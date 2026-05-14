Pierwsza miłość, odcinek 4220: Waldek opuszcza areszt i podejmuje szokującą decyzję. Zrozpaczona Jadzia zostaje sama z dzieckiem

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4220: Waldek wychodzi z aresztu i porzuca Jadzię

Ostatnie tygodnie stanowiły dla Jadzi i jej męża niezwykle wymagający sprawdzian. Makabryczne znalezisko ukryte w gospodarczym budynku oraz całkowity brak wiary w słowa partnera doprowadziły kobietę na skraj załamania nerwowego. Zdesperowana bohaterka zwróciła się z prośbą o wsparcie do Jurka, usilnie próbując ustalić, czy jej życiowy towarzysz faktycznie dopuścił się zarzucanych mu, okrutnych czynów. Mimo że wymiar sprawiedliwości ostatecznie zdejmuje z Waldka wszelkie oskarżenia, mężczyzna nie potrafi wybaczyć żonie, że zwątpiła w jego uczciwość.

W 4220. epizodzie telewizyjnego hitu widzowie zobaczą, jak rozżalony bohater stawia wszystko na jedną kartę. Waldek postanawia definitywnie zakończyć relację, porzucając zszokowaną Jadzię oraz ich małoletnie dziecko na pastwę losu. Ogromnym zaskoczeniem dla całego otoczenia jest fakt, że uciekinier błyskawicznie znajduje pocieszenie w ramionach zupełnie innej kobiety. Pozostaje tajemnicą, czy ten nieoczekiwany romans to tylko rozpaczliwa próba odcięcia się od bolesnej przeszłości, czy sprytnie ukartowany plan, dla którego małżeński kryzys stanowił jedynie wygodną wymówkę. Pewne jest tylko to, że dawne życie tej dwójki bezpowrotnie legło w gruzach.

Kiedy i gdzie oglądać 4220. odcinek Pierwszej miłości?

Polska produkcja obyczajowa gości na ekranach od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Premiera pełnego zwrotów akcji, 4220. odcinka zaplanowana została na środę, 20 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich nowości i starszych epizodów za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Fabuła serialu "Pierwsza miłość" i jego obsada

Ten niezwykle popularny format telewizyjny przenosi widzów prosto do Wrocławia, gdzie główne skrzypce grają perypetie Marysi oraz Pawła. Twórcy nie szczędzą jednak czasu na ukazywanie skomplikowanych losów Alana, Kingi i reszty barwnego otoczenia. Na ekranie regularnie przeplatają się płomienne romanse, bolesne zdrady oraz mroczne wątki kryminalne, które od 2004 roku przyciągają przed telewizory miliony Polaków.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)