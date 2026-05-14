Spis treści
Dramatyczne poszukiwania w „Pierwszej miłości”. Co wydarzy się w 4220. odcinku?
Koszar dramatów Seweryna zaczął się w momencie, gdy jego żona zniknęła bez śladu po awanturze na spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie doszło do ostrego spięcia między Kazanową a Różą. Mężczyzna natychmiast zaalarmował policję, która wszczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do pomocy ruszyli także mieszkańcy Wadlewa, niestety wspólne przeczesywanie terenu nie przyniosło żadnych rezultatów.
Jak czytamy na łamach Eski, w 4218. odsłonie serialu Jadzia natknęła się w swojej stodole na makabryczne znalezisko, mogące rzucić nowe światło na sprawę zniknięcia. Kobieta od razu powiadomiła służby, wpędzając tym samym własnego męża w poważne tarapaty. Waldek został zatrzymany i trafił za kratki, jednak ostatecznie oczyszczono go z wszelkich podejrzeń.
Tymczasem dochodzi do nieoczekiwanego przełomu. W 4220. odcinku do rąk Seweryna trafia pocztówka ze zwięzłą wiadomością od ukochanej. Mężczyzna początkowo nie może uwierzyć w napisane słowa, ale z czasem dociera do niego brutalna prawda – Karolina mogła po prostu od niego odejść. Otwartym pozostaje pytanie, czy kobieta faktycznie uciekła z własnej woli, czy może za tajemniczym listem stoi ktoś zupełnie inny.
Gdzie i o której oglądać 4220. odcinek „Pierwszej miłości”?
Hitowa produkcja emitowana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera 4220. odcinka zaplanowana jest na środę, 20 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli śledzić losów ulubionych bohaterów przed telewizorami, znajdą wszystkie archiwalne i najnowsze epizody w serwisie streamingowym Polsat Box Go.
O czym jest „Pierwsza miłość”? Poznaj obsadę polsatowskiego hitu
„Pierwsza miłość” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, której fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Widzowie od lat śledzą zawiłe perypetie Marysi, Pawła, a także miłosne i życiowe dylematy Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Serial obfituje w mrożące krew w żyłach intrygi, bolesne zdrady i zaskakujące zwroty akcji, nierzadko z wątkami kryminalnymi w tle. Pokaźne grono wiernych fanów gromadzi się przed ekranami już od 2004 roku.
Na ekranie możemy podziwiać plejadę polskich aktorów:
- Grażynę Wolszczak (Grażyna Weksler)
- Karola Strasburgera (Karol Weksler)
- Michała Koterskiego (Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryka Pniewskiego (Krystian Domański)
- Wojciecha Błacha (Michał Domański)
- Ewę Jakubowicz (Amelia Reterska)
- Ewę Gawryluk (Ewa Weksler)
- Michała Mikołajczaka (Piotr Malczyk)
- Macieja Mikołajczyka (Jan Stańczuk)
- Marka Siudyma (Edward Stryjeński)
- Magdalenę Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
- Magdalenę Wróbel (Dorota Marska)
- Filipa Gurłacza (Oskar Korzeniowski)
- Honoratę Witańską (Marta Andruszkiewicz)
- Tomasza Oświecińskiego (Fabian Tomczak)
- Przemysława Sadowskiego (Jakub Wenerski)
- Katarzynę Maciąg (Laura Kowalik)
- Piotra Cyrwusa (Kazimierz Wąs)
- Delfinę Wilkońską (Lucyna Bochenek)
- Annę Jarosik (Barbara Sośniak)
- Jowitę Budnik (Paulina Sawicka)
- Walerię Gorobets (Iga Sawicka)
- Krystiana Wieczorka (Adam Biernacki)
- Alana Andersza (Alan Korzeniowski)
- Dariusza Wieteskę (Arkadiusz Wolak)
- Łukasza Garlickiego (Emil Bursztyński)
- Sylwię Sokołowską (Liliana Błocka)
- Kamillę Baar (Sandra Kubicka)
- Olgę Bończyk (Izabela Nowaczyk)
- Aleksandrę Szwed (Melisa)
- Julię Kamińską (Maja)