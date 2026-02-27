Spis treści
W poprzednim odcinku (4163) W poprzednim odcinku ważyły się losy Kingi – sąd miał zdecydować o przedłużeniu aresztu na trzy miesiące. Przyjaciele walczyli o jej wolność i wiarygodność, a Lilka przekonywała Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę, co rozczarowało Stańczuka. Jednak usłyszane słowa pozostawiły go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki. W zamieszaniu związanym z aresztowaniem Kingi, na progu Tomka pojawiła się Jolka – zerwała z Mikim i przybyła z dzieckiem i walizką, gotowa zamieszkać z Tomkiem, nie mogąc wybrać gorszego momentu. Gdy Angelika była już po pierwszej dawce chemii przygotowującej do przeszczepu, Borys szantażował Bolesława – potrzebował ćwierć miliona na kupno Iskry, grożąc, że inaczej nie odda szpiku, a Wojnar nie miał pojęcia, z kim ośmielił się zadrzeć.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4164
Janek chce porozmawiać z Kingą o swoich podejrzeniach, jednak w domu natrafia na obstawę przyjaciół i mur niechęci. Rozżalony Stańczuk stwierdza, że od teraz będzie grał wyłącznie na siebie i swoje dzieci. Lilka tymczasem zaciera ręce. Czy Janek zorientuje się w jej intrydze? Uwagę Igi coraz bardziej pochłania James. Zwłaszcza, że nagle przestał się odzywać. Alan twierdzi, że astrofizyk jest zajęty wykładami, jednak Iga dowiaduje się w planetarium, że to nieprawda. Sama więc dzwoni do Jamesa i umawia się na spotkanie, które nieoczekiwanie kończy się na romantycznej nucie. Adelajda Żak, była żona Jurka, zaszyła się z Wadlewie, by wylizać rany po skandalu z jej udziałem. Jurek pomaga jej się ogarnąć, widzi jednak, że obecność byłej żony miesza mu w relacji z Adrianną. Pytanie czy nie o to właśnie Adelajdzie chodzi
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4164. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)