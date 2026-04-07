Pierwsza miłość, odcinek 4190: Paweł nie wyjdzie z więzienia?! Artur i Paweł nie mają już pieniędzy na wykupienie przyjaciela

Epizod 4189 przyniósł zgodę Bolesława na wyprowadzkę Angeliki. Mężczyzna zakładał, że trudy samodzielności szybko zmuszą ją do powrotu. Eliza odczuwała ulgę z powodu przenosin córki w bezpieczne otoczenie, mimo braku jakiejkolwiek ochrony przed agresywnym mężem. Równolegle Iga powoli traciła złudzenia co do nieskazitelności Jamesa, jednak jej próby dyskusji z Alanem zakończyły się fiaskiem. Z kolei Janek zmagał się z potężnymi wyrzutami sumienia po śmierci Glorii, podczas gdy Artur desperacko ratował przyjaciela. Wizyta u skrajnie wycieńczonego Pawła i komunikat przekazany przez Don Josego zwiastowały, że nadchodzące wydarzenia przybiorą bardzo niebezpieczny obrót.
Pierwsza miłość: Zdrada Fryderyka i dramatyczna sytuacja Pawła w więzieniu
Miedzianowski przypadkowo zauważa na mieście Fryderyka w towarzystwie nieznajomej kobiety. Para zachowuje się bardzo intymnie, co wskazuje na romantyczne spotkanie. Niechętny rywalowi Bartek ostentacyjnie fotografuje zakochanych, co prowadzi do napiętej wymiany zdań. Wściekły Fryderyk otwarcie zastrasza fotografa. Tymczasem szkoleniowiec Koczarski ignoruje wytyczne Borysa i odsuwa od gry cierpiącego na kaca Maksa, udowadniając wyższość dobra drużyny nad jednostką. Pozbawiona napastnika Iskra niespodziewanie odnosi triumf. Fani triumfują z powodu odrodzenia klubu, lecz entuzjazm szybko gaśnie. Janek wspólnie z Arturem wypatrują sygnału od Dona Josego, ale zjawiają się u nich kolumbijscy funkcjonariusze. Inspektor Ramirez obiecuje wsparcie za potężną łapówkę. Niestety finanse Artura uległy wyczerpaniu i brakuje mu środków. Upływający czas niszczy szanse Pawła.
Kiedy Polsat pokaże 4190. odcinek serialu Pierwsza miłość?
Telenowela gości na antenie telewizji Polsat każdego dnia powszedniego o godzinie 18:00. Premiera najnowszego, 4190. epizodu została zaplanowana na wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Fani niemogący śledzić losów ulubieńców w telewizji nie muszą się martwić. Nadawca udostępnia bazę archiwalnych i bieżących wydań w bibliotece internetowej platformy Polsat Box Go.
Kto występuje w serialu Pierwsza miłość? Lista aktorów i opis fabuły
Rodzima telenowela osadzona w realiach Wrocławia od 2004 roku gromadzi przed odbiornikami lojalną rzeszę widzów stacji Polsat. Oś fabularna ogniskuje się wokół perypetii Marysi i Pawła, jednocześnie zgłębiając kłopoty familii Kingi, Alana oraz pozostałych wrocławian. Scenariusz obfituje w liczne romanse, bolesne rozstania czy gwałtowne zmiany biegu wydarzeń, nierzadko angażując mroczne wątki policyjne i ważne problemy socjalne.
Na ekranie pojawiają się między innymi:
- Grażyna Wolszczak odgrywająca rolę Grażyny Weksler
- Karol Strasburger jako telewizyjny Karol Weksler
- Michał Koterski wcielający się w Henryka „Kaśkę” Saniewskiego
- Patryk Pniewski portretujący Krystiana Domańskiego
- Wojciech Błach występujący jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej
- Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler
- Michał Mikołajczak jako serialowy Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk wcielający się w Jana Stańczuka
- Marek Siudym odgrywający postać Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalena Wieczorek portretująca Kalinę Korzeniowską
- Magdalena Wróbel w roli Doroty Marskiej
- Filip Gurłacz grający Oskara Korzeniowskiego
- Honorata Witańska jako telewizyjna Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński występujący w roli Fabiana Tomczaka
- Przemysław Sadowski odgrywający Jakuba Wenerskiego
- Katarzyna Maciąg wcielająca się w Laurę Kowalik
- Piotr Cyrwus jako serialowy Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska portretująca Lucynę Bochenek
- Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak
- Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką
- Waleria Gorobets jako telewizyjna Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego
- Alan Andersz odgrywający Alana Korzeniowskiego
- Dariusz Wieteska w roli Arkadiusza Wolaka
- Łukasz Garlicki portretujący Emila Bursztyńskiego
- Sylwia Sokołowska jako serialowa Liliana Błocka
- Kamilla Baar występująca jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk
- Aleksandra Szwed w roli Melisy
- Julia Kamińska odgrywająca postać Mai