Życie Elizy to w ostatnim czasie pasmo ogromnych nieszczęść i trudnych decyzji. Bohaterka już wcześniej postanowiła uwolnić się od domowego tyrana, co fani widzieli w 4216. odcinku, gdy poinformowała przebywającego w szpitalu z raną postrzałową męża o planach rozwodowych. Mężczyzna opuścił wtedy lecznicę na własne życzenie, grożąc małżonce pozbawieniem życia. Kolejnym dramatem okazały się wydarzenia z 4226. epizodu. Właśnie wtedy Bolesław wpadł w ogromny szał, ponieważ Angelika zdecydowała się otwarcie wesprzeć matkę. Napiętą sytuację podgrzewa dodatkowo obecność grupy pseudokibiców ze Świdrem na czele. Z rosnącą irytacją przyglądają się oni rodzinnemu konfliktowi, który zagraża ich niejasnym, prywatnym interesom. Małżonkowie szykowali się do bezwzględnej walki w sądzie, a konflikt między nimi osiągnął poziom krytyczny.
"Pierwsza miłość" odcinek 4232: Eliza trafia do szpitala po potężnym ciosie od męża
Próba polubownego zażegnania sporu podczas mediacji kończy się spektakularną porażką i dramatem kobiety. Choć żona Bolesława miała cichą nadzieję na resztki empatii ze strony mężczyzny, ten nie wykazuje najmniejszej chęci do zawarcia jakiegokolwiek kompromisu. Zamiast porozumienia, decyduje się na bezpardonowy atak i wnosi kontrpozew, zarzucając w nim partnerce haniebną zdradę. Dodatkowo zapowiada zniszczenie jej życia, grożąc całkowitym odebraniem funduszy i poczucia bezpieczeństwa. Kompletnie zdruzgotana i zastraszona bohaterka opuszcza salę w gigantycznej panice. Ogromna presja i załamanie nerwowe błyskawicznie dają o sobie znać – zaledwie chwilę po wyjściu ze spotkania skrajnie wyczerpana kobieta ląduje na oddziale ratunkowym.
Widzowie z pewnością zastanawiają się, czy zdrowie pacjentki zniesie tak gigantyczny stres i czy kobieta znajdzie w sobie siłę na dalszą walkę. Niewiadomą pozostaje również reakcja Angeliki na tak podły ruch ze strony ojca i nagłe pogorszenie stanu matki. Otwartym pytaniem jest to, czy kibole pod wodzą Świdra posuną się do drastycznych kroków w obronie swoich zagrożonych interesów. Jedna kwestia nie ulega żadnej wątpliwości – Bolesław dobitnie pokazał, że nie ma dla niego żadnych granic, a brutalna sądowa batalia dopiero wchodzi w decydującą fazę.
"Pierwsza miłość" odcinek 4232: Kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?
Zgodnie z doniesieniami serial gości od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu (choć w oryginalnym artykule pojawiła się mylna informacja o "Barwach szczęścia"). Telewizyjna premiera najnowszego, 4232. epizodu została wyznaczona na poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, stacja przygotowała wygodną alternatywę. Wszystkie premierowe oraz starsze odcinki udostępniane są w internecie za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość": O czym jest produkcja i kogo zobaczymy w obsadzie?
Polsatowska "Pierwsza miłość" to niezwykle popularna produkcja obyczajowa, której główną areną wydarzeń jest Wrocław. Oś fabularną od lat stanowią zawiłe perypetie Pawła i Marysi, a także osobiste zmagania innych postaci, takich jak Kinga czy Alan. Scenarzyści nie szczędzą widzom skrajnych emocji – od wielkich uniesień miłosnych i zdrad, po poważne dylematy moralne oraz niebezpieczne wątki kryminalne. Tytuł gości w ramówce stacji nieprzerwanie od 2004 roku, wciąż ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem ogromnej rzeszy wiernych fanów.
Na ekranie regularnie pojawia się plejada znanych aktorów. W obsadzie znaleźli się:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera
- Michał Koterski odgrywający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego
- Ewa Jakubowicz grająca Amelię Reterską
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak wcielający się w Piotra Malczyka
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalena Wieczorek grająca Kalinę Korzeniowską
- Magdalena Wróbel odgrywająca Dorotę Marską
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska wcielająca się w Martę Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński w roli Fabiana Tomczaka
- Przemysław Sadowski grający Jakuba Wenerskiego
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus wcielający się w Kazimierza Wąsa
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik grająca Barbarę Sośniak
- Jowita Budnik odgrywająca Paulinę Sawicką
- Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego
- Dariusz Wieteska grający Arkadiusza Wolaka
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej
- Kamilla Baar odgrywająca Sandrę Kubicką
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę
- Julia Kamińska grająca Maję