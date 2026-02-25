Pierwsza miłość odc. 4165

Spis treści
W poprzednim odcinku (4164) Janek próbował porozmawiać z Kingą o swoich podejrzeniach, lecz w domu trafił na mur niechęci i obstawę jej przyjaciół, więc rozżalony Stańczuk zapowiedział, że odtąd będzie grał wyłącznie na siebie i dzieci, a Lilka zacierała ręce, licząc, że nie przejrzy jej intrygi. Tymczasem Igę coraz bardziej pochłaniał James, który nagle przestał się odzywać – choć Alan tłumaczył to wykładami, w planetarium okazało się to nieprawdą, więc Iga sama zadzwoniła i umówiła się na spotkanie, które niespodziewanie zakończyło się romantycznie. Adelajda Żak, była żona Jurka, zaszyła się w Wadlewie po skandalu, a Jurek pomagał jej stanąć na nogi, widząc, że jej obecność komplikuje jego relację z Adrianną i zastanawiając się, czy nie taki był jej plan.
Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4165
Janek przypiera Lilkę do muru. Ta mięknie i wyznaje mu całą prawdę. Przysięga, że oczyści Kingę z zarzutów, jeśli Janek da im szansę. On jednak odmawia, nie pozostawia jej cienia nadziei. Karol urządza w Barbarianie urodzinową imprezę dla Ewy. Oskar z Kaliną robią dobrą minę do złej gry, bo właśnie są pokłóceni. Krystian pojawia się z Reterską, co jeszcze bardziej zagęszcza atmosferę. Wisienką na torcie jest szokująca niespodzianka, którą przypadkiem odkrywa Ewa. Ada umawia się z Jurkiem na romantyczny wieczór. Plany krzyżuje im Adelajda, którą czeka występ na żywo w popularnym talk show - kobieta boi się tego wywiadu i błaga Jurka, by jej towarzyszył. Ada ustępuje, choć podejrzewa, że Adelajdzie nie chodzi wyłącznie o ten jeden wieczór. Okazuje się, że ma rację.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
