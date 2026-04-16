Barwy szczęścia, odcinek 3366. Ksawery odwraca się od ojca. Nastolatek buntuje się coraz bardziej

W poprzednim odcinku (3365) Jaworski otrzymał od Natalii niespodziewaną ofertę nabycia lokalu. Tymczasem Krystyna wywołała ogromną kłótnię ze Zwoleńską, zarzucając jej chęć odbicia partnera. Z kolei w lokalu Feel Good wybuchł poważny konflikt między Dominiką a Renatą. W tym samym czasie Ksawery postanowił zaprosić znajomych do mieszkania, korzystając z nieobecności ojca.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

"Barwy szczęścia" odcinek 3366. Sadowski walczy z dilerem Ksawerego

Napięcie na linii Łukasz - Ksawery rośnie, sprawiając, że umiejętności wychowawcze Sadowskiego zostają wystawione na ciężką próbę. Odkrycie e-papierosa w rzeczach nastolatka skłania mężczyznę do dyskusji, ale w odpowiedzi słyszy jedynie oszustwa i ataki. Zdesperowany ojciec postanawia działać na własną rękę i odnajduje handlarza dostarczającego używki. Prowadzi to do ulicznej szarpaniny, podczas której Sadowski całkowicie traci nad sobą kontrolę i wdaje się z przestępcą w fizyczną walkę. Zdruzgotany tymi wydarzeniami, chce zwierzyć się Celinie.

Bunt nastolatka przybiera na sile, a sytuacja w domu ulega dalszemu pogorszeniu. Choć Celina tłumaczy to typowym etapem dorastania, Łukasz całkowicie odrzuca jej argumenty, co ostatecznie doprowadza do ostrego kryzysu w ich relacji. Sadowski popada w obsesję na punkcie syna i podejmuje decyzję o jego potajemnym śledzeniu, co skutkuje całkowitym zniszczeniem wzajemnego zaufania. Chłopak nie pozostaje dłużny i zaczyna celowo mścić się na ojcu, łamiąc kolejne zasady. Informacje o wybrykach młodzieńca docierają do Kasi, rujnując jej wyczekiwany, romantyczny wyjazd z Mariuszem.

"Barwy szczęścia" odcinek 3366. Nominacja dla Weroniki i konflikt z Kornelem

W redakcyjnych murach Weronika świętuje ogromny triumf, zdobywając wyróżnienie za swój reportaż poświęcony problemowi opioidów. Dziennikarka nie ma jednak szans na dłuższą radość, ponieważ Kornel szybko gasi jej zapał. Między pracownikami dochodzi do niezwykle ostrej wymiany zdań.

"Barwy szczęścia" odcinek 3366. Dominika wściekła na Renatę w Feel Good

Funkcjonowanie Feel Good staje pod dużym znakiem zapytania z powodu wewnętrznego bałaganu. Dominika oskarża Renatę o to, że ta zamknęła kawiarnię bez wcześniejszych konsultacji. Kowalska ignoruje jednak trudną sytuację i ostatecznie postanawia wyruszyć z Mateuszem na zawody szachowe. Przekazanie obowiązków w ręce nieprzewidywalnej partnerki biznesowej grozi całkowitą katastrofą dla lokalu.

"Barwy szczęścia". Gdzie i kiedy oglądać 3366. odcinek?

Produkcję można śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku punktualnie o 20:05. Premiera 3366. epizodu została zaplanowana na piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy ominą telewizyjną emisję, mogą nadrobić wszystkie nowości w internecie, korzystając z oficjalnej platformy TVP VOD. Fani mają również możliwość brania udziału w quizach internetowych, sprawdzając swoją wiedzę o rolach takich gwiazd jak Katarzyna Glinka.

"Barwy szczęścia". O czym jest serial i kto w nim występuje?

Telenowela wykracza poza standardowe ramy gatunku, stając się odzwierciedleniem problemów współczesnych Polaków, ukazując między innymi zjawisko przemocy czy braku tolerancji. Losy mieszkańców warszawskiego osiedla „Pod Sosnami” oraz ulicy Zacisznej pozwalają odbiorcom na głębokie współodczuwanie codziennych trosk i sukcesów. Twórcy zapowiadają, że obecny sezon dostarczy miłośnikom formatu mnóstwa emocji, obfitując w nieoczekiwane zmiany fabularne i napięcie do samego końca.

Na telewizyjnym ekranie widzowie mogą oglądać plejadę aktorów:

Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzyńska wcielająca się w Małgorzatę Zwoleńską

Anna Mrozowska grająca Renatę

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska w roli Aldony Grzelak

Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko wcielająca się w Dominikę Kowalską

Katarzyna Glinka grająca Kasię Górkę

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek w roli Bruno Stańskiego

Marcin Perchuć występujący jako Marek Złoty

Marek Siudym jako Anatol Koszyk

Marieta Żukowska w roli Bożeny Wiśniewskiej

Michał Rolnicki wcielający się w Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska grająca Oliwię Zbrowską

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak