Pierwsza miłość, odcinek 4202: Emilka nie może pozbyć się Mikołaja, a jego obsesja doprowadza do tragedii

Pierwsza miłość. Emilka porzucona przez Fryderyka! Bruno i Bartek w jednej celi

W epizodzie oznaczonym numerem 4201 widzowie obserwowali, jak Marta wspólnie z Emilką złożyły wizytę małżonce Fryderyka, obnażając tym samym jego kolejne oszustwa. Równolegle wybuchła ogromna panika, gdy Miszelka niespodziewanie zniknęła z pola widzenia opiekującej się nią Kingi. Tymczasem Paweł zdecydował się na rozpoczęcie terapii, co błyskawicznie wywołało konflikt z Kacprem. Zżerany przez zazdrość mężczyzna bezprawnie przejrzał medyczną dokumentację rywala, natrafiając na szczegóły, przez które jego wizja wspólnego życia z Marysią stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Serial "Pierwsza miłość" (odcinek 4202). Bartek kategorycznie odcina się od problemów Emilki

Zdesperowana Emilka próbuje znaleźć oparcie w ramionach dawnego partnera. Kobieta podejmuje decyzję o odejściu z lokalnej fabryki, po czym dzieli się swoimi rozterkami z Bartkiem, mając ogromną nadzieję na pełne zrozumienie z jego strony. Mężczyzna jednak wybiera ochronę swojego aktualnego związku i traktuje byłą ukochaną z ogromnym chłodem, zadając jej tym samym wielki ból. Bohater stanowczo komunikuje, że absolutnie nie ma zamiaru wikłać się w jej prywatne dramaty, ryzykując utratę świeżo zbudowanego szczęścia.

Odcinek 4202 telenoweli "Pierwsza miłość". Zgęstniała atmosfera i sieć intryg wokół Marysi

Sytuacja wokół Marysi staje się coraz bardziej napięta, a na pierwszy plan wysuwają się ukryte zamiary Pawła oraz rosnąca zazdrość Kacpra. Kobieta prosi obecnego partnera o wsparcie dla swojego byłego męża, jednak ten ruch okazuje się wyjątkowo ryzykowny. W międzyczasie Janek trafnie zauważa, że Paweł nadal obsesyjnie myśli o swojej eksmałżonce, co budzi uzasadniony niepokój wśród bliskich. Dodatkowym czynnikiem zapalnym w całej tej układance okazuje się niespodziewana uwaga, jaką Pawłowi zaczyna poświęcać Dominika, kryjąca własne, niejasne motywy.

Dramatyczny rozwój wydarzeń w "Pierwszej miłości". Niebezpieczna obsesja Mikołaja i wypadek Kaliny

Najmocniejsze emocje czekają widzów w wątku Kaliny, w którym niezdrowa fascynacja Mikołaja znajdzie swój szokujący finał. Odrzucony adorator regularnie osacza kobietę, zupełnie nie przyjmując do wiadomości jej stanowczej odmowy. Kiedy w akcie ostatecznej desperacji zjawia się bezpośrednio w siedzibie firmy, w której pracuje jego ofiara, całe to fatalne w skutkach zdarzenie kończy się wstrząsającym i tragicznym wypadkiem.

"Pierwsza miłość": Data emisji i informacje o powtórkach w internecie

Popularna produkcja nadawana jest na antenie Polsatu w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 18:00. Najnowsza, 4202. odsłona tego formatu trafi do ramówki w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Dla widzów, którzy nie zdążą przed ekrany telewizorów, przygotowano alternatywę w postaci serwisu streamingowego Polsat Box Go, gdzie udostępniono pełne archiwum z dotychczasowymi zmaganiami ulubionych bohaterów.

Kulisy powstawania "Pierwszej miłości". Najważniejsze informacje o obsadzie i fabule

Telenowela "Pierwsza miłość" to rodzima produkcja telewizyjna osadzona w realiach współczesnego Wrocławia. Główna oś narracyjna koncentruje się na burzliwych losach Pawła oraz Marysi, choć scenarzyści regularnie eksplorują również życiowe zawirowania Kingi, Alana i pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w uczuciowe uniesienia, bolesne zdrady i zaskakujące wolty, nie stroniąc przy tym od trudnych motywów społecznych czy ważnych wątków kryminalnych. Format ten gości w ofercie stacji Polsat nieprzerwanie od 2004 roku, ciesząc się ogromną lojalnością rzesz telewidzów.

Na ekranie możemy podziwiać imponujące grono znanych aktorów:

W postać Grażyny Weksler wciela się Grażyna Wolszczak.

Jako Karola Wekslera oglądamy Karola Strasburgera.

Rolę Henryka „Kaśki” Saniewskiego odgrywa Michał Koterski.

Jako Krystian Domański występuje Patryk Pniewski.

Wojciech Błach kreuje postać Michała Domańskiego.

Amelię Reterską gra Ewa Jakubowicz.

W Ewę Weksler wciela się Ewa Gawryluk.

Piotrem Malczykiem na ekranie jest Michał Mikołajczak.

Jako Jana Stańczuka widzimy Macieja Mikołajczyka.

Markowi Siudymowi przypadła rola Edwarda Stryjeńskiego.

Kalinę Korzeniowską portretuje Magdalena Wieczorek.

Jako Dorota Marska pojawia się Magdalena Wróbel.

Oskarem Korzeniowskim jest Filip Gurłacz.

Martę Andruszkiewicz gra Honorata Witańska.

W rolę Fabiana Tomczaka wciela się Tomasz Oświeciński.

Jako Jakub Wenerski występuje Przemysław Sadowski.

Laurę Kowalik odgrywa Katarzyna Maciąg.

Kazimierzem Wąsem jest Piotr Cyrwus.

W postać Lucyny Bochenek wciela się Delfina Wilkońska.

Barbarę Sośniak gra Anna Jarosik.

Rolę Pauliny Sawickiej kreuje Jowita Budnik.

Jako Igę Sawicką oglądamy Walerię Gorobets.

Krystian Wieczorek występuje jako Adam Biernacki.

Alanem Korzeniowskim na ekranie jest Alan Andersz.

Arkadiusza Wolaka portretuje Dariusz Wieteska.

Jako Emila Bursztyńskiego widzimy Łukasza Garlickiego.

W rolę Liliany Błockiej wciela się Sylwia Sokołowska.

Kamilla Baar gra Sandrę Kubicką.

Postać Izabeli Nowaczyk przypadła Oldze Bończyk.

Jako Melisa występuje Aleksandra Szwed.

W Maję wciela się Julia Kamińska.