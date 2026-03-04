W poprzednich odcinkach (3327-3331) Natalia wyznała Rawiczowej, że złożyła pozew o rozwód, a teściowa próbowała wciągnąć w interwencję Małgorzatę i Jerzego. Jaworski organizował wieczór brydżowy, by odciągnąć Krystynę od gier, a Niedzielska odwołała wizytę uczniów w gospodarstwie Mariusza, powołując się na wyroki jego i Kasi, co mocno dotknęło Ksawerego. Tomek coraz silniej naciskał Oliwkę w sprawie dziecka, wywołując napięcia, a Renata, posądzona przez Karola o uzależnienie, postanowiła zdobyć leki na własną rękę. Rawiczowa szykowała się do wyprowadzki, lecz Natalia poprosiła ją, by została dla dobra Lei. Cezary wrócił do kraju, jednak policja wkroczyła z nakazem przeszukania i aresztowała jego oraz matkę pod zarzutem zlecenia zabójstwa. Po zatrzymaniu Klemens nie odstępował Natalii, Majak bezskutecznie próbował przesłuchać Zwoleńską i nabrał podejrzeń wobec Marcina, Tomasz odkrył, że Grażyna kogoś ma, Modrzycki starł się z Kornelem, a Hubert szykował się do rozmów o sprzedaży domu.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3332

Sukces artykułu Modrzyckiego o Rawiczach doprowadza do szału Kornela, który natychmiast wyrzuca dziennikarza z pracy. Chłopak zdobywa dowód, że właściciel gazety przyjął łapówkę od Cezarego i zaczyna go szantażować. Natomiast kolejna wyprawa Kasi, Mariusza i Ksawerego na grzyby o mało nie kończy się tragedią. Psiak Mario wybiega nagle na drogę prosto pod koła rozpędzonego auta, co doprowadza do wypadku. Z kolei Jaworski nie rezygnuje z życia towarzyskiego i organizuje kolejny wieczór z brydżem, zapraszając tym razem do gry Wandę Kępską oraz Jerzego Marczaka.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3333

Hubert przeżywa szok, gdy odkrywa, że Iwona wystawiła na sprzedaż swoje udziały w domu. Pyrka natychmiast zwraca się o pomoc do Natalii, ta jednak nie ma dla niego dobrych wieści. Natomiast Grad niespodziewanie dzwoni do Błażeja z więzienia, prosząc o widzenie. Z kolei Kasia i Łukasz zabierają Ksawerego na policję, gdzie chłopiec składa zeznania w sprawie wypadku z udziałem jego psa. Niedługo potem Makowski - ojciec młodego, pijanego kierowcy - nachodzi Mariusza, co doprowadza do ostrej sprzeczki między sąsiadami. Radomir ma za to wyjątkowego pecha - wpada na Dorotę akurat w momencie, gdy kłóci się na ulicy z żoną.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3334

Grad zwraca się do Błażeja z nietypową prośbą. Chce otrzymać jeden z obrazów namalowanych przez Lenę, by powiesić pamiątkę po córce w swojej celi. Natomiast Beata próbuje przekonać Dorotę, by w imię kobiecej solidarności doniosła żonie Radomira o jego zdradzie. Nauczycielka ma jednak wciąż słabość do dziennikarza i odmawia. Z kolei Kasia stara się zorganizować w remizie spotkanie dotyczące trzeźwości na drogach, lecz Makowscy robią wszystko, by utrudnić jej tę inicjatywę.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3335

Gdy zapracowana Oliwka nie ma dla Tomasza czasu, ten odwiedza w sklepie Wiktora. Humor psuje mu się jednak natychmiast, gdy brat wspomina o nowym "chłopaku" Grażyny. Natomiast Kasia nie ustaje w walce o bezpieczeństwo na drogach, angażując w sprawę Weronikę oraz Darka Janickiego. Niestety na próbę jej zespołu ludowego wpada szukający zaczepki Makowski. Jego prowokacje sprawiają, że Mariusz w końcu wybucha i o mało nie rzuca się na sąsiada z pięściami. Z kolei w domu Pyrków atmosfera gęstnieje, gdy zjawia się Lucyna Zwierzchowska - klientka zainteresowana zakupem udziałów Iwony.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3336

Wiktor donosi Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem, nie kryjąc zaskoczenia młodym wiekiem partnera matki. Kępski postanawia niezwłocznie rozmówić się z byłą partnerką o tym problemie. Natomiast Natalia odwiedza męża w areszcie i podejmuje ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W tych trudnych chwilach Małgorzata wspiera Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest o krok od załamania. Z kolei na Zaciszną powraca Lucyna, która oznajmia zszokowanym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa do natychmiastowej przeprowadzki.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3332–3336 będzie można oglądać od 9 do 13 marca 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

odc. 3332 - poniedziałek, 9 marca

- poniedziałek, 9 marca odc. 3333 - wtorek, 10 marca

- wtorek, 10 marca odc. 3334 - środa, 11 marca

- środa, 11 marca odc. 3335 - czwartek, 12 marca

- czwartek, 12 marca odc. 3336 - piątek, 13 marca

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

