Pierwsza miłość, odcinki 4228-4231: Aresztowanie Pawła, uczuciowy dramat Maksa i nowy trop w sprawie Kazanowej

W minionych epizodach (4223-4227) w Wadlewie głośno zrobiło się o zatrzymaniu Waldka, co sprawiło, że mieszkańcy stracili zapał do szukania Kazanowej. Sprawie ponownie przyjrzano się dzięki nieoczekiwanemu porozumieniu Miry i Róży. Piotrek, Laura oraz Melka starali się dowiedzieć, czy zniknięcie Marcinka zostało gdziekolwiek zgłoszone, a losem chłopca bardzo zainteresowała się Łucja Reterska. Julita i Florian najedli się wstydu w klinice We-Med, wchodząc w zatarg z kierownictwem. Sprawę musiał ratować wpływowy tata Floriana, Marcin Kochański. Bartek twardo zatajał przed Emilką swój romans z Iloną, co rodziło wątpliwości na temat jego intencji. Z kolei Lilka odebrała tajemniczą przesyłkę zaadresowaną do Poli, chociaż Kinga zarzekała się, że to nie ona jest nadawcą. Julka planowała widzenie z Pawłem, ale Kacper za wszelką cenę chciał temu zapobiec. Radek marzył o powrocie do Julity, ta jednak coraz bardziej pogrążała się w relacji z Florkiem. W międzyczasie śledczy wpadli na nowe poszlaki, które powiązały Mirona ze zniknięciem Kazanowej. Angelika poinformowała ojca, że w trakcie sprawy rozwodowej stanie po stronie matki. Marta znalazła dziwną listę spisaną przez Szymona, a przyprowadzony przez Pawła pies wzbudził sporo obaw i pytań.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w odcinku 4228

Julita nie rezygnuje z podwójnej gry, mając nadzieję, że uda jej się osiągnąć wszystkie swoje cele naraz. Szybko jednak przekona się na własnej skórze, że takie sztuczki się nie udają. Zagadką pozostaje reakcja Radka, kiedy wreszcie dotrze do niego, jak bardzo pomylił się w ocenie swojej wybranki.

Od samego rana Marysia uwija się w kuchni, przygotowując wystawny obiad z okazji wizyty Pawła. Julka przebiera nogami z niecierpliwością. Sam zainteresowany również nie może doczekać się spotkania, pojawiając się przed drzwiami pół godziny przed czasem. Jedynie Kacper pała do niego niechęcią i nie kryje swojego sceptycyzmu. Już przed budynkiem dochodzi do starcia obu panów.

Iskrę czeka decydujące starcie, które może otworzyć jej drzwi do wyższej ligi. Niestety, Maks – gwiazda drużyny – zalicza potężny spadek formy. Powodem jest rozstanie z ukochaną, która, co gorsza, zostawiła go dla Borysa.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w odcinku 4229

Kostek w doskonałym nastroju czeka na powrót do mieszkania – tego dnia Mikołaj ma opuścić mury szpitala. Alan czuje smutek widząc, z jaką radością chłopiec oczekuje na wyprowadzkę. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że w oczach syna nigdy nie dorówna człowiekowi, który go wychowywał. Pozostaje jednak wątpliwość, czy Mikołaj faktycznie podoła opiece nad Kostkiem.

Borys jest przekonany, że Kamila to jego druga połówka – dopasowani są niemal idealnie. Dlatego tym większym szokiem jest jego decyzja. Wojnar po raz pierwszy wybiera dobro zespołu ponad własne szczęście. Jego zadaniem jest teraz stłamszenie w sobie uczuć i namówienie Kamili, aby ta zeszła się z Maksem. Czy mu się to uda?

Julka urywa się z lekcji, aby po kryjomu spotkać się z Pawłem. Wspólnie zabierają psa na przechadzkę. Podczas pobytu w parku natykają się na poprzednich opiekunów Wafla. Spotkanie przeradza się w ostrą awanturę.

