M jak miłość. Córka Rogowskiego powstrzyma zdradę? Ostrzeże kochankę Artura

Artur Rogowski zauroczony nową lekarką w serialu M jak miłość

Nowe odcinki przyniosą widzom emocje związane z życiem uczuciowym Artura. Rogowski niemal natychmiast ulegnie urokowi Joanny, nowej lekarki w zespole medycznym. Relacja ta szybko wykroczy poza ramy czysto zawodowe, a lekarz zacznie poświęcać kobiecie coraz więcej uwagi. W grę wejdą wspólne dyżury, prywatne rozmowy oraz prezenty, co stanowi realne zagrożenie dla związku z Marysią. Pieńkowska ma powody do niepokoju o wierność męża.

To właśnie Agnes spróbuje zapobiec najgorszemu scenariuszowi, widząc co się święci. Choć fascynacja Rogowskiego koleżanką z pracy będzie oczywista, nie jest jeszcze pewne, czy dojdzie do fizycznej zdrady. Córka lekarza postanowi zadziałać prewencyjnie, zanim romans rozkwitnie na dobre. Dziewczyna spotka się z Joanną twarzą w twarz, by w ostrych słowach ostrzec rywalkę przed niszczeniem rodziny.

- Interesujesz się moim ojcem - zarzuci wprost Agnes, kiedy usiądzie do rozmowy z Joanną twarzą w twarz. Nietrudno będzie zauważyć chemię, która narodzi się między Joanną a Arturem. - Ja naprawdę nie chcę żeby coś rozwaliło tę rodzinę - wyzna Agnes, patrząc w oczy Joannie i wysyłając jej znak, że ma nie mieszać się do małżeństwa Rogowskich.

- Joanna od początku zdaje się bardzo sympatyczna, pomcna, troskliwa, jednak Agnes jest coraz bardziej czujna, bo ta bliskość jej do jej taty, do Artura, budzi strach - tłumaczy Amanda Mincewicz w "Kulisach M jak miłość".

Determinacja dziewczyny w walce o jedność rodziny jest w pełni zrozumiała. Po niedawnym odkryciu prawdy o ojcostwie Artura, zrezygnowała z planowanego wyjazdu do Niemiec, by zostać w Grabinie. Agnes zdążyła już mocno zżyć się z odzyskanym tatą, więc pojawienie się Joanny burzy jej spokój i wizję stabilizacji. Ewentualny kryzys w małżeństwie Rogowskich postawiłby ją w fatalnym położeniu.

Niestety wiele znaków na niebie wskazuje, że misja Agnes może zakończyć się fiaskiem. Joanna raczej nie posłucha głosu rozsądku, wykazując wyraźne zainteresowanie Arturem, co zresztą on z chęcią odwzajemnia. Rozwój tego romansu wydaje się przesądzony, a dalsze losy bohaterów z pewnością dostarczą widzom wielu wrażeń.