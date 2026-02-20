O czym jest 3. sezon „Zaraz wracam”?

W trzecim sezonie „Zaraz wracam” kampania wyborcza w Polskim Polu nabiera tempa. Maria (Dominika Lignicka) ogłasza start w wyborach na burmistrza i wraz z Kingą (Justyna Szafran) otwiera punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Jej program szybko staje się tematem numer jeden w miasteczku. Sytuacja komplikuje się, gdy Krystyna (Małgorzata Pieczyńska) zaczyna kopiować kluczowe postulaty rywalki. Polityczna rywalizacja przeradza się w ostry konflikt, który dzieli lokalną społeczność.

Kto dołącza do obsady „Zaraz wracam”?

Jedną z największych zmian w nowym sezonie jest pojawienie się Małgorzaty Sochy. Aktorka zasili obsadę trzeciego sezonu, wnosząc do serialu nową dynamikę. W produkcji zobaczymy również znane twarze: Dominikę Lignicką, Justynę Szafran, Małgorzatę Pieczyńską, Agatę Załęcką, Dawida Dziarkowskiego, Krzysztofa Chodorowskiego, Marcina Kwaśnego oraz Barbarę Kurdej-Szatan.

Szokujące wyznanie i rodzinne kryzysy

Jednym z najmocniejszych momentów sezonu będzie wyznanie Sałacińskiego (Marcin Kwaśny), który ujawni Marii, że jest jej biologicznym ojcem. To wydarzenie całkowicie zmieni układ sił w kampanii i w jej życiu prywatnym. W tle narastają również inne konflikty. Monika (Agata Załęcka) zaczyna wątpić, czy rekolekcje uratują jej małżeństwo. Michał (Dawid Dziarkowski) i Filip (Krzysztof Chodorowski) nie potrafią dojść do porozumienia w sprawach biznesowych. Ewa (Barbara Kurdej-Szatan) odkrywa obraźliwą książkę Bilskiego i rusza na konfrontację do Warszawy.

Kiedy i gdzie oglądać „Zaraz wracam”?

Nowe odcinki 3. sezonu „Zaraz wracam” emitowane będą od poniedziałku do piątku o godz. 18:20 w TVP1, począwszy od 2 marca. Serial pozostaje jedną z kluczowych pozycji w codziennym paśmie stacji.

Trzeci sezon „Zaraz wracam” zapowiada się jako najbardziej burzliwa odsłona produkcji. Wybory, zdrady, rodzinne sekrety i polityczne sojusze sprawią, że Polskie Pole na długo nie zazna spokoju.