"Klan", odcinek 4666: Zamiast wyjaśnień Bartek szokuje Zuzkę opowieściami o swoich licznych podbojach

Emocje w serialu "Klan" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dominika wyraźnie postawiła granice swojemu ojcu, nie zgadzając się, by pani Mariola wychowywała jej dzieci, podczas gdy Dżesika po wtargnięciu ludzi Kebsa straciła poczucie bezpieczeństwa. Napięcia nie brakowało również u Bolka, który był oburzony finansowymi żądaniami matki Miłoszka. Z kolei w klinice Rutka miała okazję poznać wnuka Marczyńskiego, który właśnie przyjechał z Anglii. Na koniec Zuzka, wpadając na szybką kawę, ze zdziwieniem zauważyła Bartka w towarzystwie innej kobiety, co zakończyło się jej nagłym wyjściem. Poprzedni odcinek zostawił więc wiele wątków w zawieszeniu, podsycając ciekawość, co przyniesie bohaterom najbliższa przyszłość.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Klan" odc. 4666 - streszczenie

Zuzka jest wściekła na Bartka, podejrzewając go o zdradę, ponieważ formalnie wciąż tworzą parę. Za namową Kamili i Borysa, postanawia skonfrontować się z nim, aby poznać prawdę u źródła. W międzyczasie Dymka, zmagając się z problemami psychicznymi, decyduje się na wynajęcie profesjonalnej ochrony i omawia z przedstawicielem firmy szczegóły oraz koszty usługi. Równocześnie Dominika staje przed wyzwaniem, gdy po wyjściu niani zostaje sama z dziećmi, a musi przygotować się do ważnego kolokwium, na co z pomocą nieśmiało przychodzi jej Mariola. Kulminacyjnym momentem jest spotkanie Zuzy z Bartkiem, podczas którego on, zamiast się tłumaczyć, puszcza wodze fantazji i opowiada o swoich rzekomych licznych podbojach miłosnych. Z kolei Judyta, szukając pomysłu na uatrakcyjnienie spotkania ze znajomymi ze studiów, inspiruje się propozycją Rutki i postanawia zabrać wszystkich do jego klubu nocnego.

"Klan" odc. 4666 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalszy rozwój wydarzeń w życiu rodziny Lubiczów z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Na szczęście emisja zbliża się wielkimi krokami. Premierowy odcinek 4666 serialu "Klan" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od dekad gości w domach widzów, przedstawiając losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Serial niezmiennie przyciąga przed ekrany, opowiadając o uniwersalnych problemach, radościach i dylematach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Ta ponadczasowa opowieść o życiu codziennym udowadnia, że siła rodziny jest najważniejsza, a losy bohaterów jeszcze długo będą nas zaskakiwać. Obsada tego serialu to m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)

Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)

Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)

Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)