najmłodszych lat mierzyli się z ogromnymi trudnościami, a pobyt w sierocińcu i dramatyczne poszukiwania matki Marioli, granej przez Martę Klubowicz, silnie zacieśniły ich więzy. Niestety drogi rodzeństwa rozeszły się, gdy po zwalczeniu poważnej choroby i przeszczepie szpiku Mariusz wyjechał studiować do Warszawy. Przez długi czas młodszy brat był święcie przekonany o śmierci Pawła. Przełom nastąpił w 4232. odsłonie serialu, gdy prawda wyszła na jaw i bohater zorientował się o tragicznej sytuacji swojego krewnego. Wówczas postanowił natychmiast zadziałać i poukładać sprawy we Wrocławiu po swojemu. Zbyt duża kontrola wywołała jednak spore obawy, a Mariusz zaczął widzieć wokół brata same spiski i intrygi.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce

"Pierwsza miłość" odcinek 4233. Mariusz izoluje Pawła od świata

Mateusz Kościukiewicz jako Paweł robi wszystko, aby odzyskać spokój i uporządkować swoją codzienność. Brutalne życie bezwzględnie weryfikuje jednak te plany. Zaledwie pierwszego dnia zatrudnienia na złomowisku ma miejsce wielki dramat, a bolesne wspomnienia uderzają w mężczyznę z podwójną siłą. Bohatera paraliżuje niespodziewany i bardzo silny atak psychotyczny, przez co zupełnie traci on kontakt z otoczeniem. Widząc to, Mariusz podejmuje niezwykle drastyczne kroki ze strachu przed ponowną utratą bliskiej osoby. Mężczyzna uznaje wrocławskie środowisko za wysoce szkodliwe i planuje wywieźć brata do własnego domu w okolicach Poznania. Uważa tę ucieczkę za jedyny sposób na poprawę sytuacji, choć jego zachowanie coraz wyraźniej przypomina chorobliwą żądzę absolutnej kontroli nad krewnym.

"Pierwsza miłość" odcinek 4233. Paweł ucieka przed bratem. Prosi o pomoc Kacpra

Doświadczony życiowymi tragediami Paweł wcale nie zamierza podporządkować się planom Mariusza. Mężczyzna szybko zauważa próbę odizolowania go od dotychczasowego środowiska i ostro sprzeciwia się przymusowej przeprowadzce. Aby uniknąć bycia zakładnikiem toksycznej relacji z bratem, bohater wykonuje po kryjomu dramatyczny ruch i prosi o wsparcie Kacpra. Liczy, że w ten sposób ucieknie z potrzasku i zachowa chociaż resztki niezależności w nadchodzących dniach.

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"Pierwsza miłość" - Data emisji odcinka 4233

Ten obyczajowy format telewizyjny można śledzić na antenie Polsatu w każdy dzień roboczy dokładnie o godzinie 18:00. Zgodnie z harmonogramem 4233. odsłona serialu trafi na ekrany we wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Fani produkcji, którzy nie dadzą rady włączyć odbiorników w wyznaczonym terminie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Aktualne i dawne epizody udostępniono do obejrzenia w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Fabuła i obsada serialu

Telewizyjny hit ukazuje codzienne losy mieszkańców Wrocławia. Główna oś fabularna kręci się wokół perypetii Pawła oraz Marysi, choć twórcy chętnie eksplorują też trudności Kingi, Alana i wielu innych postaci. Scenariusz obfituje w romanse, konflikty i niespodziewane intrygi, wplatając w to wszystko poważne wątki kryminalne. Produkcja stacji Polsat gromadzi wiernych widzów nieprzerwanie od 2004 roku. Na ekranie możemy podziwiać następujące gwiazdy:

Grażyna Wolszczak wciela się w Grażynę Weksler

Karol Strasburger gra Karola Wekslera

Michał Koterski odgrywa rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego

Patryk Pniewski występuje jako Krystian Domański

Wojciech Błach to serialowy Michał Domański

Ewa Jakubowicz pojawia się jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk gra Ewę Weksler

Michał Mikołajczak odgrywa Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk wciela się w Jana Stańczuka

Marek Siudym to ekranowy Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek gra Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel pojawia się jako Dorota Marska

Filip Gurłacz występuje w roli Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska gra Martę Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński wciela się w Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski odgrywa Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg to serialowa Laura Kowalik

Piotr Cyrwus występuje jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska gra Lucynę Bochenek

Anna Jarosik wciela się w Barbarę Sośniak

Jowita Budnik gra Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets występuje w roli Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek to ekranowy Adam Biernacki

Alan Andersz pojawia się jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska odgrywa Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki wciela się w Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska gra Lilianę Błocką

Kamilla Baar występuje w roli Sandry Kubickiej

Olga Bończyk gra Izabelę Nowaczyk

Aleksandra Szwed wciela się w Melisę

Julia Kamińska występuje jako Maja