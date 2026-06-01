Losy Pawła po przyjeździe do kraju z kolumbijskiego zakładu karnego to ciąg nieustannych problemów z zaadaptowaniem się do obecnych realiów. Jak dowiedzieliśmy się w 4230 epizodzie, w trakcie rutynowej akcji funkcjonariuszy nagle okazało się, że mężczyzny nie ma w absolutnie żadnych państwowych systemach. Choć Artur i Janek próbowali wesprzeć kolegę w odzyskaniu oficjalnej tożsamości, zamknięty w sobie bohater zupełnie zignorował tę kwestię. Postanowił wręcz zdystansować się od swojego otoczenia, ponieważ nie chciał dłużej sprawiać bliskim kłopotów.

Pierwsza miłość odcinek 4232: Paweł bierze odpowiedzialność za siebie

Po nocnej włóczędze mężczyzna zjawia się w mieszkaniu z całkowicie odmiennym planem na swoją przyszłość. Po chłodnej kalkulacji stwierdza, że zbyt mocno opierał się na pomocy kolegów, dlatego najwyższa pora samodzielnie zadbać o własny los. Ten przełomowy etap u odgrywanego przez Mateusza Kościukiewicza bohatera udowadnia, jak bardzo skomplikowaną postacią w serialu jest Paweł.

Odrzucenie dotychczasowych nawyków wiąże się jednak z trudnymi, a czasem wręcz drastycznymi skutkami. Zanim dawny ukochany Marysi zdoła wyjść na prostą i wreszcie zacząć normalnie funkcjonować, będzie zmuszony pokonać jeszcze całą masę niespodziewanych przeszkód na swojej nowej drodze.

Pierwsza miłość odc. 4232. Były partner Marysi zaczyna pracę

Paweł komunikuje swoim bliskim nowinę o podjęciu zatrudnienia na pobliskim złomowisku, co uznaje za fundament budowania prawdziwej niezależności. Niedługo potem na horyzoncie pojawi się jednak jego brat, który błyskawicznie zaburzy ten względny spokój i mocno pokrzyżuje mu szyki. Konfrontację obu panów, a dokładnie debiut Mariusza na ekranie, widzowie zobaczą w 4233 odsłonie telewizyjnej produkcji.

Gdzie oglądać nowy 4232 odcinek Pierwszej miłości?

Telewizyjna produkcja gości na antenie stacji Polsat w każdy dzień roboczy dokładnie o godzinie 18:00. Kolejna, 4232 odsłona zadebiutuje w telewizji w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany na czas, nie muszą się martwić, ponieważ wszystkie wyemitowane już części są dostępne legalnie w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.

O czym jest Pierwsza miłość i kto występuje w obsadzie?

Polska telenowela osadzona w realiach Wrocławia skupia się głównie na perypetiach Marysi oraz Pawła, ukazując również codzienne wyzwania Kingi, Alana i pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w liczne kryzysy, miłosne uniesienia, bolesne zdrady, a także skomplikowane wątki o charakterze kryminalnym. Emitowany od przeszło dwudziestu lat na antenie Polsatu format niezmiennie gromadzi przed telewizorami ogromną widownię.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger grający Karola Wekslera

Michał Koterski wcielający się w Henryka „Kaśkę” Saniewskiego

Patryk Pniewski występujący jako Krystian Domański

Wojciech Błach odgrywający Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak portretujący Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek grająca Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel występująca jako Dorota Marska

Filip Gurłacz w roli Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska odgrywająca Martę Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski wcielający się w Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg portretująca Laurę Kowalik

Piotr Cyrwus grający Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik występująca jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik w roli Pauliny Sawickiej

Waleria Gorobets odgrywająca Igę Sawicką

Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego

Alan Andersz grający Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska portretująca Lilianę Błocką

Kamilla Baar występująca jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska wcielająca się w postać Mai