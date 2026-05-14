"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 925

Serial "Dziedzictwo" przyzwyczaił nas do nagłych zwrotów akcji, ale ostatnie wydarzenia wyjątkowo mocno namieszały w relacjach między głównymi postaciami. Sielankowy plan Poyraza dotyczący wspólnego pikniku z Naną i Yusufem legł w gruzach, ponieważ zazdrosny Semih wynajął prowokatora, przez co niedoszły organizator wylądował na komisariacie. Wykorzystując tę fatalną sytuację, to właśnie intrygant towarzyszył Nanie podczas wycieczki, podczas gdy Sinan musiał zmierzyć się z nagłym przyjazdem dawnego znajomego. Prokurator nie krył zdziwienia, gdy Gurkan ogłosił chęć dłuższego pobytu i zaczął posyłać wymowne spojrzenia w stronę Aynur. Równolegle Ferit uległ manipulacji Deryi, która upozorowała napad, aby odciągnąć go od Ayse, co ostatecznie doprowadziło do bolesnego odkrycia prawdy przez jego partnerkę. W obliczu tak wielu kłamstw i manipulacji warto zapytać, co jeszcze może wydarzyć się w tym skomplikowanym świecie?

"Dziedzictwo" odc. 925 - streszczenie

W 925. odcinku serialu "Dziedzictwo" dochodzi do spięć na tle zazdrości. Sinan, mimo że próbuje to ukryć, odczuwa niechęć do kontaktów Aynur z Gurkanem i podejmuje kroki, by je ograniczyć. Z kolei Ayse jest przekonana o złych zamiarach Leyli względem Ferita, co staje się zarzewiem konfliktu między małżonkami. Ferit nie zgadza się z tą opinią i zamierza udowodnić żonie, że jej podejrzenia wynikają jedynie z braku zaufania. Jednocześnie relacja łącząca Poyraza i Nanę staje się coraz bardziej zażyła, co nie uchodzi uwadze otoczenia. Tymczasem Semih zaczyna realizować swój podstępny plan, którego celem jest zdobycie Nany.

"Dziedzictwo" odc. 925 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego popołudnia, aby poznać dalsze losy swoich ulubieńców. Serial jest emitowany regularnie, co pozwala na bieżąco analizować zawiłe relacje między bohaterami. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w odpowiednim momencie. Premiera tego epizodu została zaplanowana na antenie stacji TVP1. "Dziedzictwo" odc. 925 będzie można obejrzeć 21 maja 2026 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze odbiorców, serwując opowieść o trudnej miłości i rodzinnych dramatach. Choć na przestrzeni sezonów obsada uległa sporym zmianom, a losy głównych bohaterów bywały tragiczne, scenarzyści wciąż dbają o to, by w życiu postaci działo się wiele ciekawego. Obecnie uwaga skupia się na nowym rozdziale w życiu Nany, która po wielu trudnych przejściach próbuje odnaleźć bezpieczną przystań u boku Poyraza. Serial niezmiennie kojarzy się z wielką pasją oraz poświęceniem dla najbliższych osób. W produkcji występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)