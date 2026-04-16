"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 112

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" wywróciły spokój bohaterów do góry nogami, a wszystko zaczęło się od dramatycznego poranka i włamania do domu Zyty. Lekarka wykazała się ogromnym opanowaniem, udzielając pomocy medycznej napastnikowi, który niespodziewanie dostał ataku drgawek, choć później w szpitalu okazało się, że mężczyzna kompletnie nic nie pamięta. W tym samym czasie Kaśka musiała zmierzyć się z tematem zakończenia małżeństwa po otrzymaniu projektu umowy rozwodowej od Bartka, a dodatkowo zajmowała się chorym siedmiolatkiem, o którego drżeli starający się o adopcję opiekunowie. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy chłopiec nagle zniknął z oddziału, a Zyta zaczęła martwić się milczeniem przebywającego we Wrocławiu Pawła i nowymi faktami o planach Streckera. Całe to zamieszanie sprawiło, że atmosfera w krakowskiej placówce stała się niezwykle gęsta i pełna niedopowiedzeń. Pora zatem sprawdzić, jakie będą konsekwencje tych wszystkich zdarzeń.

"Szpital św. Anny" odc. 112 - streszczenie

Na krakowskim oddziale ratunkowym dochodzi do dużych zmian, gdy Sabina decyduje się na wprowadzenie restrykcyjnych wytycznych dotyczących wykonywania badań. Od teraz diagnostyka jest zarezerwowana wyłącznie dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, natomiast pozostali chorzy mają być kierowani bezpośrednio na obserwację. Takie podejście budzi natychmiastowy sprzeciw zespołu, a w placówce zaczyna panować organizacyjny nieład. Mirek ignoruje nowe zasady, by udzielić pomocy znanemu mu 20-latkowi z niepełnosprawnością, co pociąga za sobą kolejne zdarzenia. Podczas przeprowadzania badań mdleje matka chłopaka, która trafia pod opiekę lekarską Kai. W tym samym czasie ekipa Wojtka zostaje wezwana do młodego mężczyzny, który wypadł z okna, a na miejscu zdarzenia ratownicy odkrywają dodatkowo pobitą, niesłyszącą kobietę. Dzięki Hance, która potrafi porozumiewać się językiem migowym, udaje się uzyskać informacje od poszkodowanej przed przewiezieniem obojga rannych do szpitala. Wieczorem Kaja poświęca czas na walkę o swój projekt u prawnika, a próbujący ją wesprzeć Wojtek nie zastaje jej w mieszkaniu.

"Szpital św. Anny" odc. 112 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serialowe losy personelu krakowskiej placówki medycznej przyciągają przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych codziennymi zmaganiami medyków. Każdy kolejny epizod przynosi nowe wyzwania, z którymi muszą mierzyć się bohaterowie pracujący pod dużą presją czasu. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń na SOR-ze, warto zarezerwować sobie popołudnie w połowie tygodnia. Produkcja jest emitowana regularnie na jednej z najpopularniejszych anten w Polsce. 112. odcinek "Szpitala św. Anny" zostanie wyemitowany 22 kwietnia 2026 o godzinie 16:50 w telewizji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to codzienna produkcja obyczajowa, która skupia się na grupie charyzmatycznych lekarek pracujących w jednej z krakowskich placówek. Fabuła w naturalny sposób splata wątki zawodowe z trudnymi sytuacjami w życiu prywatnym, pokazując, jak ważna w tym zawodzie jest babska solidarność. Bohaterki udowadniają, że mimo ogromnej odpowiedzialności i stresu, zawsze mogą liczyć na wzajemne wsparcie przy podejmowaniu trudnych decyzji. To idealna propozycja dla osób lubiących historie o silnych kobietach, które potrafią walczyć o dobro pacjenta w każdych okolicznościach. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)