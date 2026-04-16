Polacy coraz bardziej uwielbiają to imię. Urzędnicy starają się je odradzać

Wybór imienia dla dziecka może stać się przedmiotem dyskusji z urzędnikami, szczególnie gdy preferencje rodziców zderzają się z obowiązującymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi nadawania imion w Polsce.

Współczesne trendy skłaniają rodziców ku imionom o nowoczesnym, miękkim brzmieniu i międzynarodowym charakterze, co niekiedy prowadzi do sytuacji, w których imiona te budzą wątpliwości językowe lub formalne ze strony urzędów stanu cywilnego.

Problemy pojawiają się często, gdy wybrane imię jest jednocześnie nazwą pospolitą, formą obcojęzyczną lub zapożyczeniem, które nie jest powszechnie przyjęte w polskiej tradycji, co skłania urzędników do sugerowania alternatyw lub informowania o potencjalnych komplikacjach.

Pomimo urzędowych zastrzeżeń i wskazówek, rosnąca popularność niektórych imion świadczy o tym, że rodzice coraz częściej kierują się własnymi preferencjami i symbolicznym znaczeniem, uznając je za ważniejsze niż formalne obiekcje.

Rodzice coraz częściej sięgają po imiona miękkie, nowoczesne i międzynarodowe. Chcą, by były łatwe w wymowie, dobrze brzmiały i pasowały do współczesnych realiów. Jednocześnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Polsce obowiązują określone zasady dotyczące nadawania imion, a urzędnicy mają prawo zwrócić uwagę na ich poprawność lub potencjalne problemy językowe.

Imiona niezalecane w Polsce

Kontrowersje pojawiają się najczęściej wtedy, gdy imię jest jednocześnie nazwą pospolitą, obcojęzyczną formą albo zapożyczeniem, które nie jest jednoznacznie utrwalone w polskiej tradycji. W takich przypadkach pracownicy USC mogą sugerować alternatywy lub ostrzegać przed możliwymi komplikacjami w dokumentach. Mimo to rosnąca popularność niektórych imion pokazuje, że rodzice coraz częściej idą pod prąd urzędowym rekomendacjom.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Imię Melisa

Tak jest w przypadku imienia Melisa, które w ostatnich latach wyraźnie zyskuje na popularności w Polsce. Rodzice cenią je za delikatne brzmienie, prostotę i naturalne skojarzenia. Melisa to przecież roślina kojarzona ze spokojem, harmonią i łagodnością.

To właśnie ten aspekt bywa problematyczny z punktu widzenia urzędników, ponieważ imię jest identyczne z nazwą zioła, co niekiedy budzi wątpliwości formalne. Część urzędów sugeruje alternatywną pisownię lub informuje rodziców o możliwych komplikacjach, choć prawo nie zabrania nadania takiego imienia. Mimo to coraz więcej rodziców decyduje się na Melisę, uznając, że jej popularność i pozytywne znaczenie są ważniejsze niż urzędowe zastrzeżenia. Wszystko wskazuje na to, że imię to na dobre zadomowi się w polskich metrykach.

