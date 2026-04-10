Pierwsza miłość, odcinek 4199: Spotkanie Pawła z Julką skończy się tragicznie

Emisja 4199. odcinka "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat

Po dramatycznym pobycie w kolumbijskim więzieniu La Corona Paweł wreszcie wraca do Wrocławia. Jego ocalenie to zasługa ryzykownej akcji przeprowadzonej przez Janka i Artura, jednak koszty tych wydarzeń są zatrważające. Mężczyzna po powrocie jest wrakiem dawnego siebie – zmagając się z potężną traumą i niepokojem, reaguje atakami lęku na sytuacje, które niegdyś były dla niego całkowicie normalne.

Pierwsza miłość 4199: Zderzenie z rzeczywistością. Spotkanie Julki i Pawła

Długo wyczekiwane przez dziewczynę pierwsze spotkanie z biologicznym ojcem okaże się niezwykle bolesne. W 4199. odcinku „Pierwszej miłości” Paweł ostatecznie spotka się z Julką, która od dłuższego czasu wypytywała o niego z wielkim zainteresowaniem. Chociaż Marysia starała się ukrywać swoje prawdziwe emocje, pojawienie się Krzyżanowskiego w ich codzienności zburzy dotychczasowy porządek.

Dla Pawła ponowne spotkanie z Marysią po powrocie do kraju będzie niezwykle trudnym doświadczeniem. Ożywione wspomnienia i dawne uczucia sprawią, że napięcie między dawnymi partnerami będzie widoczne gołym okiem. Całą sytuację bacznie będzie obserwował Kacper, który z niepokojem zauważy, jak obecność Krzyżanowskiego wpływa na jego relację z ukochaną.

Jednak to dopiero spotkanie ojca z córką wywoła największe emocje. Julka, która do tej pory mogła jedynie fantazjować o biologicznym ojcu, wreszcie będzie mogła spojrzeć mu w oczy. Dla niej to spełnienie marzeń, ale dla Pawła – ogromne wyzwanie ponad jego siły.

Atak paniki Pawła. Szok w "Pierwszej miłości"

W 4199. odcinku serialu „Pierwsza miłość” widok własnej córki przerośnie Pawła. Koszmarne wspomnienia z więzienia uderzą w niego ze zdwojoną mocą, wywołując gwałtowny atak paniki. Zamiast czułego przywitania, widzowie będą świadkami niezwykle dramatycznych i wstrząsających scen, które z pewnością na długo zapadną im w pamięć.

