Pierwsza miłość, odcinek 4202: Emilka nie może pozbyć się Mikołaja, a jego obsesja doprowadza do tragedii

Spis treści
W epizodzie oznaczonym numerem 4201 widzowie obserwowali, jak Marta wspólnie z Emilką złożyły wizytę małżonce Fryderyka, obnażając tym samym jego kolejne oszustwa. Równolegle wybuchła ogromna panika, gdy Miszelka niespodziewanie zniknęła z pola widzenia opiekującej się nią Kingi. Tymczasem Paweł zdecydował się na rozpoczęcie terapii, co błyskawicznie wywołało konflikt z Kacprem. Zżerany przez zazdrość mężczyzna bezprawnie przejrzał medyczną dokumentację rywala, natrafiając na szczegóły, przez które jego wizja wspólnego życia z Marysią stanęła pod dużym znakiem zapytania.
Serial "Pierwsza miłość" (odcinek 4202). Bartek kategorycznie odcina się od problemów Emilki
Zdesperowana Emilka próbuje znaleźć oparcie w ramionach dawnego partnera. Kobieta podejmuje decyzję o odejściu z lokalnej fabryki, po czym dzieli się swoimi rozterkami z Bartkiem, mając ogromną nadzieję na pełne zrozumienie z jego strony. Mężczyzna jednak wybiera ochronę swojego aktualnego związku i traktuje byłą ukochaną z ogromnym chłodem, zadając jej tym samym wielki ból. Bohater stanowczo komunikuje, że absolutnie nie ma zamiaru wikłać się w jej prywatne dramaty, ryzykując utratę świeżo zbudowanego szczęścia.
Odcinek 4202 telenoweli "Pierwsza miłość". Zgęstniała atmosfera i sieć intryg wokół Marysi
Sytuacja wokół Marysi staje się coraz bardziej napięta, a na pierwszy plan wysuwają się ukryte zamiary Pawła oraz rosnąca zazdrość Kacpra. Kobieta prosi obecnego partnera o wsparcie dla swojego byłego męża, jednak ten ruch okazuje się wyjątkowo ryzykowny. W międzyczasie Janek trafnie zauważa, że Paweł nadal obsesyjnie myśli o swojej eksmałżonce, co budzi uzasadniony niepokój wśród bliskich. Dodatkowym czynnikiem zapalnym w całej tej układance okazuje się niespodziewana uwaga, jaką Pawłowi zaczyna poświęcać Dominika, kryjąca własne, niejasne motywy.
Dramatyczny rozwój wydarzeń w "Pierwszej miłości". Niebezpieczna obsesja Mikołaja i wypadek Kaliny
Najmocniejsze emocje czekają widzów w wątku Kaliny, w którym niezdrowa fascynacja Mikołaja znajdzie swój szokujący finał. Odrzucony adorator regularnie osacza kobietę, zupełnie nie przyjmując do wiadomości jej stanowczej odmowy. Kiedy w akcie ostatecznej desperacji zjawia się bezpośrednio w siedzibie firmy, w której pracuje jego ofiara, całe to fatalne w skutkach zdarzenie kończy się wstrząsającym i tragicznym wypadkiem.
"Pierwsza miłość": Data emisji i informacje o powtórkach w internecie
Popularna produkcja nadawana jest na antenie Polsatu w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 18:00. Najnowsza, 4202. odsłona tego formatu trafi do ramówki w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Dla widzów, którzy nie zdążą przed ekrany telewizorów, przygotowano alternatywę w postaci serwisu streamingowego Polsat Box Go, gdzie udostępniono pełne archiwum z dotychczasowymi zmaganiami ulubionych bohaterów.
Kulisy powstawania "Pierwszej miłości". Najważniejsze informacje o obsadzie i fabule
Telenowela "Pierwsza miłość" to rodzima produkcja telewizyjna osadzona w realiach współczesnego Wrocławia. Główna oś narracyjna koncentruje się na burzliwych losach Pawła oraz Marysi, choć scenarzyści regularnie eksplorują również życiowe zawirowania Kingi, Alana i pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w uczuciowe uniesienia, bolesne zdrady i zaskakujące wolty, nie stroniąc przy tym od trudnych motywów społecznych czy ważnych wątków kryminalnych. Format ten gości w ofercie stacji Polsat nieprzerwanie od 2004 roku, ciesząc się ogromną lojalnością rzesz telewidzów.
Na ekranie możemy podziwiać imponujące grono znanych aktorów:
- W postać Grażyny Weksler wciela się Grażyna Wolszczak.
- Jako Karola Wekslera oglądamy Karola Strasburgera.
- Rolę Henryka „Kaśki” Saniewskiego odgrywa Michał Koterski.
- Jako Krystian Domański występuje Patryk Pniewski.
- Wojciech Błach kreuje postać Michała Domańskiego.
- Amelię Reterską gra Ewa Jakubowicz.
- W Ewę Weksler wciela się Ewa Gawryluk.
- Piotrem Malczykiem na ekranie jest Michał Mikołajczak.
- Jako Jana Stańczuka widzimy Macieja Mikołajczyka.
- Markowi Siudymowi przypadła rola Edwarda Stryjeńskiego.
- Kalinę Korzeniowską portretuje Magdalena Wieczorek.
- Jako Dorota Marska pojawia się Magdalena Wróbel.
- Oskarem Korzeniowskim jest Filip Gurłacz.
- Martę Andruszkiewicz gra Honorata Witańska.
- W rolę Fabiana Tomczaka wciela się Tomasz Oświeciński.
- Jako Jakub Wenerski występuje Przemysław Sadowski.
- Laurę Kowalik odgrywa Katarzyna Maciąg.
- Kazimierzem Wąsem jest Piotr Cyrwus.
- W postać Lucyny Bochenek wciela się Delfina Wilkońska.
- Barbarę Sośniak gra Anna Jarosik.
- Rolę Pauliny Sawickiej kreuje Jowita Budnik.
- Jako Igę Sawicką oglądamy Walerię Gorobets.
- Krystian Wieczorek występuje jako Adam Biernacki.
- Alanem Korzeniowskim na ekranie jest Alan Andersz.
- Arkadiusza Wolaka portretuje Dariusz Wieteska.
- Jako Emila Bursztyńskiego widzimy Łukasza Garlickiego.
- W rolę Liliany Błockiej wciela się Sylwia Sokołowska.
- Kamilla Baar gra Sandrę Kubicką.
- Postać Izabeli Nowaczyk przypadła Oldze Bończyk.
- Jako Melisa występuje Aleksandra Szwed.
- W Maję wciela się Julia Kamińska.