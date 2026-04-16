Polacy coraz bardziej uwielbiają to imię. Urzędnicy starają się je odradzać

- Wybór imienia dla dziecka może stać się przedmiotem dyskusji z urzędnikami, szczególnie gdy preferencje rodziców zderzają się z obowiązującymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi nadawania imion w Polsce.
- Współczesne trendy skłaniają rodziców ku imionom o nowoczesnym, miękkim brzmieniu i międzynarodowym charakterze, co niekiedy prowadzi do sytuacji, w których imiona te budzą wątpliwości językowe lub formalne ze strony urzędów stanu cywilnego.
- Problemy pojawiają się często, gdy wybrane imię jest jednocześnie nazwą pospolitą, formą obcojęzyczną lub zapożyczeniem, które nie jest powszechnie przyjęte w polskiej tradycji, co skłania urzędników do sugerowania alternatyw lub informowania o potencjalnych komplikacjach.
- Pomimo urzędowych zastrzeżeń i wskazówek, rosnąca popularność niektórych imion świadczy o tym, że rodzice coraz częściej kierują się własnymi preferencjami i symbolicznym znaczeniem, uznając je za ważniejsze niż formalne obiekcje.
Rodzice coraz częściej sięgają po imiona miękkie, nowoczesne i międzynarodowe. Chcą, by były łatwe w wymowie, dobrze brzmiały i pasowały do współczesnych realiów. Jednocześnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Polsce obowiązują określone zasady dotyczące nadawania imion, a urzędnicy mają prawo zwrócić uwagę na ich poprawność lub potencjalne problemy językowe.
Imiona niezalecane w Polsce
Kontrowersje pojawiają się najczęściej wtedy, gdy imię jest jednocześnie nazwą pospolitą, obcojęzyczną formą albo zapożyczeniem, które nie jest jednoznacznie utrwalone w polskiej tradycji. W takich przypadkach pracownicy USC mogą sugerować alternatywy lub ostrzegać przed możliwymi komplikacjami w dokumentach. Mimo to rosnąca popularność niektórych imion pokazuje, że rodzice coraz częściej idą pod prąd urzędowym rekomendacjom.
Imię Melisa
Tak jest w przypadku imienia Melisa, które w ostatnich latach wyraźnie zyskuje na popularności w Polsce. Rodzice cenią je za delikatne brzmienie, prostotę i naturalne skojarzenia. Melisa to przecież roślina kojarzona ze spokojem, harmonią i łagodnością.
To właśnie ten aspekt bywa problematyczny z punktu widzenia urzędników, ponieważ imię jest identyczne z nazwą zioła, co niekiedy budzi wątpliwości formalne. Część urzędów sugeruje alternatywną pisownię lub informuje rodziców o możliwych komplikacjach, choć prawo nie zabrania nadania takiego imienia. Mimo to coraz więcej rodziców decyduje się na Melisę, uznając, że jej popularność i pozytywne znaczenie są ważniejsze niż urzędowe zastrzeżenia. Wszystko wskazuje na to, że imię to na dobre zadomowi się w polskich metrykach.
