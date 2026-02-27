Pierwsza miłość, odcinek 4164: Iga coraz bardziej zafascynowana Jamesem – romantyczne spotkanie w planetarium

2026-02-27 8:29

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 27 lutego, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4164. odcinek.

W poprzednim odcinku (4163) W poprzednim odcinku ważyły się losy Kingi – sąd miał zdecydować o przedłużeniu aresztu na trzy miesiące. Przyjaciele walczyli o jej wolność i wiarygodność, a Lilka przekonywała Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę, co rozczarowało Stańczuka. Jednak usłyszane słowa pozostawiły go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki. W zamieszaniu związanym z aresztowaniem Kingi, na progu Tomka pojawiła się Jolka – zerwała z Mikim i przybyła z dzieckiem i walizką, gotowa zamieszkać z Tomkiem, nie mogąc wybrać gorszego momentu. Gdy Angelika była już po pierwszej dawce chemii przygotowującej do przeszczepu, Borys szantażował Bolesława – potrzebował ćwierć miliona na kupno Iskry, grożąc, że inaczej nie odda szpiku, a Wojnar nie miał pojęcia, z kim ośmielił się zadrzeć.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4164

Janek chce porozmawiać z Kingą o swoich podejrzeniach, jednak w domu natrafia na obstawę przyjaciół i mur niechęci. Rozżalony Stańczuk stwierdza, że od teraz będzie grał wyłącznie na siebie i swoje dzieci. Lilka tymczasem zaciera ręce. Czy Janek zorientuje się w jej intrydze? Uwagę Igi coraz bardziej pochłania James. Zwłaszcza, że nagle przestał się odzywać. Alan twierdzi, że astrofizyk jest zajęty wykładami, jednak Iga dowiaduje się w planetarium, że to nieprawda. Sama więc dzwoni do Jamesa i umawia się na spotkanie, które nieoczekiwanie kończy się na romantycznej nucie.  Adelajda Żak, była żona Jurka, zaszyła się z Wadlewie, by wylizać rany po skandalu z jej udziałem. Jurek pomaga jej się ogarnąć, widzi jednak, że obecność byłej żony miesza mu w relacji z Adrianną. Pytanie czy nie o to właśnie Adelajdzie chodzi

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4164. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
