Życie Elizy to w ostatnim czasie pasmo ogromnych nieszczęść i trudnych decyzji. Bohaterka już wcześniej postanowiła uwolnić się od domowego tyrana, co fani widzieli w 4216. odcinku, gdy poinformowała przebywającego w szpitalu z raną postrzałową męża o planach rozwodowych. Mężczyzna opuścił wtedy lecznicę na własne życzenie, grożąc małżonce pozbawieniem życia. Kolejnym dramatem okazały się wydarzenia z 4226. epizodu. Właśnie wtedy Bolesław wpadł w ogromny szał, ponieważ Angelika zdecydowała się otwarcie wesprzeć matkę. Napiętą sytuację podgrzewa dodatkowo obecność grupy pseudokibiców ze Świdrem na czele. Z rosnącą irytacją przyglądają się oni rodzinnemu konfliktowi, który zagraża ich niejasnym, prywatnym interesom. Małżonkowie szykowali się do bezwzględnej walki w sądzie, a konflikt między nimi osiągnął poziom krytyczny.

"Pierwsza miłość" odcinek 4232: Eliza trafia do szpitala po potężnym ciosie od męża

Próba polubownego zażegnania sporu podczas mediacji kończy się spektakularną porażką i dramatem kobiety. Choć żona Bolesława miała cichą nadzieję na resztki empatii ze strony mężczyzny, ten nie wykazuje najmniejszej chęci do zawarcia jakiegokolwiek kompromisu. Zamiast porozumienia, decyduje się na bezpardonowy atak i wnosi kontrpozew, zarzucając w nim partnerce haniebną zdradę. Dodatkowo zapowiada zniszczenie jej życia, grożąc całkowitym odebraniem funduszy i poczucia bezpieczeństwa. Kompletnie zdruzgotana i zastraszona bohaterka opuszcza salę w gigantycznej panice. Ogromna presja i załamanie nerwowe błyskawicznie dają o sobie znać – zaledwie chwilę po wyjściu ze spotkania skrajnie wyczerpana kobieta ląduje na oddziale ratunkowym.

Widzowie z pewnością zastanawiają się, czy zdrowie pacjentki zniesie tak gigantyczny stres i czy kobieta znajdzie w sobie siłę na dalszą walkę. Niewiadomą pozostaje również reakcja Angeliki na tak podły ruch ze strony ojca i nagłe pogorszenie stanu matki. Otwartym pytaniem jest to, czy kibole pod wodzą Świdra posuną się do drastycznych kroków w obronie swoich zagrożonych interesów. Jedna kwestia nie ulega żadnej wątpliwości – Bolesław dobitnie pokazał, że nie ma dla niego żadnych granic, a brutalna sądowa batalia dopiero wchodzi w decydującą fazę.

"Pierwsza miłość" odcinek 4232: Kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?

Zgodnie z doniesieniami serial gości od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu (choć w oryginalnym artykule pojawiła się mylna informacja o "Barwach szczęścia"). Telewizyjna premiera najnowszego, 4232. epizodu została wyznaczona na poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, stacja przygotowała wygodną alternatywę. Wszystkie premierowe oraz starsze odcinki udostępniane są w internecie za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość": O czym jest produkcja i kogo zobaczymy w obsadzie?

Polsatowska "Pierwsza miłość" to niezwykle popularna produkcja obyczajowa, której główną areną wydarzeń jest Wrocław. Oś fabularną od lat stanowią zawiłe perypetie Pawła i Marysi, a także osobiste zmagania innych postaci, takich jak Kinga czy Alan. Scenarzyści nie szczędzą widzom skrajnych emocji – od wielkich uniesień miłosnych i zdrad, po poważne dylematy moralne oraz niebezpieczne wątki kryminalne. Tytuł gości w ramówce stacji nieprzerwanie od 2004 roku, wciąż ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem ogromnej rzeszy wiernych fanów.

Na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych aktorów. W obsadzie znaleźli się:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera

Michał Koterski odgrywający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz grająca Amelię Reterską

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak wcielający się w Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek grająca Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel odgrywająca Dorotę Marską

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska wcielająca się w Martę Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński w roli Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski grający Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus wcielający się w Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik grająca Barbarę Sośniak

Jowita Budnik odgrywająca Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska grający Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej

Kamilla Baar odgrywająca Sandrę Kubicką

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę

Julia Kamińska grająca Maję