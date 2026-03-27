Pierwsza miłosć, odcinek 4189: Śmierć Glorii i dramatyczna walka o życie Pawła. Czy Janek zdoła go ocalić?

Co działo się w poprzednim, 4188. odcinku "Pierwszej miłości"?

W poprzedniej odsłonie serialu Emanuel podjął decyzję o wycofaniu się z niebezpiecznej układanki z kolumbijską mafią, opuszczając tym samym Janka i Artura w trosce o bezpieczeństwo swoich bliskich. Tymczasem Gloria, będąca blisko Dona Josego, złożyła Polakom tajną propozycję: informacje o Pawle za pomoc w ucieczce, o którą poprosiła Janka. Równolegle Iga, wspierana przez Jamesa, usiłowała dowiedzieć się, kto zrzucił winę na Alana, choć zachowanie jej pomocnika budziło w niej coraz więcej podejrzeń. Angelika cieszyła się z pomyślnych wieści zdrowotnych i szykowała się do powrotu, jednak Biały podchodził z ogromnym dystansem do pomysłów Filipa, a Eliza knuła własny plan działania.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Paweł odnaleziony w więzieniu w Kolumbii! Janek go rozpozna

Dramat Janka i skrajne wyczerpanie Pawła. Streszczenie 4189. odcinka "Pierwszej miłości"

Bolesław postanawia zmienić swoje podejście i niespodziewanie daje zielone światło na wyprowadzkę Angeliki z domu. Mężczyzna ma nadzieję, że trudności dorosłego życia i nowe obowiązki szybko ją przerosną, zmuszając do powrotu pod jego dach. Eliza oddycha z ulgą, widząc córkę w bezpieczniejszym otoczeniu, z dala od toksycznej atmosfery. Niestety, to rozwiązanie ma swoją mroczną stronę – teraz kobieta pozostaje całkowicie bezbronna wobec agresywnego męża. W międzyczasie Iga nabiera coraz większych podejrzeń co do intencji Jamesa, dostrzegając kolejne dowody na to, że mężczyzna ukrywa swoje prawdziwe oblicze. Chcąc podzielić się swoimi obawami, udaje się do Alana, lecz napotyka zdecydowany opór. Alan odcina się zarówno od całej sprawy, jak i od samej Igi. Sytuacja wokół Janka i Artura staje się krytyczna – podczas gdy ten pierwszy dręczy się poczuciem winy po tragicznej śmierci Glorii, drugi desperacko szuka sposobu na ocalenie przyjaciela. Gdy wreszcie udaje im się zorganizować spotkanie z Pawłem, ich oczom ukazuje się wstrząsający widok – chłopak jest na skraju wyczerpania. To wyraźne ostrzeżenie od Dona Josego, przypominające, że z mafią nie ma żartów. Obaj doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli natychmiast nie znajdą wyjścia z sytuacji, czeka ich najgorsze.

O której godzinie i gdzie oglądać 4189. odcinek "Pierwszej miłości"?

Serial emitowany jest na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku o 18:00. Fani produkcji będą mogli obejrzeć 4189. odcinek w piątek, 3 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić wszystkie nowości oraz starsze epizody za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

Fenomen "Pierwszej miłości" – o czym jest wrocławski hit Polsatu i kto w nim gra?

Osadzona w realiach Wrocławia „Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych. Chociaż fabuła początkowo skupiała się głównie na skomplikowanych losach Marysi i Pawła, z czasem rozrosła się o wątki wielu innych barwnych postaci, takich jak Kinga czy Alan, obfitując w rodzinne dramaty, namiętne romanse, zdrady, a nawet intrygi z pogranicza świata przestępczego. Nieprzerwana emisja w telewizji Polsat od 2004 roku dowodzi, że produkcja zdołała zgromadzić potężną i zaangażowaną widownię.

Na ekranie możemy podziwiać imponującą obsadę, w której znaleźli się m.in.:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja