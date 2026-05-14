Dramatyczne poszukiwania w „Pierwszej miłości”. Co wydarzy się w 4220. odcinku?

Koszar dramatów Seweryna zaczął się w momencie, gdy jego żona zniknęła bez śladu po awanturze na spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie doszło do ostrego spięcia między Kazanową a Różą. Mężczyzna natychmiast zaalarmował policję, która wszczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do pomocy ruszyli także mieszkańcy Wadlewa, niestety wspólne przeczesywanie terenu nie przyniosło żadnych rezultatów.

Jak czytamy na łamach Eski, w 4218. odsłonie serialu Jadzia natknęła się w swojej stodole na makabryczne znalezisko, mogące rzucić nowe światło na sprawę zniknięcia. Kobieta od razu powiadomiła służby, wpędzając tym samym własnego męża w poważne tarapaty. Waldek został zatrzymany i trafił za kratki, jednak ostatecznie oczyszczono go z wszelkich podejrzeń.

Tymczasem dochodzi do nieoczekiwanego przełomu. W 4220. odcinku do rąk Seweryna trafia pocztówka ze zwięzłą wiadomością od ukochanej. Mężczyzna początkowo nie może uwierzyć w napisane słowa, ale z czasem dociera do niego brutalna prawda – Karolina mogła po prostu od niego odejść. Otwartym pozostaje pytanie, czy kobieta faktycznie uciekła z własnej woli, czy może za tajemniczym listem stoi ktoś zupełnie inny.

Gdzie i o której oglądać 4220. odcinek „Pierwszej miłości”?

Hitowa produkcja emitowana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera 4220. odcinka zaplanowana jest na środę, 20 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli śledzić losów ulubionych bohaterów przed telewizorami, znajdą wszystkie archiwalne i najnowsze epizody w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

O czym jest „Pierwsza miłość”? Poznaj obsadę polsatowskiego hitu

„Pierwsza miłość” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, której fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Widzowie od lat śledzą zawiłe perypetie Marysi, Pawła, a także miłosne i życiowe dylematy Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Serial obfituje w mrożące krew w żyłach intrygi, bolesne zdrady i zaskakujące zwroty akcji, nierzadko z wątkami kryminalnymi w tle. Pokaźne grono wiernych fanów gromadzi się przed ekranami już od 2004 roku.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę polskich aktorów:

Grażynę Wolszczak (Grażyna Weksler)

Karola Strasburgera (Karol Weksler)

Michała Koterskiego (Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryka Pniewskiego (Krystian Domański)

Wojciecha Błacha (Michał Domański)

Ewę Jakubowicz (Amelia Reterska)

Ewę Gawryluk (Ewa Weksler)

Michała Mikołajczaka (Piotr Malczyk)

Macieja Mikołajczyka (Jan Stańczuk)

Marka Siudyma (Edward Stryjeński)

Magdalenę Wieczorek (Kalina Korzeniowska)

Magdalenę Wróbel (Dorota Marska)

Filipa Gurłacza (Oskar Korzeniowski)

Honoratę Witańską (Marta Andruszkiewicz)

Tomasza Oświecińskiego (Fabian Tomczak)

Przemysława Sadowskiego (Jakub Wenerski)

Katarzynę Maciąg (Laura Kowalik)

Piotra Cyrwusa (Kazimierz Wąs)

Delfinę Wilkońską (Lucyna Bochenek)

Annę Jarosik (Barbara Sośniak)

Jowitę Budnik (Paulina Sawicka)

Walerię Gorobets (Iga Sawicka)

Krystiana Wieczorka (Adam Biernacki)

Alana Andersza (Alan Korzeniowski)

Dariusza Wieteskę (Arkadiusz Wolak)

Łukasza Garlickiego (Emil Bursztyński)

Sylwię Sokołowską (Liliana Błocka)

Kamillę Baar (Sandra Kubicka)

Olgę Bończyk (Izabela Nowaczyk)

Aleksandrę Szwed (Melisa)

Julię Kamińską (Maja)

