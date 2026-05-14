Pierwsza miłość, odcinek 4220: Szokujący list do Seweryna. Zaginiona żona w końcu dała znak życia? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-14 10:40

Wadlewo wciąż żyje dramatycznymi poszukiwaniami zaginionej Kazanowej. W 4220. odcinku „Pierwszej miłości” zrozpaczony Seweryn nagle otrzyma tajemniczą wiadomość. Choć przesyłka daje cień nadziei, mnożą się kolejne pytania dotyczące losu kobiety. Emisja tego epizodu już w środę, 20 maja. Zachęcamy do oglądania i czytania naszych streszczeń.

Dramatyczne poszukiwania w „Pierwszej miłości”. Co wydarzy się w 4220. odcinku?

Koszar dramatów Seweryna zaczął się w momencie, gdy jego żona zniknęła bez śladu po awanturze na spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie doszło do ostrego spięcia między Kazanową a Różą. Mężczyzna natychmiast zaalarmował policję, która wszczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do pomocy ruszyli także mieszkańcy Wadlewa, niestety wspólne przeczesywanie terenu nie przyniosło żadnych rezultatów.

Jak czytamy na łamach Eski, w 4218. odsłonie serialu Jadzia natknęła się w swojej stodole na makabryczne znalezisko, mogące rzucić nowe światło na sprawę zniknięcia. Kobieta od razu powiadomiła służby, wpędzając tym samym własnego męża w poważne tarapaty. Waldek został zatrzymany i trafił za kratki, jednak ostatecznie oczyszczono go z wszelkich podejrzeń.

Tymczasem dochodzi do nieoczekiwanego przełomu. W 4220. odcinku do rąk Seweryna trafia pocztówka ze zwięzłą wiadomością od ukochanej. Mężczyzna początkowo nie może uwierzyć w napisane słowa, ale z czasem dociera do niego brutalna prawda – Karolina mogła po prostu od niego odejść. Otwartym pozostaje pytanie, czy kobieta faktycznie uciekła z własnej woli, czy może za tajemniczym listem stoi ktoś zupełnie inny.

Gdzie i o której oglądać 4220. odcinek „Pierwszej miłości”?

Hitowa produkcja emitowana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera 4220. odcinka zaplanowana jest na środę, 20 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli śledzić losów ulubionych bohaterów przed telewizorami, znajdą wszystkie archiwalne i najnowsze epizody w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

O czym jest „Pierwsza miłość”? Poznaj obsadę polsatowskiego hitu

„Pierwsza miłość” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, której fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Widzowie od lat śledzą zawiłe perypetie Marysi, Pawła, a także miłosne i życiowe dylematy Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Serial obfituje w mrożące krew w żyłach intrygi, bolesne zdrady i zaskakujące zwroty akcji, nierzadko z wątkami kryminalnymi w tle. Pokaźne grono wiernych fanów gromadzi się przed ekranami już od 2004 roku.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę polskich aktorów:

  • Grażynę Wolszczak (Grażyna Weksler)
  • Karola Strasburgera (Karol Weksler)
  • Michała Koterskiego (Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryka Pniewskiego (Krystian Domański)
  • Wojciecha Błacha (Michał Domański)
  • Ewę Jakubowicz (Amelia Reterska)
  • Ewę Gawryluk (Ewa Weksler)
  • Michała Mikołajczaka (Piotr Malczyk)
  • Macieja Mikołajczyka (Jan Stańczuk)
  • Marka Siudyma (Edward Stryjeński)
  • Magdalenę Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
  • Magdalenę Wróbel (Dorota Marska)
  • Filipa Gurłacza (Oskar Korzeniowski)
  • Honoratę Witańską (Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasza Oświecińskiego (Fabian Tomczak)
  • Przemysława Sadowskiego (Jakub Wenerski)
  • Katarzynę Maciąg (Laura Kowalik)
  • Piotra Cyrwusa (Kazimierz Wąs)
  • Delfinę Wilkońską (Lucyna Bochenek)
  • Annę Jarosik (Barbara Sośniak)
  • Jowitę Budnik (Paulina Sawicka)
  • Walerię Gorobets (Iga Sawicka)
  • Krystiana Wieczorka (Adam Biernacki)
  • Alana Andersza (Alan Korzeniowski)
  • Dariusza Wieteskę (Arkadiusz Wolak)
  • Łukasza Garlickiego (Emil Bursztyński)
  • Sylwię Sokołowską (Liliana Błocka)
  • Kamillę Baar (Sandra Kubicka)
  • Olgę Bończyk (Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandrę Szwed (Melisa)
  • Julię Kamińską (Maja)