„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w odcinku 4230

Kacper z Marysią zabierają zapłakaną Julkę z policyjnego posterunku. W wyniku awantury w parku Paweł ląduje w celi. Niestety to tylko wierzchołek góry lodowej. Szybko wychodzi na jaw, że w dokumentach nikt taki jak Paweł Krzyżanowski w ogóle nie figuruje.

W trakcie patrolowania wrocławskich koczowisk, Laura i Melka natrafiają na informacje o kolejnych zaginionych bezdomnych. Cała sprawa nabiera niezwykle tajemniczego i podejrzanego charakteru. Tymczasem Piotrek zbiera się na odwagę, aby zadać Melce bardzo istotne pytanie.

Po telewizyjnym wystąpieniu Seweryna, do Wadlewa napływają setki wiadomości. Krojewicz sprawdza każdy sygnał, bezustannie podróżując w miejsca, gdzie podobno widziano Kazanową. Śmiałek obawia się o zdrowie przyjaciela, sądząc, że ten wkrótce opadnie z sił. W tym samym czasie, Róża natrafia w Wadlewie na wstrząsający ślad.

„Pierwsza miłość” – 4 czerwca - zmiany w ramówce Polsatu

Widzowie "Pierwszej miłości" muszą uzbroić się w cierpliwość. W czwartek, 4 czerwca, z uwagi na świąteczną ramówkę z okazji Bożego Ciała, Polsat nie wyemituje nowego odcinka serialu.

„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w odcinku 4231

Funkcjonariusze z Wadlewa kończą poszukiwania Kazanowej. Mimo że dochodzenie pozostaje w toku, patrole terenowe zostają odwołane. Ta informacja sprawia, że także miejscowi powoli rezygnują z poszukiwań. Załamany Seweryn próbuje poruszyć ich serca przemową w wiejskiej świetlicy. Z kolei Róża nie składa broni i działa na własną rękę.

Alan staje na rzęsach, by pomóc Mikołajowi. Organizuje mały remont mieszkania, dostosowując je do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, a także zajmuje się zakupami. To pozwala mu zbliżyć się do Kostka i pokazać z jak najlepszej strony. Niestety, pochłania to całe jego oszczędności i czas. Iga w końcu orientuje się, że Alan od pewnego czasu tonie w długach.

Artur i Janek zatrudniają adwokata, który ma pomóc Pawłowi odzyskać prawną tożsamość. Paweł jednak rzuca im kłody pod nogi. Zamiast zjawić się na komendzie, idzie prosto do Marysi. Byli partnerzy ucinają sobie bardzo szczerą pogawędkę o swoich uczuciach.

17

„Pierwsza miłość” – kiedy i gdzie oglądać serial

Odcinki serialu „Pierwsza miłość” są emitowane od poniedziałku do piątku o 18:00 na antenie Polsatu. Epizody o numerach 4228-4231 pojawią się na ekranach w dniach 1-5 czerwca 2026 r. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości dzięki platformie Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

Odcinek 4228 - poniedziałek, 1 czerwca

- poniedziałek, 1 czerwca Odcinek 4229 - wtorek, 2 czerwca

- wtorek, 2 czerwca Odcinek 4230 - środa, 3 czerwca

- środa, 3 czerwca Brak emisji - czwartek, 4 czerwca

- czwartek, 4 czerwca Odcinek 4231 - piątek, 5 czerwca

„Pierwsza miłość” – opis fabuły i obsada

„Pierwsza miłość” to chętnie oglądany polski serial obyczajowy, którego fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Główną osią wydarzeń są losy Marysi i Pawła, ale scenarzyści nie zapominają też o rozterkach Kingi, Alana oraz innych bohaterów. Produkcja od lat serwuje widzom mieszankę emocji, miłosnych wzlotów i bolesnych zdrad, chętnie sięgając również po wątki kryminalne. Telenowela zadebiutowała w Polsacie w 2004 roku i wciąż przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)

Karol Strasburger (grający Karola Wekslera)

Michał Koterski (w roli Henryka „Kaśki” Saniewskiego)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

Rafał Królikowski (jako Marcin Kochański)