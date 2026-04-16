Polacy coraz bardziej uwielbiają to imię. Urzędnicy starają się je odradzać

Julia Mościńska
2026-04-16 8:58

Wybór imienia dla dziecka potrafi wzbudzać ogromne emocje. Zwłaszcza gdy przyszli rodzice trafiają na opór ze strony urzędników. W ostatnich latach jedno imię wyjątkowo często pojawia się w rozmowach w urzędach stanu cywilnego. Z jednej strony jest coraz chętniej wybierane przez Polaków, z drugiej wciąż bywa odradzane przy rejestracji. Wszystko przez wątpliwości językowe i formalne.

  • Wybór imienia dla dziecka może stać się przedmiotem dyskusji z urzędnikami, szczególnie gdy preferencje rodziców zderzają się z obowiązującymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi nadawania imion w Polsce.
  • Współczesne trendy skłaniają rodziców ku imionom o nowoczesnym, miękkim brzmieniu i międzynarodowym charakterze, co niekiedy prowadzi do sytuacji, w których imiona te budzą wątpliwości językowe lub formalne ze strony urzędów stanu cywilnego.
  • Problemy pojawiają się często, gdy wybrane imię jest jednocześnie nazwą pospolitą, formą obcojęzyczną lub zapożyczeniem, które nie jest powszechnie przyjęte w polskiej tradycji, co skłania urzędników do sugerowania alternatyw lub informowania o potencjalnych komplikacjach.
  • Pomimo urzędowych zastrzeżeń i wskazówek, rosnąca popularność niektórych imion świadczy o tym, że rodzice coraz częściej kierują się własnymi preferencjami i symbolicznym znaczeniem, uznając je za ważniejsze niż formalne obiekcje.

Rodzice coraz częściej sięgają po imiona miękkie, nowoczesne i międzynarodowe. Chcą, by były łatwe w wymowie, dobrze brzmiały i pasowały do współczesnych realiów. Jednocześnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Polsce obowiązują określone zasady dotyczące nadawania imion, a urzędnicy mają prawo zwrócić uwagę na ich poprawność lub potencjalne problemy językowe.

Imiona niezalecane w Polsce

Kontrowersje pojawiają się najczęściej wtedy, gdy imię jest jednocześnie nazwą pospolitą, obcojęzyczną formą albo zapożyczeniem, które nie jest jednoznacznie utrwalone w polskiej tradycji. W takich przypadkach pracownicy USC mogą sugerować alternatywy lub ostrzegać przed możliwymi komplikacjami w dokumentach. Mimo to rosnąca popularność niektórych imion pokazuje, że rodzice coraz częściej idą pod prąd urzędowym rekomendacjom.

Imię Melisa

Tak jest w przypadku imienia Melisa, które w ostatnich latach wyraźnie zyskuje na popularności w Polsce. Rodzice cenią je za delikatne brzmienie, prostotę i naturalne skojarzenia. Melisa to przecież roślina kojarzona ze spokojem, harmonią i łagodnością.

To właśnie ten aspekt bywa problematyczny z punktu widzenia urzędników, ponieważ imię jest identyczne z nazwą zioła, co niekiedy budzi wątpliwości formalne. Część urzędów sugeruje alternatywną pisownię lub informuje rodziców o możliwych komplikacjach, choć prawo nie zabrania nadania takiego imienia. Mimo to coraz więcej rodziców decyduje się na Melisę, uznając, że jej popularność i pozytywne znaczenie są ważniejsze niż urzędowe zastrzeżenia. Wszystko wskazuje na to, że imię to na dobre zadomowi się w polskich metrykach.

