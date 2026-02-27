W poprzednim odcinku (4163) W poprzednim odcinku ważyły się losy Kingi – sąd miał zdecydować o przedłużeniu aresztu na trzy miesiące. Przyjaciele walczyli o jej wolność i wiarygodność, a Lilka przekonywała Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę, co rozczarowało Stańczuka. Jednak usłyszane słowa pozostawiły go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki. W zamieszaniu związanym z aresztowaniem Kingi, na progu Tomka pojawiła się Jolka – zerwała z Mikim i przybyła z dzieckiem i walizką, gotowa zamieszkać z Tomkiem, nie mogąc wybrać gorszego momentu. Gdy Angelika była już po pierwszej dawce chemii przygotowującej do przeszczepu, Borys szantażował Bolesława – potrzebował ćwierć miliona na kupno Iskry, grożąc, że inaczej nie odda szpiku, a Wojnar nie miał pojęcia, z kim ośmielił się zadrzeć.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4164

Janek chce porozmawiać z Kingą o swoich podejrzeniach, jednak w domu natrafia na obstawę przyjaciół i mur niechęci. Rozżalony Stańczuk stwierdza, że od teraz będzie grał wyłącznie na siebie i swoje dzieci. Lilka tymczasem zaciera ręce. Czy Janek zorientuje się w jej intrydze? Uwagę Igi coraz bardziej pochłania James. Zwłaszcza, że nagle przestał się odzywać. Alan twierdzi, że astrofizyk jest zajęty wykładami, jednak Iga dowiaduje się w planetarium, że to nieprawda. Sama więc dzwoni do Jamesa i umawia się na spotkanie, które nieoczekiwanie kończy się na romantycznej nucie. Adelajda Żak, była żona Jurka, zaszyła się z Wadlewie, by wylizać rany po skandalu z jej udziałem. Jurek pomaga jej się ogarnąć, widzi jednak, że obecność byłej żony miesza mu w relacji z Adrianną. Pytanie czy nie o to właśnie Adelajdzie chodzi

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4164. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

5