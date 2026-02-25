Farma 5, odcinek 8. Wejście nowych uczestników zmieni wszystko

Zadania tygodnia i kryzys na Farmie

W najnowszej odsłonie piątej edycji show mieszkańcy gospodarstwa boleśnie odczują trudy wiejskiego życia. Choć stawka o jaką toczy się gra rośnie, to wyzwania stawiane przed grupą stają się coraz bardziej skomplikowane. Tym razem farmerzy muszą zbudować skrzynki na uprawy oraz przygotować nabiał, a także wznieść stodołę dla zwierząt. Już na samym początku widać, że sprostanie tym obowiązkom i opieka nad kucykiem oraz barankiem może okazać się ponad ich siły.

Brak snu i wyczerpująca praca fizyczna skutkują pierwszym poważnym załamaniem nastrojów. Agnieszka otwarcie przyzna, że wszyscy znajdują się u kresu wytrzymałości psychicznej i fizycznej, a nawał obowiązków ich przytłacza. Sytuacji nie poprawi fatalny pomysł sprowadzenia owcy do sypialni, przez co nocna regeneracja okazała się niemożliwa. Poranek przywita uczestników kolejną falą frustracji związanej z problemami przy realizacji zadań tygodniowych.

W kulminacyjnym momencie napięcia na teren gospodarstwa wkroczy prowadząca Ilona. Jej celem będzie uświadomienie zwaśnionym mieszkańcom, że program to nie tylko walka o wygraną, ale też konieczność stworzenia wspólnego domu. Aby przetrwać nadchodzące tygodnie, grupa musi nauczyć się współpracy i wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach.

Nowi mieszkańcy wchodzą do programu "Farma"

Kiedy wydawało się, że farmerzy złapią chwilę oddechu, producenci przygotowali dla nich kolejną niespodziankę. U bram gospodarstwa zjawią się zupełnie nowi gracze, co może drastycznie zmienić układ sił i relacje panujące wewnątrz grupy. To nagłe wydarzenie z pewnością podgrzeje atmosferę i wywoła skrajne emocje wśród dotychczasowych mieszkańców, którzy poczują na plecach oddech nowej konkurencji.

Emisja 8. odcinka Farmy w telewizji Polsat

Fani formatu będą mogli śledzić losy uczestników i ich zmagań już w najbliższą środę. Premierowa emisja ósmego odcinka została zaplanowana na 25 lutego 2026 roku, a transmisja rozpocznie się o godzinie 20:30 na antenie telewizji Polsat.