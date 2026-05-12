Pierwsza miłość, odcinek 4218: Jadzia dokona zaskakującego odkrycia. Czy Kazanowa w końcu się odnajdzie?

W poprzednim odcinku (4217) Seweryn odkrył zakrwawioną apaszkę Kazanowej, co zmobilizowało policję do intensywnych poszukiwań z użyciem specjalistycznego sprzętu. Śmiałek zaangażował do pomocy Emilkę i Bartka, a do akcji ruszyli też inni mieszkańcy. Z kolei Alan starał się odnaleźć Kostka po jego ucieczce z kliniki, a niespodziewana awaria ułatwiła mu to zadanie.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Dramatyczne decyzje i odkrycie w 4218. odcinku

Szymon nieoczekiwanie zrywa z Martą. Choć ich relacja wyglądała na stabilną, mężczyzna kończy ją bez żadnego wyjaśnienia. Marta jest kompletnie zdezorientowana. Prawdziwe motywy tej decyzji zaczyna odkrywać Kinga, która jest świadkiem intrygującej sytuacji z jego udziałem.

Spięcia między Julitą i Florianem przenoszą się do pracy, co doprowadza do groźnej sytuacji z pacjentką w czasie praktyk. Marek nie ukrywa złości i stanowczo ich upomina. Zdesperowana Julita prosi Radka o pomoc, jednak ten odmawia, wywołując jej gwałtowną reakcję i nieoczekiwaną zmianę ich stosunków.

Tymczasem w Wadlewie Seweryn opada z sił podczas poszukiwań. Waldek udaje pomocnego, jednocześnie dojadając z darmowych racji w świetlicy. Jadzia z kolei znajduje w swojej stodole coś makabrycznego. Przerażające znalezisko może rzucić nowe światło na zaginięcie Kazanowej.

13

Gdzie i o której oglądać „Pierwszą miłość”?

Serial emitowany jest w Polsacie o 18:00 od poniedziałku do piątku. Premiera 4218. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 18 maja 2026 roku. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, dostępna jest platforma Polsat Box Go, gdzie można nadrobić zaległości.

Obsada serialu "Pierwsza miłość"

"Pierwsza miłość" przedstawia losy Marysi, Pawła, Alana, Kingi oraz reszty mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Pełna emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji produkcja przyciąga widzów od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z kryminalnymi.

Obsada serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (Karol Weksler)

Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (Krystian Domański)

Wojciech Błach (Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)

Marek Siudym (Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (Dorota Marska)

Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)

Alan Andersz (Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)

Kamilla Baar (Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (Melisa)

Julia Kamińska (Maja)