Pierwsza miłość odc. 4165

Pierwsza miłość, odcinek 4165: Ada odsunięta na bok! Adelajda sprytnie odbiła jej Jurka?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-25 7:52

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 2 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4165. odcinek.

W poprzednim odcinku (4164) Janek próbował porozmawiać z Kingą o swoich podejrzeniach, lecz w domu trafił na mur niechęci i obstawę jej przyjaciół, więc rozżalony Stańczuk zapowiedział, że odtąd będzie grał wyłącznie na siebie i dzieci, a Lilka zacierała ręce, licząc, że nie przejrzy jej intrygi. Tymczasem Igę coraz bardziej pochłaniał James, który nagle przestał się odzywać – choć Alan tłumaczył to wykładami, w planetarium okazało się to nieprawdą, więc Iga sama zadzwoniła i umówiła się na spotkanie, które niespodziewanie zakończyło się romantycznie. Adelajda Żak, była żona Jurka, zaszyła się w Wadlewie po skandalu, a Jurek pomagał jej stanąć na nogi, widząc, że jej obecność komplikuje jego relację z Adrianną i zastanawiając się, czy nie taki był jej plan.

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4165

Janek przypiera Lilkę do muru. Ta mięknie i wyznaje mu całą prawdę. Przysięga, że oczyści Kingę z zarzutów, jeśli Janek da im szansę. On jednak odmawia, nie pozostawia jej cienia nadziei. Karol urządza w Barbarianie urodzinową imprezę dla Ewy. Oskar z Kaliną robią dobrą minę do złej gry, bo właśnie są pokłóceni. Krystian pojawia się z Reterską, co jeszcze bardziej zagęszcza atmosferę. Wisienką na torcie jest szokująca niespodzianka, którą przypadkiem odkrywa Ewa. Ada umawia się z Jurkiem na romantyczny wieczór. Plany krzyżuje im Adelajda, którą czeka występ na żywo w popularnym talk show - kobieta boi się tego wywiadu i błaga Jurka, by jej towarzyszył. Ada ustępuje, choć podejrzewa, że Adelajdzie nie chodzi wyłącznie o ten jeden wieczór. Okazuje się, że ma rację.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4165. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość odc. 4165
Galeria zdjęć 5
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale