"Klan": streszczenie odcinka 4718

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" po raz kolejny pokazały, że rodzinne dylematy oraz zawodowe wyzwania są codziennością bohaterów, z którą muszą się mierzyć na każdym kroku. Agnieszka otrzymała od Janusza intrygującą propozycję pracy, jednak wizja spotykania jego kochanki w biurze wzbudziła w niej spore obawy, zwłaszcza że Ola ostrzegła siostrę przed zbytnią ufnością wobec zapewnień męża. Bolek nie potrafił pogodzić się z biernością Miłosza w kwestii walki o dzieci, lecz napiętą atmosferę nieco rozładował telefon od Bożenki, która poinformowała o zakończeniu kwarantanny i powrocie do kraju. W tym samym czasie Beata planowała remont apteki podczas swojego urlopu w Hiszpanii, a w realizacji tego zamierzenia postanowiła pomóc jej Renata. Sporo niepokoju wywołały też sceny na korcie, gdzie Paulina obserwowała flirty Jacka z Karoliną, natomiast wieczorem Jasiek odebrał bardzo zaskakujący telefon od swojego ojca. Po tak intensywnych momentach warto sprawdzić, co przyniosą kolejne dni w życiu tej rodziny.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Klan" odc. 4718 - streszczenie

Beata namawia męża, by nie zwlekał ze zgłoszeniem aktu wandalizmu policji i skontaktował się z ubezpieczycielem w celu naprawy uszkodzonego auta. Jasiek ma już swoje przypuszczenia co do sprawcy i podejrzewa Szymona, który dawniej starał się o względy jego matki. Tymczasem Tymon stara się sprowokować Janusza do zwierzeń na temat nowego kontraktu w Katowicach i jego relacji z Lidką. Doktor Dudek staje przed szansą wyjazdu na stypendium do Sztokholmu, choć planuje zachować swoje obowiązki dydaktyczne na polskiej uczelni i zabrać ze sobą jednego studenta. Jasiek decyduje się zaprosić Roksi na wspólną kolację, co daje Beacie nadzieję na ich powrót do siebie. Na zakończenie Jacek zaczepia na korcie elegancką kobietę, która w rzeczywistości okazuje się być jego własną żoną.

"Klan" odc. 4718 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Lubiczów i ich bliskich można śledzić regularnie w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, gromadząc przed odbiornikami stałe grono zainteresowanych codziennymi perypetiami bohaterów. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się wątki Beaty i Jacka, warto zarezerwować sobie czas w połowie maja. Emisja 4718. odcinka serialu "Klan" odbędzie się 19 maja 2026 o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to najdłużej emitowana polska produkcja, która od 1997 roku pokazuje wzloty i upadki wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Widzowie cenią ten serial za bliskość codziennym problemom oraz umiejętne łączenie tradycyjnych wartości z wyzwaniami współczesnego świata. Opowieść ta będzie kontynuowana co najmniej do połowy 2027 roku, co z pewnością cieszy osoby przyzwyczajone do regularnych spotkań z ulubionymi postaciami. W obsadzie tego serialu występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)